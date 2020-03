Koronavirus i Nordland

Karantenebrudd kan straffes

Politiet i Nordland får mange tips om folk som bryter karantenebestemmelsene og påpeker at brudd på dette kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

–Vi er bekymret for at noen tar for lett på dette. Det er også viktig at foreldre bruker tid på å forklare sine ungdommer betydningen av at de følger råd og regler i forbindelse med koronasituasjonen. Fester og sammenkomster må utsettes. Det er liten vits i å stenge skolene hvis de samme folkene møtes i andre lokaler, sier politimester Heidi Kløkstad.