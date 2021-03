Får ikke kontroll på viruset: Nakstad bekymret for smitten i Bodø

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Når disse mer smittsommme virusene får spre seg i flere ledd og det går uke etter uke, er det mer krevende å få full kontroll, sier Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet.

For nærmere tre uker siden ble det kjent at den sørafrikanske mutasjonen av koronaviruset var påvist i Bodø. De har slitt med å få kontroll på utbruddet.

Forrige fredag innførte de strenge tiltak. Blant annet stengte idrettshaller og treningssentre, det ble full skjenkestopp og folk ble oppfordret til ikke å møtes i større grupper.

Men det var tydeligvis ikke nok. Siden da har omtrent 60 personer testet positivt.

TESTER MANGE: Kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen forteller at de tester rundt 300 personer daglig i Bodø. I skrivet fra rådmannen står det at testkapasiteten i byen er sprengt. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / Ole-Fredrik Lambertsen

– Det er ingen tvil om at det er en alvorlig situasjon med såpass mye spredning av den muterte varianten, sier kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen.

Egentlig skulle restriksjonene oppheves kommende fredag. Nå ser det ut til at innbyggerne i Bodø må belage seg på en uke til med begrensninger.

Torsdag skal formannskapet behandle et forslag fra rådmannen om å videreføre tiltakene enda en uke.

Tiltakene Bodø vil videreføre Ekspandér faktaboks Ikke tillat å arrangere eller delta på sammenkomster i private boliger med mer enn fem gjester, i tillegg til dem som bor i boligen.

Ikke tillat å arrangere eller delta på sammenkomster på offentlig sted eller i leide lokaler med fler enn ti personer til stede.

Idrettshaller og treningssentre stenges. Gjelder ikke: Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i grupper på maksimalt 6 personer inkludert arrangør. Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til. Utetrening i grupper tillates med minimum 2 meter avstand og deltagerlister.

Svømmehaller og lignende stenges. Gjelder ikke: Skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Krav om registrering av gjester på serveringssteder.

Alle ansatte på serveringssteder skal bruke munnbind.

Ikke lov å servere alkohol på serveringssteder.

Krevende for alle

Selv om det ikke er ønskelig, mener Kai Brynjar Hagen likevel at det er riktig å videreføre tiltakene.

– Tiltaksbyrden er ganske betydelig for mange mennesker og for mange virksomheter. Det betyr at de mister inntektene sine, men også deler av det sosiale livet sitt, sier han.

– Men nå, for første gang etter omtrent ett år med pandemi, ble vi truffet av en spredning vi ikke synes vi hadde kontroll på.

Nakstad: – Vaksinen funker ikke like bra

Espen Nakstad mener Bodø har mye bra for å få kontroll på utbruddet.

– Men det viser hvor krevende det er når vi får en så smittsom virusvariant inn i en by, sier han.

Foreløpige prøver tyder også på at vaksinen ikke har like god effekt på den sørafrikanske varianten.

– I alle fall gjelder dette AstraZeneca-vaksinen. Derfor er det viktig at vi ikke får spredning av den. Vi har allerede store nok utfordringer med den britiske varianten, sier Nakstad.

Han mener det er viktig at Bodø nå gjør det de kan for å forhindre mer smitte.

– Det er viktig å iverksette tiltak som hemmer kontakt med mennesker og hindrer mobilitet. I tillegg krever det kraftig testing og smittesporing. Det er fullt mulig å få kontroll, men det er vanskelig det har vi sett i mange andre byer også.

– Er tiltakene i Bodø strenge nok?

– Det viktigste er nok å justere tiltakene fortløpende hvis man ikke kommer til målet raskt. Jeg tror Bodø vil lykkes med dette, selv om det er krevende.