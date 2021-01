Derfor må Nato øve i Norge under pandemien: – Viktig for norsk sikkerhet

Denne uka landa de første av 3000 utenlandske soldater på den militære delen av Bardufoss lufthavn i Indre Troms.

Hver eneste soldat sluses inn på et testområde hvor de testes for covid-19, før de marsjerer eller busses til karantene i leirene de skal oppholde seg i.

Britisk forsvarspersonell står klar til å ta imot soldater fra Storbritannia. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Torsdag ble det kjent at 15 soldater fra US Marine Corps har testa positivt for koronaviruset. De landa på Bardufoss mandag, og har sittet i karantene i Setermoen leir sia da. Nå sitter de i isolasjon.

Spenning mellom Russland og Nato

De utenlandske soldatene skal delta på alliert trening med norske styrker, og i begynnelsen av mars skal de delta på vinterøvelsen Joint Viking 2021. Til sammen 10 000 soldater skal delta i årets øvelse som holdes i Troms og Nordre Nordland.

Men hvorfor velger Forsvaret å holde en stor alliert øvelse under en smittsom pandemi? Og hvorfor tillater Norge det?

– Forsvarets oppdrag er å stå operativt. Det innebærer å ta inn vernepliktige og å trene med allierte, også under en pandemi, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Veronica Turnage / NRK

Fakta om NATO Ekspandér faktaboks * Forsvarsalliansen NATO (North Atlantic Treaty Organization) består av 28 land i Europa og Nord-Amerika. * Ledes av Jens Stoltenberg, tidligere norsk statsminister, siden oktober 2014. * Kjernen er NATO-traktatens artikkel 5, som innebærer at et angrep på ett medlemsland anses som et angrep på alle. * Ble opprettet av tolv land, blant dem Norge, 4. april 1949. * Hensikten var å demme opp for Sovjetunionen, som få år etter opprettet Warszawapakten sammen med det kommunistiske Øst-Europa. * Etter den kalde krigen og kommunismens fall ble en rekke tidligere medlemmer av Warszawapakten tatt opp i NATO. Kilde: (©NTB)

Spenninga mellom Russland og Nato har økt de siste årene.

Vår nabo i øst har gjennomført flere øvelser i internasjonalt farvann nært Nord-Norge, de har hatt testskyting av missiler utenfor Helgelandskysten, og i høst holdt russiske elitekrigere øvelser bare kilometer fra den norsk grensa.

De nærmer seg vår stuedør.

Forsvarsministeren mener derfor det er viktig at våre allierte viser sin tilstedeværelse i nord, og sin interesse for å øve sammen med norske styrker.

– Slik viser vi godt alliansesamhold og god alliansetilværelse til god avskrekking. Det er god beroligende politikk, sier Bakke-Jensen.

Torsdag landa et fly med britiske soldater på Bardufoss. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Viktig for norsk sikkerhet

Sjef Hæren, Lars Sivert Lervik, bekrefter at vinterøvelsen er viktig nettopp av den grunn.

– Det er en viktig del for norsk sikkerhet at de allierte skal være i stand til å forsterke oss hvis det blir behov for det. De må kunne operere under de forholdene som er i Norge, og vi må kunne operere med dem, sier Lervik.

Sjef Hæren, Lars Sivert Lervik, mener det er viktig med alliert trening også under en pandemi. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Ifølge oberstløytnant og talsperson Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) er det viktig å kunne trene på høyintensiv krigføring under vinterforhold. Samtrening mellom allierte er det viktigste.

– Mars kan gi oss utfordringer i form av store snømengder og lave temperaturer, men det kan også bli skiftende vær. Det er mer krevende når det svinger enn når været er stabilt. Overgangen fra forhold på land til sjø og fjord er også viktig å kunne beherske, sier Moen.

Ivar Moen ved FOH. Foto: Mats Grimsæth / Forsvarets Medisenter

Har beredskapsplaner

Sjef Hæren er klar på at de har gode rutiner for å ta imot de utenlandske soldatene. Han regner med det vil komme flere positive testsvar etterhvert som soldatene kommer til landet.

– Det er vi forberedt på å håndtere. Vi har en god plan og god dialog med lokale og regionale myndigheter og helseaktører, sier Lervik.

En britisk soldat testes etter å ha landet på Bardufoss. Foto: Fabian Ubeda / NRK

De som blir smitta vil isoleres, og ingen av de 3000 soldatene får dra ut i lokalsamfunnet før karantenetida er over, og man kan vise til negativt resultat.

– Vi har innført tiltak for å kunne ivareta de nye soldatene så de unngår å møte sivilbefolkninga. Og slik at vi inngår eventuell smitte mellom dem, sier Erik Stueland.

Erik Stueland sier de har kontroll. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Han er sjef for maritim helikopterving og Bardufoss flystasjon, hvor flesteparten av soldatene skal lande gjennom hele januar.

Forsvarets rutiner ved ankomst av allierte Ekspandér faktaboks 1. Ansatte i Forsvaret, Forsvarssektoren, eller tilknyttet personell som ankommer fra utlandet, skal ta PCR-test innen ett døgn etter ankomst Norge, i tillegg til gjeldende forskriftskrav om negativ test tidligst 72 timer før innreise. 2. For reisende fra Storbritannia og andre land hvor virusmutasjonen er påvist skal ny PCRtest tas også dag 7 etter innreise. Dette skjer under karantene i Norge. 3. PCR-test skal foretas så snart som mulig for reisende som har ankommet Norge etter 6.des. Dette gjelder også personell som for tiden er i karantene. 4. Allierte som skal på trening eller øvelse i Norge skal gjennomføre militær skjerming før ankomst Norge, dokumentert og kontrollert av avdelingens lege, i tillegg til gjeldende forskriftskrav om negativ test tidligst 72 timer før ankomst. 5. Opprettholde strengt kohortregime, under skjerming, karantene og daglig tjeneste. 3. Daglig liaisonering mellom oppnevnt liaison fra utenlandsk avdeling og norsk vertsavdeling skal gjennomføres og rapporteres ukentlig. (Råd fra Forsvarets sanitet)

I fjor ble vinterøvelsen avblåst, og de allierte styrkene måtte reise hjem. Nå er situasjonen mer oversiktlig enn da koronaviruset først kom til landet. Både Forsvaret og forsvarsministeren ser det derfor forsvarlig å holde en alliert øvelse selv under en pandemi.

– Men her er det helt klart at vi må krige på en ny måte, sier Ivar Moen ved FOH.

Det vil fortløpende bli vurdert om årets øvelse skal gjennomføres eller ikke. Etter planen skal den starte i mars.

– For oss er øvelsen viktig, og det er viktig for oss å få gjennomført den, men vi vil ikke gjennomføre for enhver pris. Fram til da har vi samtaler med helsemyndighetene, sier Moen.