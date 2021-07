Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Blant de nye tiltakene er begrensninger på kun fem besøkende i private hjem, skjenkestopp ved midnatt og innslippstopp klokka 22.

Hålogalands-regionen har et av landets høyeste smittetrykk, med over 150 smittede de siste ukene. Flere kommuner her er røde på smittekartet.

– At vi nå går sammen om regionale tiltak er på en måte et krafttak for å slå ned smitten så fort som mulig, sier ordfører i Harstad kommune, Kari-Anne Opsal.

Flere av utbruddene er med den mer smittsomme deltavarianten. Dette er også noe av grunnen til de nye tiltakene.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) kan den smittsomme varianten av koronaviruset overta i Norge i løpet av sommeren.

– Godt smittevernarbeid i kommunene kan bidra til å forsinke spredningen av denne varianten og bringe utbrudd under kontroll, sier Opsal.

Ordføreren i Harstad tror regionalt samarbeid kan gjøre at høsten blir smittefri. Foto: Martin Mortensen / NRK

Flere lokale tiltak

Ved å innføre strengere lokale tiltak og anbefalinger nå, håper kommunene å kunne starte høsten uten store smitteutbrudd.

Kommunene tiltakene gjelder for er Lødingen, Evenes, Tjeldsund, Kvæfjord og Harstad.

Av disse er det kun Harstad kommune som har over 200 smittede per 100.000 innbyggere siste to uker.

Dette er tiltakene som innføres fra mandag 26. juli til og med 30. juli:



Regionale tiltak fra mandag 26. juli Ekspandér faktaboks Ventekarantene for husstandsmedlemmer til nærkontakter.

Begrensninger på antall besøkende i private hjem til fem utover husstandsmedlemmer, likevel slik at det maksimalt er ti personer til stede.

Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder.

Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal ikke slippe inn gjester etter klokka 22:00.

Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal opphøre klokka 24:00.

Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

I tillegg anbefales det å bruke munnbind på offentlig sted og offentlig transport hvor det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til hverandre.

Ibestad, Salangen, Lavangen og Dyrøy kommune i Troms har også blitt anbefalt å innføre lokale tiltak eller anbefalinger.

Flere kommuner i regionen har allerede innført lokale koronatiltak. Blant annet har alle Vesterålskommunene begrensninger på antall besøkende i private hjem og en grense på ti personer på private arrangement.

I disse fem kommunene i Nordland og Troms er det innført ekstra tiltak.

Flere smitteklynger i Harstad

Harstad-ordføreren forklarer at det er kommunen i dialog med FHI som har tatt initiativ til regionale tiltak.

– Vi ser at utbruddet er regionalt og det er store utbrudd i flere kommuner. Det er naturlig at smitten spres på kryss og tvers her, sier Opsal.

Harstad kommune er nå en av kommunene i landet med høyeste smittetrykk.

Lørdag testet ytterligere ni personer positivt for covid-19. Dermed har kommunen hatt 46 smittetilfeller denne uka.

Smitten kommer fra flere klynger og kommunen har tidligere sagt at det er en utfordrende situasjon med smittesporing.

Forrige uke besluttet kommuneledelsen derfor å innføre lokale tiltak med ventekarantene for dem som bor sammen med smittede personer. I tillegg kom anbefalingen om bruk av munnbind.

De aller fleste er personer under 30 år som er smittet i private sammenkomster.

– En utrygg situasjon

Fordi folk beveger seg mellom kommunene i regionen er det gunstig å ha tiltak som gjelder for hele regionen, mener ordføreren i Evenes kommune.

– Det er en veldig utrygg smittesituasjon i regionen. Folk i våre kommuner beveger seg fram og tilbake på kryss og tvers. Da er det veldig gunstig å kunne ha tiltak som tar hele regionen under ett, sier Terje Bartholsen.

Ordføreren i Evenes tar smittesituasjonen i regionen alvorlig og mener det er grunn til å være urolig. Foto: Frida Brembo-Egilsrud / NRK

I Evenes kommune er det kun registrert tre smittede de siste to ukene. Likevel mener ordføreren at på grunn av smittetrykket rundt, ser det en alvorlig situasjon.

– Det er grunn til å være urolig på grunn av det som skjer rundt oss. Jeg oppfordrer derfor alle til å følge de reglene som kommer til å gjelde, sier han.

Trafikkert fergesamband

Lødingen kommune har enda færre smittede enn Evenes. Likevel mener de at det er en god ide med regionale tiltak.

– Grunnen til at Lødingen har kastet seg på disse restriksjonene er at vi hører til samme sykehussamarbeid som dem: Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), sier Hugo Bongard Jacobsen, ordfører i Lødingen kommune.

En annen grunn til at Lødingen også innfører tiltak er fergesambandet.

– Vi har Nord-Norges mest trafikkerte fergesamband. Så det er klart at vi ønsker å være ekstra observante på det som skjer nå, sier han.

Slik kan fergekøen i Lødingen se ut. Foto: Statens vegvesen