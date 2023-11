Koronatest

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Salget av koronatester på apotekene har økt kraftig, til tross for at helsemyndighetene mener det er unødvendig for de fleste å teste seg.

En pakke med fem tester koster 350 kroner, mens en enkelttest koster 120 kroner på Vitus Apotek.

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel mener at resultatet av testen ikke utgjør noen forskjell for verken den testede eller de rundt, og råder folk til å spare pengene.

FHI opplyser at det ikke er noen oppfordring fra dem til testing, da rådene ved nye luftveissymptomer er de samme uansett hva testen viser.

Folkehelseinstituttet (FHI) venter at influensa- og koronatilfeller vil øke utover vinteren.

Det har ført til rekordsalg av selvtester hos apotekene.

– Salget av koronatester er syv ganger høyere enn det var i høstferien, og det øker uke for uke. Ikke siden februar 2022 har vi solgt flere selvtester, forteller Silje Ensrud, som er pressesjef i Apotek 1.

Selvtester har vært tilgjengelig i apotekene helt siden de kom på markedet høsten 2020, men salget har vært svært lavt det siste året.

De siste ukene har imidlertid salget minnet mer om fjoråret.

I Bodø og Narvik begynner apotekene å gå tomme for selvtester. Det forteller farmasøyt Karl Skari ved Vitus apotek i Bodø.

– Folk må gjerne teste seg, men jeg vet ikke om jeg helt ser det store behovet, med mindre du befinner deg i nærheten av folk med risikosykdommer, sier farmasøyt Karl Skari. Foto: Ola Helness / NRK

– Akkurat nå får vi kun tak i pakninger med fem tester. Slik har det vært de siste to månedene. Vi hadde en periode dobbelttester hvor man kunne teste seg for både influensa og covid, men den er revet vekk.

Mens kommunene tidligere delte ut gratis covid-tester, ser bildet helt annerledes ut nå.

En pakke med fem tester koster 350 kroner, mens en enkelttest koster 120 kroner på Vitus Apotek.

Skari tviler på at apoteket få inn enkeltpakninger før jul.

– Leveringen av disse er ustabil framover.

Kommuneoverlege: – Ikke noe vits

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel sier til NRK at folk gjerne må teste seg, men at det ikke har noen hensikt.

– De aller fleste bør bare droppe å ta disse testene og spare pengene.

Resultatet av testen utgjør nemlig ingen forskjell for hverken deg eller de rundt deg, mener kommuneoverlegen.

– Skal du ta en test for hva som helst, må det være et poeng med testen. For de aller fleste har det ingenting å si om de har influensa eller covid, ifølge Bleidvin.

På Vitus apotek i Bodø er det helt tomt for enkelttester, som apoteket selger for 119,90 kroner. En pakke med fem tester koster 349,90 kroner. Foto: Ola Helness / NRK

Men det finnes noen få unntak:

– Det finnes enkelte pasientgrupper der det er viktig å vite nøyaktig hvilke sykdom de har. Det kan være sårbare pasienter som immunsvikt eller kreftbehandling. Men disse pasientene vil stort sett være under tett oppfølging ellers.

FHI: – Ikke lenger gratis

Denne uka kom nyheten om at covid-19 ikke lenger skal regnes som en allmennfarlig smittsom sykdom i Norge.

Ifølge fagdirektør Preben Aavitsland i FHI er årsaken til at apotekene selger flere koronatester i høst, skyldes at de fleste kommunene ikke lenger har noen gratis tester å dele ut.

Ifølge FHIs egne beregninger var det i uke 45 færre som tester seg med hurtigtest godt under de to forrige vintrene.

– Det er ikke noen oppfordring fra oss til testing ettersom rådene når man har nye luftveissymptomer, er de samme uansett hva testen viser, sier Aavitsland til NRK.

Hvis man er eldre eller tilhører en risikogruppe, kan det likevel være aktuelt med testing slik at man eventuelt kan ta medisin mot korona, ifølge FHI.

Anbefalt koronavaksinering for risikogrupper Ekspander/minimer faktaboks Dette er rådene fra Folkehelseinstituttet om hvem som bør ta oppfriskningsdose av koronavaksine for vinteren 2023/24. Personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere

Personer i aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe

Ungdom i aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom

Barn fra 6 måneder – 11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig

Gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko Kilde: FHI/NTB

Folkehelseinstituttet følger utbredelsen av koronasmitten gjennom flere ulike systemer.

– Vi må leve med at både korona, influensa og flere andre luftveisvirus vil være her for alltid. Det betyr at vi alle blir smittet en gang iblant, sier fagdirektør Preben Aavitsland i FHI. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Aavitsland opplyser at antallet nye innleggelser med bekreftet covid-19 har økt gjennom flere uker. Samtidig er FHI rimelig fornøyd med antall vaksinerte denne høsten.

– Det går ganske bra. Vi er nå oppe i 43 prosent blant dem over 65 år. Vaksineringen går for fullt i kommunene. Det er vaksiner nok, så folk i målgruppene kan sjekke på kommunens nettside hvordan de kan bli vaksinert.

Om man føler seg syk, er de viktigste rådene til FHI å følge med på allmenntilstanden og pusten.

Ved nyoppståtte luftveissymptomer og nedsatt allmenntilstand bør man holde seg hjemme til man føler seg frisk.

– Har lært av pandemien

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin sier han er overrasket over at så mange nordmenn skaffer seg koronatester nå.

Selvtester har vært tilgjengelig i apotekene helt siden de kom på markedet høsten 2020, men salget har vært svært lavt det siste året. De siste ukene har imidlertid salget økt kraftig, ifølge apotekene. Foto: Erik Johansen / NTB

– Men vi ble veldig opplært til dette her under pandemien. Det er klart at det henger nok litt igjen. Det er nok et uttrykk for at folk tar ansvar. Da har vi nok i oss fortsatt, sier Bleidvin.

Og legger til:

– Det vi bør ta med oss fra pandemien er jo nettopp det vi ble flinke til, nemlig å holde oss hjemme hvis vi har symptomer. Og unngå folk som vi vet er i risikosonen. Og fokus på enkel hygiene. Noe av denne kunnskapen kan vi fint ta med oss videre.