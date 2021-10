Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Øksnes helt nord i Nordland lever av fisk, og har i mange år tronet øverst på fangststatistikken for torsk.

Nå gjør kommunen seg også gjeldende på en annen statistikk. Men da i bunnen.

I Øksnes er bare 77,4 prosent av befolkningen over 18 år fullvaksinerte med to doser.

Det tallet er blant de laveste i landet. Bare sju kommuner i landet ligger lavere – seks av dem i Finnmark og Frøya i Trøndelag – hvor 76 prosent av innbyggerne er fullvaksinerte.

På landsbasis er nå 85,2 prosent nå fullvaksinerte, mens 90,9 prosent har fått første dose, ifølge tall fra FHI.

22 smittet på en uke

Fiskerikommunen med rundt 5000 innbyggere sliter med å bli kvitt koronaviruset.

– Vi har akkurat fått ni nye smittetilfeller, konstaterer smittevernlege Ellen B. Pedersen i Øksnes. Den siste uka har kommunen hatt 22 nye smittetilfeller.

De relativt høye smittetallene gjør at mens resten av landet feirer gjenåpningen, må nordlandskommunen innføre flere smitteverntiltak, hovedsakelig på sykehjem.

– Det er selvfølgelig et lite nederlag, men vi var forberedt på at dette kunne skje da samfunnet åpnet.

Siden de landsomfattende koronarestriksjonene ble fjernet og landet åpnet opp, har Øksnes kommune hatt 22 nye smittede. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Kommunen har blant annet innført at sykehjemmene ikke har åpne dører for alle. Dermed er innbyggerne tilbake til der de var under pandemien hvor folk må ringe og avtale, og vi slipper bare inn tre av gangen, sier Pedersen.

Hun oppfordrer også alle med symptomer på luftveisinfeksjoner om å teste seg. Enten hjemme med hjemmetest eller på jobb hvis bedrifter har testmuligheter eller via legekontor. Alle som har behov for det kan hente hjemmeteser på rådhuset gratis. Eller på skolene, sier smittevernlegen.

Skeptisk til vaksine

Smittevernlegen er ikke i tvil om hvorfor kommune fortsatt sliter med koronaviruset.

– Det er dessverre sånn at befolkningen i Øksnes veldig mange år bakover i tid har hatt større skepsis til massevaksinasjon enn bygdene og kommunen rundt oss, konstaterer Ellen B. Pedersen.

TEST DEG: Smittevernlege Ellen B. Pedersen oppfordrer alle innbyggere som har symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg hjemme, på jobb eller på legekontoret. – Dette tiltaket setter vi som viktigere enn signalet fra regjeringen. Foto: Monica White Martinsen / nrk

Et eksempel er den årlige influensavaksinen, som aldri har hatt veldig stor oppslutning.

– Vi merket det særlig i forbindelsen med svineinfluensaen. Mange vegrer seg for vaksine i det hele tatt. Vi ser også at foreldre vegrer seg for å la barna vaksinere seg. Barn under 16 år må ha foreldrenes samtykke. Men vi registrerer at mange har foreldrene ikke vil gi samtykke, sier Pedersen.

Smittevernlege sier det er spesielt utfordrende å få aldersgruppa mellom 20 og 40 år til å vaksinere seg.

– Mange i den yngre del av befolkningen har bare fått en vaksine, og de er skeptisk til vaksine dose 2.

Basert på egne meningsmålinger anslår FHI at 2 prosent av befolkningen ikke vil vaksinere seg, og 2 prosent er usikre.

Heller ikke ordfører John Harald Danielsen (Sp) har noe klart svar på hvorfor Øksnes henger etter.

– Det kan godt hende folk mener vi er såpass motstandsdyktige mot virus og pandemier at vi ikke har samme behov som andre. Men vi er klare på at det er behov, slik at vi kan normalisere samfunnet så raskt som mulig, sier han.

– Hva gjør dere for å få folk til å vaksinere seg?

– Vi kan ikke gjøre annet enn å anmode folk. Det er ingen tvang.

Dårligst i Gamvik

Men det finnes kommuner som har enda lavere vaksinegrad enn Øksnes. Helt nederst på lista finner vi Gamvik helt nord i Finnmark. Her har bare 69,2 prosent fått to doser, ifølge FHI.

Kommuneoverlege Håkon Furu tror kanskje han har svaret på hvorfor kommunen ligger i bunnen av listen.

– Jeg tror det har noen relativt naturlige årsaker, for å si det sånn. Som ikke er at vi ikke har hatt nok vaksinedoser, men som blant annet er at vi har en relativt stor del av befolkninga i Gamvik kommune som er arbeidsinnvandrere.

– De har til dels kanskje ikke oppholdt seg i Norge den siste tida og de er til dels litt mer tilbakeholden når det gjelder vaksinering enn det kanskje etniske nordmenn er, sier han.

I Gamvik har de imidlertid ikke noe særlig med smitte å snakke om for øyeblikket.

– Vi har ingen andre tiltak nå og ser ingen grunn til å sette inn noen andre tiltak per nå slik situasjonen er i dag da. Vi følge det nasjonale nedskalerte tidsprogrammet.