Situasjonen er alvorlig for laks og ørret som lever i elva Skjoma i Narvik.

Det slår en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) fast.

Den 62 kilometer lange elva i Narvik kommune var en av Norges beste lakseelver.

Men i 1969 endret alt seg.

Da ble det bygd et kraftverk i elva, og i året 1973 fikk Skjoma konsesjon for vannkraft.

Konsesjonen som ble gitt la ingen føringer for minstevannføring i vassdraget.

Dette førte til at det ble for lite vann i eleven for fisken, slik at eggene dør når elva fryser om vinteren.

Resultatet ble at laksestanden kollapset, og i 1997 ble det forbudt å fiske i elven.

Fakta om vannmangelen i Skjoma Ekspandér faktaboks Etter 1970 har de aller fleste vannkraft-konsesjonene et krav om minstevannføring til vassdragene. Hvorfor foreligger det ikke et minstevannføringskrav i Skjoma? 1969: Det ble gitt konsesjon for vannkraft i kongelig resolusjon. 1973 Skjomen kraftverk i Sør-Skjomen åpner for drift. 1973 - 1980: Skjomen kraftverk blir utvidet flere ganger. 1977 ble Båtsvann kraftverk satt i drift. Det ligger ved kobbvannet på Skjomfjellet. 1983 ble Norddalen kraftverk satt i drift. Alle disse kraftverkene henter vann fra innsjøer som naturlig ville runnet ut i vassdraget skjoma. Dette har medført at skjoma som i sin tid var en av norges beste lakseelsver med en stor og sterk laksestamme er blitt til bunnfrossen bunn og et vassdrag som er fredet for fiske. Det har det vært siden 1997.

Bestanden kollapset

NINA har i flere år undersøkt laksebestanden i Skjoma.

Vannkraftproduksjon gjør at det tidvis renner svært lite vann nedover elva. Men en løsning kan fortsatt være et godt stykke unna.

I en ny rapport slår forskerne hast at laksen trenger mer av sitt naturlige element:

– Det må være mer vann om sommeren for at fisken skal vokse opp. Og mer vann om vinteren for å forbedre gytegropene, sier Karl Øystein Gjelland, seniorforsker i NINA.

Forsker ved NINA, Karl Øystein Gjelland forteller at det må være mer vann i periodene der det er minst vannføring. Foto: Torgeir Varsi / NRK

I tillegg må det være mer vann på vinteren rundt januar og februar, for at gytegropene og fisken ikke fryser til is.

– Det er ikke så mye som skal til. Man trenger ikke slippe en bestemt mengde med vann, man kan slippe litt og se om det rekker til. Hvis ikke så kan man slippe litt mer, sier Gjelland.

– Det handler om å ta vare på natur

Geir Solmo i Skjomen bygdeutvalg sier det haster med å øke vannføringen.

– Nå må NVE få opp tempoet. Det kan ikke være så vanskelig å si ja eller nei til mer vann i Skjoma, sier Solmo.

Han sier at NVE ikke har overholdt saksbehandlingstiden de har lovet lokalbefolkningen, og at det er viktig å ta vare på eleven for framtidens generasjoner.

Geir Solmo i Skjomen bygdeutvalg ønsker svar på hva som skjer med Skjomen-saken. Foto: Frida Brembo-Egilsrud / NRK

– Vi er nødt til å ofre noe, ikke bare tenkte på industri og strøm. Elven har betydd alt, nå er den tatt og ødelagt, sier Solmo.

I 2021 overlevde 50 prosent av bestanden.

I 2018 overlevde 30 prosent av bestanden.

Solmo forventer minste vannføring på sommer og vinter.

Han er klar på at naturen er det viktigste i denne saken. Han håper de får svar fra NVE så fort som mulig.

– Det er jo å holde lokalbefolkningen på pinebenken, det er uverdig. Nå må vi få svar, sier Solmo.

– Komplisert

Ingrid Haug, seniorrådgiver i energi og konsesjons-avdelingen i NVE, beskriver saken som komplisert.

– Det skal gjøres gode og viktige avveininger av hensyn til miljøforhold og eksiterende kraftproduksjon, sier hun.

NVE jobber nå med å sluttføre sin innstilling som skal gå til Olje- og energidepartementet.

– Jeg kan dessverre ikke si når den er ferdig behandlet hos oss, sier Haug.

At saken har tatt tid å behandle forklarer Haug med bred høring, befaringer og tilleggsutredninger.

– Vi har et ganske klart inntrykk av de ulike problemstillingene i vassdraget, og lover vi skal gjøre en grundig avveining, sier Haug.

Til syvende og sist er det Kongen i statsråd som tar de siste beslutningene.

– De fleste saker hos oss er kompliserte, Skjoma er en av dem, sier Haug.