Pressekonferanse om smitteutbrudd hos utenlandske soldater: – For å unngå misforståelser og frykt

Flere leger har reagert på smitteutbruddet i forbindelse med militærøvelsen og mener tidspunktet er spesielt.

– Det er vanvittig! Det er en usikker tid vi er i, og det er ingen grunn til at vi skal ta den risikoen, sa kommunelege Hanne Heszlein- Lossius i Berlevåg til NRK sist uke.

Hun mener hele øvelsen bør utsettes fordi det er en unødvendig risiko for importsmitte og mutert virus.

63 soldater smittet

Også kommunelegen i Narvik har reagert.

– I og med at man har et ganske tungt belastet helsevesen fra før, utgjør antallet smittede bekymring, sier Sverre Håkon Evju.

– Burde øvelsen vært avlyst?

– Jeg skjønner det kommer spørsmål om det når man ser tallene som er presentert, sier Evju.

De siste tallene viser at 63 utenlandske soldater er smittet.

Også to norske soldater testet positivt forrige uke, skriver Forsvarets forum.

Klokken 10 i formiddag holder Forsvaret pressekonferanse om smitten.

– For å unngå misforståelser, frykt og lignende når de amerikanske soldatene nå snart er ute av karantene og kanskje vil vises i det offentlige rom, så vil vi gjerne si noen ord om dette, skriver Forsvaret i en pressemelding.

Forsvarets rutiner ved ankomst av allierte Ekspandér faktaboks 1. Ansatte i Forsvaret, Forsvarssektoren, eller tilknyttet personell som ankommer fra utlandet, skal ta PCR-test innen ett døgn etter ankomst Norge, i tillegg til gjeldende forskriftskrav om negativ test tidligst 72 timer før innreise. 2. For reisende fra Storbritannia og andre land hvor virusmutasjonen er påvist skal ny PCRtest tas også dag 7 etter innreise. Dette skjer under karantene i Norge. 3. PCR-test skal foretas så snart som mulig for reisende som har ankommet Norge etter 6.des. Dette gjelder også personell som for tiden er i karantene. 4. Allierte som skal på trening eller øvelse i Norge skal gjennomføre militær skjerming før ankomst Norge, dokumentert og kontrollert av avdelingens lege, i tillegg til gjeldende forskriftskrav om negativ test tidligst 72 timer før ankomst. 5. Opprettholde strengt kohortregime, under skjerming, karantene og daglig tjeneste. 3. Daglig liaisonering mellom oppnevnt liaison fra utenlandsk avdeling og norsk vertsavdeling skal gjennomføres og rapporteres ukentlig. (Råd fra Forsvarets sanitet)

Flere tusen utenlandske soldater deltar

I begynnelsen av januar kom de første av de 3000 utenlandske soldatene, som skal delta på øvelsen «Joint Viking».

Samme uke fikk 15 amerikanske soldater påvist smitte.

– Per nå har vi omtrent 2000 personer i karantene. Totalt har vi hatt rundt 60 smittede, etter at to nederlandske soldater fikk påvist smitte i dag tidlig, sier talsperson for hæren, Eirik Skomedal.

De utenlandske soldatene skal først være med på alliert trening med norske styrker. I begynnelsen av mars skal de delta på vinterøvelsen «Joint Viking».

Til sammen 10.000 soldater skal delta i årets øvelse som holdes i Troms og Nordre Nordland.

– Når de kommer ut av karantene skal de være friske og ikke ta med seg smitte ut i samfunnet, sier Skomedal.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener det er nødvendig å øve til tross for smitterisikoen. Foto: Veronica Turnage / NRK

Mener øvelsen må avholdes

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har derimot vært uenig i at øvelsen bør stanses.

Sist uke sa han at det er en risiko som er verdt å ta.

– All aktivitet innebærer risiko, men vi bruker mange ressurser på å minimere risikoen.

– Forsvarets oppdrag er å stå operativt. Det innebærer å ta inn vernepliktige og å trene med allierte, også under en pandemi.