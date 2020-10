Ventet 126 dager på utvidet åpningstid i barnehagen: – En skam at de bruker så lang tid

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter at statsministeren 12. mars presenterte de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid, ble barnehagene gradvis gjenåpnet fra 20. april med reduserte åpningstider.

I juni kom et generelt krav om full åpningstid for alle barn.

Likevel praktiserer Rana kommune fortsatt redusert åpningstid i alle sine kommunale barnehager. Begrunnelsen er blant annet smittevernhensyn.

Uansett er kravet fra staten at barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner skal få et fulltidstilbud.

I juni måtte derfor Renee Kristin Hagen i Rana, som har en funksjon definert som samfunnskritisk, søke om full åpningstid for sønnen Loke (5). Etter først å ha fått avslag, klaget Hagen 15. juni. Så søkte hun tre ganger til.

126 dager etter at hun søkte, fikk hun endelig svar denne uka: De har fått barnehageplass til full åpningstid.

– Jeg synes det er en skam at de bruker så lang tid, sier hun til NRK.

Da hadde Rana Blad slått opp saken tidligere på dagen. Hvorfor hun har vært nødt til å vente så lenge, har hun ikke fått svar på.

Renee Kristin Hagen, logoped og mor med behov for full åpningstid i en barnehage i Rana kommune. Hun er veldig fornøyd med barnehagen ellers, men opplever at det er administrasjonen som hindrer fortgang. Foto: privat

– Det er jo ingenting i min situasjon som har endret seg. Det er ufin oppførsel fra det offentlige. De virker ikke interesserte i å møte foreldre i en slik situasjon, sier hun.

Fortsatt et problem – men bare i Rana

Hagen er glad hun nå har fått full barnehagedekning for sønnen, men forteller at flere andre foreldre fortsatt ikke får det tilbudet de har krav på.

– De ignorerer og overser, oppleves det som, sier hun.

NRK har vært i kontakt med alle fylkesmennene i landet, og spurt om de har kjennskap til kommuner som praktiserer reglene på samme måte som Rana.

Samtlige har svart. Ingen av dem opplever at kommuner sliter med å tilby full åpningstid i barnehage til de som har krav på det.

Det betyr at Rana kommune har den strengeste praktiseringen av åpningstider for barnehager i landet.

– Vi har møte med skoleeiere og barnehagemyndighetene i alle kommuner i Trøndelag hver 14 dag, og er ikke kjent med at det er noen som ikke gir tilbud til samfunnskritisk personell, skriver oppvekst- og velferdsdirektør hos Fylkesmannen i Trøndelag til NRK.

Utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Nordland, Guri Adelsten Iversen, understreker at kommunen egentlig skulle ha tilbudt fulltids barnehageplass til barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon allerede i mars.

Guri Adelsten Iversen er utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Nordland og sier de har mottatt mange klager fra foreldre i Rana. Foto: kari skeie / nrk

– Vi har fått godt over et titalls henvendelser fra enkeltforeldre. Men vi har ikke en fullstendig oversikt over hvor mange dette gjelder, sier hun.

– Kan ikke pålegge

Adelsten Iversen sier at de ikke har myndighet til annet enn å informere Rana kommune om hvilke regler som gjelder.

– Vi har hatt mye telefonisk kontakt, både med barnehageeier og med rådmann. I tillegg har vi også sendt oppdatert tolking av regelverket på e-post etterhvert som det har kommet. Vi kan ikke pålegge dem noe, sier hun.

Det mener Frp-representant Hanne Dyveke Søttar for svakt.

Hun tok i sommer saken opp på Stortinget. Da svarte kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby at alle barnehager i utgangspunktet nå skal gi et ordinært tilbud til alle barnehagebarn.

Kan redusere – men ikke for samfunnskritiske

Barnehageeier kan imidlertid redusere åpningstider eller antall barn som er til stede samtidig, dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

– Hvis barnehagene reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til, skrev Melby i sitt svar.

Melby skrev også at dersom kommuner ikke følger loven, det en sak som kan tas opp med fylkesmannen. Nå krever Søttar skriftlig svar fra statsråden på nytt, som statsråden må svare på i løpet av neste uke.

– Nå har vi holdt på med dette i sju måneder. Vi må ha slutt på at kommunene ikke gjør jobben sin. Jeg vil ha svar på hva Fylkesmannen kan gjøre, og hvilken myndighet de nå kommer til å få fra statsråden.

Vurderte å bytte

For logopeden i Rana har tiden uten et fullt barnehagetilbud gitt uforutsigbare arbeidsdager, noe som har gått ut over pasientene.

Siden barnehagen har stengt tidligere enn før koronautbruddet, har hun ofte måttet avlyse avtaler med pasienter for å kjøre 25 kilometer fra Mo i Rana til der familien bor og sønnen går i barnehage.

– Jeg har faktisk vurdert å flytte ungene til en annen barnehage, men behandlingslista er så lang, at vi hadde vel ikke fått noe svar fra kommunen der heller, sier hun.

– Flere brikker må på plass

NRK har siden onsdag prøvd å få en forklaring fra Rana kommune på hvorfor de ikke kan tilby barn av foreldre i kritisk samfunnsfunksjon fulle dager i barnehagen.

Rådmann Robert Pettersen har ikke svart på NRKs henvendelser. Men kommunaldirektør oppvekst og kultur i Rana Lilian Nærem skriver i en tekstmelding til NRK at kommunen tidligst kan gi et intervju om saken torsdag.

LN Lillian Nærem: Hei! Dessverre kom vi ikke i mål i dag, så jeg har ikke noe å si før tidligst i morgen. Dermed blir det ikke noe intervju i dag.

Mvh Lillian Nærem Lars-Petter Kalkenberg, NRK: Hva var det dere ikke kom i mål med? LN Lillian Nærem: Det er flere brikker som skal på plass før vi kan si noe mer.

I august skrev barnehagesjef i Rana Anita Vonstad at en full åpning av de kommunale barnehagene ville være krevende for kommunen.

– Dersom vi skulle ha opprettholdt vanlig åpningstid med de smitteverntiltak som er for gult nivå, måtte vi økt bemanningen vesentlig. Dette berører også tilbudet til foreldre i samfunnskritiske stillinger.

1. september gikk imidlertid et enstemmig kommunestyre i Rana imidlertid inn for å skrote de reduserte åpningstidene i barnehagene. Fra 7. september skulle det ha vært vanlig åpningstider.

Utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen hos Fylkesmannen i Nordland sier et redusert barnehagetilbud ikke kan begrunnes med økonomi.

– Vi har senest i dag fått dette presisert fra Utdanningsdirektoratet. Man kan godt ha forståelse for at det er vanskelig å skaffe personell, men det skal da settes inn vikarer, og det skal ikke være en økonomisk begrunnelse for at det ikke skjer, sier hun.