Det sitter nå rundt 70 personer i isolasjon med koronasmitte i Tromsø kommune. Mange av disse har vært symptomfrie.

– Jeg vil anbefale at alle tester seg nå. Da har vi mulighet til å oppdage de som er symptomfrie, sier leder ved koronasenteret, Per Harald Korsmo.

Derfor oppfordrer han alle i kommunen, med over 70.000 innbyggerne, å ta en koronatest.

Korsmo forteller at mange har tatt oppfordringen på alvor. Mandag morgen var det nesten tre timers ventetid ved testsentrene i Tromsø.

– Vi har måttet be folk om å komme tilbake ved et senere tidspunkt, sier han.

Forrige uke testet over 5000 innbyggere i Tromsø seg for koronaviruset. Foto: Veronica Turnage / NRK

God testkapasitet

Selv om det er lang ventetid ved testsentrene i Tromsø, er det ingen frykt for at kapasiteten blir sprengt, ifølge lederen ved koronasenteret.

– Vi har god testkapasitet. Men man må beregne ventetid, og spre seg utover dagen.

Og pågangen ved testsentrene har vært stor. Bare fra mandag til søndag forrige uke ble over 5300 personer testet.

Korsmo mener også de uten symptomer bør teste seg som en del av «dugnaden».

– Vi ser at det sprer seg fort. Vårt viktigste verktøy mot spredningen av viruset er testing. Det er spesielt viktig at de som har symptomer, eller har vært i områder med smitte følger med og tester seg, sier han.

Leder ved koronasenteret, Per Harald Korsmo, oppfordrer alle til å bli med på «dugnaden». Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Smitte ved flere skoler

I forrige uke ble de første smittetilfellene i en ny smittebølge i Tromsø kjent. Et par fra Oslo var på besøk, og siden har smitten spredt seg.

Dette er de nye tiltakene Ekspandér faktaboks Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere

Krav til registrering av gjester ved serveringssteder

Stenging av treningssenter, idrettshaller og svømmehaller med unntak for: Organisert aktivitet for barn og unge under 20 år og trening og aktivitet med et klart rehabiliteringsformål

Krav om munnbind på kollektivtransport, taxi, butikker og i fellesarealene på kjøpesentre og lokaler for sports- og fritidsaktiviteter, der man ikke kan holde minst en meter avstand

Tiltakene som iverksettes gjelder fra midnatt 5. mars og til og med 18. mars

14 personer har testet positivt for covid-19 i Tromsø det siste døgnet. Åtte av disse er knyttet til skoler og en barnehage i byen. Det gjelder Mortensnes, Fagereng og Prestvannet skole, i tillegg til Sorgenfri barnehage.

Søndag ble det kjent at Mortensnes skole og Stakkevollan skole går over til hjemmeskole, etter at både elever og ansatte ved skolene har fått påvist koronasmitte de siste dagene.

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen ber folk om å ha lav terskel for å dra å teste seg.

Men hun vil ikke gå så langt som å si at alle skal gjøre det. Hun mener de samme reglene gjelder fortsatt:

– Anbefalingene om test gjelder de som oppfyller testkriteriene fra FHI, sier Kristoffersen.

Det vil si at dersom man har vært på et av stedene der det har vært smitte, så skal man teste seg. Også hvis man har symptomer på forkjølelse eller luftveissymptomer.

Har du vært her? Ekspandér faktaboks Da vil kommunen at du tester deg:

Smørtorget – søndag 21. februar kl. 11:30-13:15

Kaffebønna Stortorget – søndag 21. februar kl. 13:15-13:40

Pastafabrikken – mandag 22. februar til torsdag 25. februar

Eurospar Storgata – mandag 22. februar kl. 14:30-18:30

Feel 24 Håpet, hele uke 8

Feel 24 Strandgata – tirsdag 23. februar ca. kl. 16:00-18:00

Sats Langnes – onsdag 24. februar ca. kl. 19:00-21:00 og på formiddagen lørdag 27.02

Vita Jekta – onsdag 24. februar kl. 10:00-14:00

La Lash sentrum – hele onsdag 24. og torsdag 25. februar

Sats sentrum – torsdag 25. februar kl. 17:30-19:30

Tromsøbadet – lørdag 27. februar kl. 12:00-16:00

Aurora kino Fokus – søndag 28. februar kl. 19:30-22:00

Eurospar Kvaløysletta – torsdag 25. februar kl. 16:30-17:00

Eurospar Strandveien torsdag 4. mars kl. 13:30-14:00

Opus Café Pyramiden Tromsdalen torsdag 4. mars kl. 15:00-17:00

Fløyahallen tirsdag 2. mars klokken 17:00-19:00

Leder ved koronasenteret oppfordrer folk i Tromsø som skal teste seg, til å spre seg utover dagen. Foto: Veronica Turnage / NRK