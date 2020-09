Derfor kommer ikke omstridt karantene tilbake

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Med 20.77 koronasmittede per 100.000 innbygger har Norge nå passert grensen for å bli vurdert som et «rødt» land.

Det skjer etter 1126 nye smittetilfeller de siste 14 dagene, ifølge smitteoversikten fra Folkehelseinstituttet.

Den siste tiden har det vært flere store utbrudd blant annet i Østfold og Bergen.

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel vil ikke tilbake til nordnorske karanteneregler. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Likevel får ikke den røde nivået konsekvenser for reiser til og fra disse områdene.

Det er heller ikke aktuelt å gjeninnføre egne karanteneregler i nord, viser en ringerunde NRK har gjort tirsdag.

Tidligere i år fikk en rekke kommuner i Nord-Norge kritikk for det som på folkemunne fikk navnet «søringkarantene».

– En helt annen situasjon

– Det var helt udramatisk og logisk å innføre det tiltaket da. Men det blir neppe aktuelt nå, forklarer kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin til NRK.

Han er eksperten i Hadsel kommune i Vesterålen, og angrer ikke på valget de tok den gang.

Vestvågøy-ordfører Remi Solberg (Ap) sier de ikke har diskutert en ny karanteneordning. Foto: John Inge Johansen / NRK

Men han mener ferske eksempler viser at det i denne fasen av pandemien finnes bedre løsninger når det blir påvist smitte.

– Vi har ikke muligheten til å avgrense pandemien til en del av landet. Den kan dukke opp nesten hvor som helst, forklarer Bleidvin.

– Kommunene går tungt inn, bruker masse ressurser på smittesporing, bruker karantene og får kontroll. Det er en mer rasjonell og mindre inngripende strategi totalt sett.

– Hvor ligger terskelen for å innføre en ny karantene?

– Spørsmålet er om det noensinne kommer til å være en god strategi igjen. Det var en helt annen situasjon. Da handlet det om utstyr og forberedelser, og poenget var å bremse. Nå er vi betydelig bedre stilt over hele landet.

Ønsker reiseråd

Nettopp det fikk Vestvågøy-ordfører Remi Solberg (Ap) i Lofoten erfare tidligere i sommer.

Opp mot 4000 personer ble bedt om å gå i karantene der etter smitteutbrudd.

Heller ikke Solberg, som var blant de ivrigste forkjemperne for de omstridte karantenereglene i nord, vil tilbake dit.

– Vi har ikke diskutert det som et virkemiddel nå. Det er viktigere å sette inn ressursene på testing, smittesporing og isolering, påpeker han og understreker at generelle smitteverntiltak er viktig.

Heller ikke i Rana, en av kommunene som holdt lengst på søringkarantenen, er det aktuelt å stenge ned igjen.

– Kan ikke sammenlignes

Kommuneoverlege Frode Berg mener det er viktig å huske at situasjonen nå er ganske annerledes enn i vår.

– I mars var situasjonen ute av kontroll. Vi hadde lite smittevernutstyr, og vi hadde et helt klart skille mellom nord og sør når det gjaldt smittetrykk.

– Vi kan ikke sammenligne mars med september.

Berg mener det heller kunne vært hensiktsmessig at FHI kom med noen råd når det gjaldt innenlandsreiser.

– Her finnes det ingen klare anbefalinger. De er derimot veldig tydelig på reiser i utlandet. Noen litt tydeligere anbefalinger også innenlands kunne vært greit. Det er i hvert fall bedre enn karantenekrav.

Helt uten smitte

I den lille øykommunen Værøy i Lofoten har de ennå ikke hatt et påvist smittetilfelle.

Kommunen valgte i mars å stenge kommunen helt. Men ordfører Susan Berg Kristiansen (H) sier det ikke har vært tema nå.

Ordfører Susan Berg Kristiansen (H) i Værøy har ennå ikke hatt et registrert smittetilfelle i sin kommune. Foto: Privat

– Vi forholder oss til nasjonale råd og følger situasjonen. Vi kommer til å få tilfeller også her, men det må vi bare forholde oss til.

– Hva er forskjellen på situasjonen nå og slik den var i mars?

– Vi er rett og slett bedre forberedt. Vi har kjøpt inn smittevernutstyr og er trygg på at vi skal takle dette.