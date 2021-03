Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det ser ut til at den sørafrikanske varianten smitter mer blant unge enn den opprinnelige virusvarianten, og at flere også blir sykere, sier smittevernoverlege i Bodø, Kai Brynjar Hagen til NRK.

Koronaviruset sprer seg i Nord-Norge, både i de små og store kommunen. I Tromsø er situasjonen uoversiktlig. Og i Bodø har nærmere 130 personer har fått påvist korona de siste 14 dagene. Seks pasienter er innlagt på Nordlandssykehuset.

Nordnorske kommuner med mye smitte Ekspandér faktaboks Beiarn kommune har rundt 1.000 innbyggere. Den siste uka har de hatt seks smittetilfeller.

Sørfold med sine knappe 2.000 inbyggere har hatt 12 tilfeller på under to uker. Ti prosent av befolkningen er i karantene.

Steigen med sine 2.500 innbyggere har åtte tilfeller.

Harstad kommune har omtrent 25 000 innbyggere. Søndag fikk de fem nye tilfeller. De siste 14 dagene har de hatt rundt 40 nye tilfeller.

I Måsøy kommune bor det 1.200 personer. I forrige uke kunne de fortelle om 10 smittede personer.

– Vi har sett flere eksempler på unge voksne som har fått en betydelig sykdomsutvikling, forteller Hagen.

Det smittevernoverlegen forteller er skremmende, synes Maria Nikoline Klette (18) og Robin Saksenvik Karlsen (19).

De går sisteåret på Bodø videregående skole, og er russ til våren.

– Du blir ekstra redd når man ser hvor lett det muterte viruset smitter. Det skal lite til for å bli smittebærer, forteller Maria Klette.

Allerede henger russetida i en tynn tråd. Så kom den sørafrikanske virusvarianten til Bodø.

– Det har vært flere smittetilfeller på skolen de siste ukene. Du hører hele tiden om et par smittede i den klassen, og et par i en annen klasse. Så det er nok en god del, sier Klette.

Akkurat nå er det rødt nivå på skolene i Bodø.

Elevene på tredjeåret er på skolen tre dager i uke, mens første- og andreåret er på skolen to dager. Likevel er det utfordrende, ifølge elevene.

– Det er vanskelig å holde én meter avstand til enhver tid. Spesielt i korridorene og trappene.

Koronaviruset er det store samtaleemnet både på skolen og i vennegjengen. Maria og Robin har inntrykk av at de fleste tar den alvorlige situasjonen i Bodø på alvor.

– Jeg bruker munnbind på bussen butikken. Og prøver i størst mulig grad å holde meg hjemme. Jeg har en liten vennekrets, og møter ingen andre enn dem.

– Et tøft sykdomsforløp

Mariell Borge er spesialsykepleier i Bodø. Hun jobber med oppfølging av koronasyke.

– Det er selvfølgelig mange som ikke har symptomer, men vi ser også at mange unge voksne har et tøft sykdomsforløp. Vi skal ikke tulle med dette. Det er reelt at mange har det tøft, sier Borge.

Blant de vanligste symptomene er:

Hodepine

Smerte i kroppen

Hoste og tungpust

Kvalme og oppkast

Feber

– Skiller dette seg fra den tradisjonelle varianten av covid-19?

– Vi ser at det er minst like mange symptomer for den sørafrikanske varianten.

FHI: – For tidlig å si

Espen Nakstad i Helsedirektoratet bekrefter delvis av opplevelsen de sitter med i Bodø.

– Vi vet at den sørafrikanske varianten er mer smittsom i alle aldersgrupper. Det må vi forvente også i Norge. Det er derfor grunn til å tro at økt smitte i yngre aldersgrupper i norske kommuner skyldes økt forekomst av muterte virus, skriver han i en e-post til NRK.

FHI bekrefter også at mutasjonene av koronaviruset skaper flere utfordringer for norske kommuner.

– De nye, mer smittsomme virusvariantene er nå i ferd med å overta i landet. Siden de sprer seg lettere, holder ikke lenger de tiltakene som var tilstrekkelige mot de gamle variantene, sier overlege i FHI Preben Aavitsland til NRK.

Han vil derimot ikke konkludere med at de nye versjonene av covid-19 er mer smittsom blant unge, eller gjør dem sykere.

– Det er mulig, men vi synes det foreløpig er for få opplysninger til å konkludere.

Vurderte politianmeldelse

Mandag kunne de rapportere om fem nye tilfeller av koronaviruset. 90 personer i Bodø er i isolasjon, mens 300 er i karantene. Kommunen har allerede innført strenge restriksjoner for å få has på smitten. Det inkluderer blant annet stengte treningssentre, full skjenkestopp og oppfordring om å bruke munnbind i offentligheten.

Men situasjonen har ikke blitt så mye bedre.

– Situasjonen er alvorlig. Vi har ikke hatt tilstrekkelig med tid for å kunne si noe om tiltakene har hatt effekt, sier Kai Brynjar Hagen.

Blant annet har de sett at ikke alle har fulgt koronarestriksjonene i kommunen. Ifølge Hagen ar det bidratt til flere smittede.

– Ja, vi har sett eksempler på at én enkeltperson har smittet flere. Mer spesifikk kan jeg ikke være på grunn av personvern, sier Hagen.

Kommunen har vurdert å politianmelde noen av disse tilfellene.

Viderefører nok strenge tiltak

Torsdag skal formannskapet vurdere å videreføre de strenge smittetiltakene ytterligere.

Ordfører Ida Pinnerød mener sannsynligheten er stor for at tiltakene blir videreført.

– Vi har fortsatt høye smittetall og smittekilder vi ikke kjenner til. Vi må bryte ned smittekjedene, og unngå å bidra til flere smittekjeder. Det må vi gjøre gjennom lite fysisk sosial kontakt, vi må holde mobiliteten nede og være nøye på smittevern, sier hun.

Koronatiltakene i Bodø Ekspandér faktaboks Ikke tillat å arrangere eller delta på sammenkomster i private boliger med mer enn fem gjester, i tillegg til dem som bor i boligen.

Ikke tillat å arrangere eller delta på sammenkomster på offentlig sted eller i leide lokaler med fler enn ti personer til stede.

Idrettshaller og treningssentre stenges. Gjelder ikke: Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i grupper på maksimalt 6 personer inkludert arrangør. Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til. Utetrening i grupper tillates med minimum 2 meter avstand og deltagerlister.

Svømmehaller og lignende stenges. Gjelder ikke: Skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Krav om registrering av gjester på serveringssteder.

Alle ansatte på serveringssteder skal bruke munnbind.

Ikke lov å servere alkohol på serveringssteder.