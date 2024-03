«Hurdalsplattformen» bruker ordet bærekraftig 29 ganger.

Oppdrettsnæringa går også en bærekraftig fremtid i møte:

Laksen skal nemlig spise bærekraftig mat innen 2030.

Oppdrettsselskapet Nova Sea tenkte dette var ypperlige nyheter.

De hadde nemlig inne en søknad om å få lov til å prøve ut laksefôr laget av larver i storskala.

– Dette kunne blitt starten på en ny og spennende næring i nord med solid bærekraftig sirkulær økonomi, nye arbeidsplasser i regionen, redusert matsvinn og redusert CO2-avtrykk på våre fôrråvarer, sier Tom Eirik Aasjord i Nova Sea.

Slik blir det ikke:

Regjeringen sier blankt nei til å gi forskningstillatelser.

Nova Sea er ikke villig til å ta risikoen ved å gjøre det på allerede etablerte anlegg.

Hvorfor?

Nova Sea drifter i dag 26 anlegg langs Helgelandskysten. Her fra Lovund. Foto: Nova Sea

To brødre med en idé

Det har gått fire år siden Nova Sea søkte om å få lov til å teste ut larvemat til laksen i et storskala forskningsprosjekt.

Men historien begynner enda tidligere.

Det var nemlig brødrene Ole og Asbjørn Torrissen som begynte å drømme om larver.

Ved å la larver spise avfallsstoffer fra laksen, og deretter la laksen spise larvene, mener de det er mulig å skape såkalt sirkulær bioøkonomi.

– Det har vært spennende og gøy. Men det gikk ikke akkurat slik vi hadde håpet, sier Ole Torrissen til NRK etter at avslaget er et faktum.

Ole Torrissen sier det finnes lovende forskning på området, og derfor hadde de stor på at det var mulig å få til et vellykket prosjekt med larver. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Nova Sea sto for selve søknaden, men de to brødrene ville få en viktig rolle om larvefabrikken til 5–600 millioner kroner i Meløy ble et faktum.

– Hva tenker du om at dere får et avslag?

– For oss er det i utgangspunktet ufattelig at vi ikke fikk denne tillatelsen. Det forstår jeg ikke, rett og slett, svarer Ole.

Målsettingen med prosjektet var ifølge Torrissen ganske enkelt; lage et bærekraftig produkt av larver som laksen kunne spise. Her er Ole og Asbjørn i 2020. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Han henviser til Hurdalsplattformen og fortsetter:

– De skal ha bærekraftig fôr til oppdrettsnæringen innen 2030, det er ikke mange år til. Sier de nei til forskning, kan de ikke forvente at folk skal utvikle det innen 2030.

– Null politisk vilje

Søknaden fra Nova Sea var først innom Fiskeridirektoratet, som avslo i april 2022. Denne avgjørelsen ble påklagd til Nærings- og fiskeridepartementet.

– Vi trodde vi skulle få medhold i klagen vår, siden det vi søker om etter vårt syn er akkurat det myndighetene etterspør, sier Tom Eirik Aasjord, administrerende direktør i Nova Sea.

Tom Eirik Aasjord er skuffet over avslaget, og sier behandlingstiden på fire år er uholdbar. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Men hva søkte de egentlig om? Ekspander/minimer faktaboks 9. juli 2020 søkte Nova Sea om fire forskningstillatelser.

Hver tillatelse med maksimal tillatt biomasse på 780 tonn. Altså hvor mange kilo levende laks de får ha i sjøvann.

Dette tilsvarer en vanlig konsesjon, som med noen få unntak er 780 tonn.

Her ville de teste ut bruk av laksefôr laget av larver.

Aasjord argumenterer for at laksefor tradisjonelt avgir store økologiske fotavtrykk, og at det er viktig å finne alternativer.

Akkurat som regjeringen peker på i Hurdalsplattformen.

– Her kunne man utnyttet matsvinn fra ulike deler av samfunnet til å produsere soldatfluelarver som igjen gir protein i vårt laksefôr.

Nova Sea har skapt mange arbeidsplasser på flere lokasjoner, som her på Lovund. Foto: Chris Martinussen

– Hva tenker dere om at departementet sier nei til et prosjekt som tar sikte på å skape sirkulær bioøkonomi?

– Politikerne flagger stadig sine ambisjoner for at vi skal utvikle nytt fôr innen oppdrettsnæringa og at sirkulær bioøkonomi er viktig for både oss, miljøet og samfunnet. Satsingen går igjen i festtale etter festtale, svarer Aasjord og legger til:

– Men det er tydeligvis null politisk vilje til å gjennomføre denne satsingen, når alt kommer til alt.

Hvorfor tar de ikke risikoen selv?

Konsesjoner for lakseoppdrett er dyre greier.

En eventuell godkjenning av dette som forskning, i storskala, ville gitt Nova Sea en økning tilsvarende fire konsesjoner.

Hva er egentlig motivasjonen til Nova Sea? Ekspander/minimer faktaboks NRK påpeker til Tom Eirik Aasjord at disse fire konsesjonene, og en godkjenning av dette som forskning, potensielt ville gitt en betydelig økning i selskapets produksjon. – Hva er hovedmotivasjonen for Nova Sea i dette prosjektet? Dette kan jo også tolkes som en bakvei inn til å få flere konsesjoner – og derav en stor potensiell økonomisk gevinst. – FOU-konsesjoner tildeles med begrenset varighet i motsetning til kommersielle tillatelser. Fra laksetildelingsforskriften står det blant annet: «Akvakultur av matfisk til forskning skal bidra til å utvikle kunnskap som kommer akvakulturnæringen til gode, blant annet om driftsformer, teknologi, biologi, ernæring, fiskehelse og fiskevelferd», svarer Aasjord og legger til: – Nova Sea sin motivasjon for å søke om dette sammen med Ole og Asbjørn er flere. Det vil kunne igangsette en ny og bærekraftig produksjon av proteiner til laksefôr, noe som blir veldig viktig for norsk oppdrettsnæring i fremtiden. Det vil generere nye arbeidsplasser og mer aktivitet i regionen rundt Halsa og på Lovund. Sistnevnte ble ikke hensyntatt i behandlingen av vår søknad, for øvrig. – Hva kunne dere tjent på dette, om dere hadde fått godkjenning frem til 2031? – Det vil avhenge av veldig mange faktorer, og kostnadene i slike FOU-prosjekter er betydelig høyere enn ved kommersiell drift. Med dagens laksepriser ville vi jo tjent penger på dette om forsøket hadde vært vellykket, men da vi bestemte oss for å inngå dette samarbeidet og sende denne søknaden var lakseprisen høyst usikker. Og da visste vi jo ikke at prisene på laks kombinert med svak krone skulle gi den inntjeningen vi har i dag. Når søknaden ble sendt var dette høyst usikkert, og det var jo ikke derfor vi ønsket å sende denne søknaden.

– Hva er grunnen til at dere vil gjøre dette som forskning, og ikke på allerede etablerte oppdrettsanlegg?

– Det ligger jo vesentlig risiko i å teste dette i en så stor skala som dette. Regjeringen har som mål at innen 2030 skal alt fôr innen oppdrett være bærekraftig. Da må vi også teste på stor fisk, i store anlegg og med høy andel av soldatflue i fôret, svarer Aasjord.

– Vi mener at det er for å teste nye konsepter som dette at forskningstillatelser finnes, svarer Tom Eirik Aasjord.

I 2022 var snittprisen for de solgte konsesjonene i Norge 154.000 kroner per tonn. Altså 120 millioner kroner for en konsesjon på 780 tonn. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Næringen må ta ansvar selv

Nærings- og fiskeridepartementet er ikke enig i at forskningstillatelsene er tiltenkt prosjekter som dette.

– Avgjørelsen er basert på vurderinger som konkluderte med at prosjektet ligger utenfor formålet med ordningen for forskningstillatelser, sier statssekretær Kristina Hansen til NRK.

Statssekretær Kristina Hansen avviser at departementet ikke ønsker prosjekter som tar utgangspunkt i å skape sirkulær bioøkonomi. Foto: Lars Åke Andersen

– Vi sier på ingen måte at dette prosjektet ikke er viktig. Departementets beslutning reflekterer verken en mangel på anerkjennelse av viktigheten til prosjektet eller uenighet med målet om å fremme sirkulær bioøkonomi.

På spørsmål om hvorfor det har tatt så lang tid å få på plass en avgjørelse svarer Hansen at det er beklagelig.

– Departementet har hatt et stort etterslep i behandlingen av denne typen klagesaker. Men vi har prioritert dem høyt de siste årene, og er nå i ferd med å redusere etterslepet betraktelig.

Mye gjenstår før insektfôr blir godkjent Ekspander/minimer faktaboks Nina Liland, forskingssjef ved avdeling for fôr og ernæring hos Havforskningsinstituttet sier insekter er en av de gode kandidatene til å bli fremtidens ingrediens i fôr til oppdrettsfisk. – Vi har ganske mye kunnskap om dette, og vi vet at det er en god kilde til protein. Insekter er allerede brukt i kommersielle oppdrettsfôr i dag. Likevel er det mye som gjenstår før insekter kan være en del av sirkulær bioøkonomi i lakseoppdrettet. – Blant annet er det strenge krav til hva insektene kan bli fôret med selv. I dag kan de bare bli fôret med planteingredienser med høy kvalitet. For eksempel reststoff fra kornproduksjon. Per nå kan det ikke brukes animalske produkter som fôr til insekter. Med andre ord er oppdrettsslam utelukket før en eventuell endring i EU-regelverket kommer på plass. – Vi ser på hvilke andre bærekraftige ingredienser vi kan bruke i fôr til insekter, og vi har blant annet sett på oppdrettsslam for å se hva risikoen kan være, forklarer Liland og peker på helt konkrete utfordringer: Kan det være risiko for å overføre bakterier, virus eller andre uønskede komponenter fra slammet som larvene da spiser? – Er det mulig å få dette til på en trygg måte i fremtiden? – Jeg mener det skal være mulig å få til, svarer forskeren. Men for å komme dit er det lang vei å gå. – Det må produseres ganske mye vitenskapelig data, som igjen må publiseres av uavhengige institutter og universiteter. Når det er nok informasjon tilgjengelig kan de europeiske mattrygghetsmyndighetene (EFSA) sette ned en gruppe som kan risikovurdere slike produkter eller prosesser. Deretter kan det eventuelt gjøres en endring på EU-nivå. – Dette vil ta flere år, og per i dag er det fortsatt noen kunnskapshull som bør dekkes. – Er det realistisk å få til bærekraftig fôr innen 2030, som regjeringen har som mål? – Det handler delvis om hvordan man definerer bærekraftig fôr, svarer Liland og legger til: – Det er et ganske ambisiøst mål. Men vi i forskningen skal i hvert fall bidra med det vi kan.

– Hvordan skal regjeringen få gjennomført målet om fôr fra bærekraftige kilder innen 2030 om dere sier nei til forskning på dette i storskala?

– Vi ser på næringen selv som en nøkkelspiller i å drive frem prosjekter de anser som lønnsomme og bærekraftige, inkludert innenfor utvikling av bærekraftig fôr, svarer Hansen.

Kristina Hansen påpeker at forskingstillatelser kun er et av flere virkemidler for å få til innovasjon og forskning. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Vi har et bredt spekter av virkemidler for å støtte utviklingsprosjekter, inkludert tilskudds- og låneordninger gjennom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva. Disse virkemidlene, sammen med det nylig innførte samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr, utgjør en helhetlig strategi for å møte målet at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutslippene i matsystemene.