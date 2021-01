Leger skeptisk til militærøvelse med over 3000 utenlandske soldater

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Forsvarsministeren har invitert 3000 utenlandske soldater til å drive vintertrening i nord nå i mars. Det har skapt debatt om hvorvidt det er forsvarlig midt under en pandemi.

52 allierte soldater i Bardufoss er nå smittet med koronaviruset. Det ventes også prøvesvar fra alle nyankomne de neste dagene og ukene.

I NRKs Debatten tirsdag kveld, fortalte kommunelegen i Berlevåg om sin bekymring rundt den store militærøvelsen «Joint Viking» i Indre Troms.

Hanne Heszlein- Lossius er kritisk til at øvelsen gjennomføres. Hun mener den bør utsettes fordi det er en unødvendig risiko for importsmitte og mutert virus.

Kommunelege i Berlevåg, Hanne Heszlein- Lossius, mener det er en unødvendig risiko av Forsvaret å ta. Foto: Privat

– Jeg synes det er vanvittig. Det er en usikker tid vi er i og det er ingen grunn til at vi skal ta den risikoen, sier hun.

Også stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (R) er støtter kommunelegen.

– Det er mildt sagt vanvittig i en sånn situasjon å åpne opp for at 3000 soldater fra utlandet kommer til Norge. Det burde vært avblåst og ikke gjennomført nå når landet gjennomgår store ofre for å holde smittetrykket nede.

Må beskytte helsevesenet

Kommunelegen i Berlevåg mener det er vanvittig å ta den risikoen i den usikre tida.

– Vi har hele tiden sagt at vi skal beskytte helsevesenet mot smitten. Det som skjer ved å gjennomføre denne øvelsen, mener jeg vi gjør det motsatte, sier Heszlein- Lossius.

Hun mener at amerikanske soldatene kan ha «hjemmekontor» og øve hjemme i USA eller Alaska.

Forrige torsdag landet de første soldatene av totalt 3000 som skal komme på øvelse. Foto: Fabian Ubeda

– Det er fint at forsvaret har eget helsepersonell, men det er sånn at hvis det blir en ulykke under øvelse ringer de 113. Og blir noen alvorlig covidsyke havner de på UNN. Derfor kan vi ikke si for sikkerhet at dette ikke vil gå ut over sivilt helsevesen, sier Heszlein- Lossius.

– Vi tar mange hensyn

Norges forsvarsminister mener på sin side at det er en risiko som er verdt å ta.

– All aktivitet innebærer risiko, men vi bruker mange ressurser på å minimere risikoen, sier Frank Bakke-Jensen.

Hver eneste soldat som ankommer sluses inn på et testområde hvor de testes for covid-19, før de blir frakta til karantene i leirene de skal oppholde seg i.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier det å forsvare Norge er deres fremste oppgave sammen med våre allierte og det tar vi på alvor, også under en pandemi. Foto: Jil Yngland / Jil Yngland

Kommunelegen i Berlevåg stiller spørsmål ved argumentet til forsvarsministeren.

Ifølge Heszlein- Lossius har hun til gode å møte en eneste kollega som mener gjennomføringen av vinterøvelsen er en god ide.

– Argumentet om at det er for vår sikkerhet er totalt hårreisende. Trenger vi ikke at våre soldater er friske for at sikkerheten vår er ivaretatt?

Bekymringen deles av flere, blant annet akutt- og anestesioverlege ved Kirkenes sykehus, Oddvar Kvalsvik.

– Dette kan føre til unødvendig stort press på blant annet intensivplassene ved sykehusene, midt i en koronapandemi, sier Kvalsvik.

Helseminister Bent Høie mener vi er avhengig av å ta vare på Norges sikkerhet under en pandemi.

– Forsvaret vårt skal også funke i krisesituasjoner. Alt har en risiko, men vi veier risiko opp mot fordeler. At allierte soldater øver i Norge på vinterstid, det er avgjørende for vår sikkerhet.

Kan øke kapasiteten

Administrerende direktør ved UNN Anita Schumacher understreker at UNN i dag har god kapasitet fordelt på sykehusene i Tromsø, Narvik og Harstad.

– I dag er 18 av 29 plasser belagt. Om det skulle bli nødvendig kan vi øke kapasiteten til 69 plasser. Det kan vi ikke gjøre uten å forflytte personell fra annet aktivitet fra andre steder i sykehuset. Det går utover pasientbehandlingen.

Selv om dette er det verste utfallet tror ikke Schumacher at det blir tilfelle.

– Det har blitt gjort en nasjonal vurdering og behovet for å trene under en pandemifase. Jeg anerkjenner det behovet som Forsvaret har for å øve.

Administrerende direktør ved UNN Anita Schumacher er ikke bekymret for militærøvelsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Samtidig understreker Schumacher at hun forstår usikkerheten som flere kjenner på nå med tanke på mulig ny smittebølge.

– Vi har et godt samarbeid med Helse nord, Forsvaret og fylkesmenn. Jeg føler meg trygg på at dette håndteres på en god måte.