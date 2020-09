Langtidsprognosene for de neste ti dagene deler Norge i to

Da Meteorologisk institutt skulle legge ut et radarbilde av værprognosen for de neste ti dagene, oppdaget de noe som er uvanlig.

Vær og vind gjentar seg i et fast mønster, og kanskje spesielt om høsten. Værsystemene kommer inn mot fastlandet fra vest.

Men de neste ti dager skjer det stikk motsatte.

– Vanligvis kommer det mest nedbør på vestsiden av vannskillet. Som betyr at Vestlandet og Nord-Norge får kjølig og fuktig vær fra havet, sier vakthavende meteorolog Elise Gloppen Hundnes ved Værvarslinga for Nord-Norge.

Nå ligger det et høytrykkssystem over hele dette området, som gjør at vi får fralandsvind og tørr luft.

– Østavind gir føneffekt på vestsiden av fjellet, sier meteorologen.

– Blir godt med pause

Sist uke måtte Nord-Norge tåle mye vær. Restene av den tropiske stormen Sally herjet på kysten av Nordland og Troms. Flere elver gikk over sine bredder og mer enn 1000 personer ble isolert da flere bruer kollapset.

To dager senere slo uværet til. Denne gangen var det Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms som fikk merke naturkreftene.

– Det blir godt med en pause nå. Helga i nord blir fin med gode temperaturer. Det samme kan sies om været i neste uke, sier meteorolog Elise Gloppen Hundnes.

Det passer bra både i nord og i vest, som har høstferie første uka i oktober.

Regn i sør

I Sør-Norge ligger det et ganske kraftig lavtrykk. Det betyr at det blir skikkelig vått på Sørlandet og Østlandet.

Meteorologene anslår mellom 50 og 200 millimeter nedbør i døgnet.

– Det uvanlige nå er at lavtrykket blir liggende i flere dager.

Med høytrykk følger også høye temperaturer. Det blir varmere på Vestlandet enn Østlandet. I Bergen blir det mellom 16 og18 grader i løpet av helgen.

Rundt Møre og Romsdal, der man ofte for god effekt av østvinden, blir det over 20 grader noen steder.

