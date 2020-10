Værfenomenet kan sette global oppvarming «på pause»

Værfenomenet La Niña kjøler ned store deler av Stillehavet.

Dette gir ringvirkninger over hele verden. La Niña er motparten til værfenomenet El Niño.

Disse værfenomenene spiller en betydelig rolle for hvordan været på jorden er.

Steder som vanligvis er tørre blir våte under El Niño, og der hvor det er vått blir det ofte tørt under La Niña.

De to når oftest sitt høydepunkt ved juletider – men i hver sine år på grunn av solens vinkler og variasjon i sesongene, forklarer klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt.

Kraftige værvariasjoner

Under La Niña blir passatvindene sterkere enn vanlig. Samtidig blir havet utenfor Peru og Ecuador kaldere enn normalt.

Om den blir stor nok, kan La Niña være med på å sette global oppvarming «på en pause», skriver nettstedet Energi og Klima .

Rasmus Benestad er klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Foto: Sofie Dege Dimmen

– El Niño gjør at man får litt kraftigere global temperatur enn det man ellers får fordi store deler av Stillehavet blir varmere enn normalt. Med La Niña er det litt motsatt. Her er det bare tilsynelatende at det ser ut som det er litt kjøligere.

– Men det varer bare et enkelt år vanligvis, så det spretter opp igjen veldig fort, sier klimaforskeren.

– Så hvis man ser at temperaturen går ned et år så kan årsaken være en sterk La Niña?

– Ja, for vi ser at global middeltemperaturer varierer fra år til år. Noen år hopper det litt opp og noen år går det litt ned. Noe av det er knyttet til El Niño eller La Niña eller vulkanutbrudd.

Normalt strømmønster i Stillehavet sammenlignet med når La Niña er der. ILLUSTRASJON: WIKIMEDIA COMMONS

Og Nord-Europa er ifølge Benestad stedet som merker værfenomenet minst.

– Det er fordi vi har kraftige værvariasjoner selv som overdøver. Om det har noen effekt så er den såpass svak at det er vanskelig å skille det ut fra støyen.

Forventer kraftig La Niña

Den kraftigste El Niño som er målt, var i 2016 – for fire år siden. Klimaforsker Benestad ved Meteorologisk institutt sier fenomenene har blitt kraftigere over tid.

I år er det meldt en ganske kraftig La Niña, som nå er i gang. Men det er vanskelig å si hvor kraftig.

– Vi pleier å se at ting begynner å bevege seg i august, og at det går oppover. Det som er vanskelig å si er hvor kraftig den blir. Vi ser at det blir ganske kraftig, det er allerede kaldt i det området, og dette vil toppe seg i november-desember-januar, sier Benestad til NRK.

– Så jeg ville vært forbauset hvis det ikke blir sterkt. Tendensen er at det kan være at de blir kraftigere ved en global oppvarming, men modellene er ikke nøyaktige nok til å si hva som skal til.