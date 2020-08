Bjørns jobb gjør at han har rett på utvidet barnepass – likevel sier kommunen nei

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Rana kommune fortviler Bjørn Engebakken og kona over situasjonen. Han forteller at det er vanskelig å få kabalen til å gå opp, spesielt når man er i en samfunnskritisk jobb.

– Vi har ingen vikarer som kan bare steppe inn for oss, sier han til NRK.

Barnehagene i Rana har gult beredskapsnivå. Det betyr normalt at barnehagene skal ha full åpningstid. Men det er mulig å gjøre unntak av hensyn til smittevern.

– Dette skal kunne dokumenteres. Vi har ikke sett noe slik dokumentasjon, sier Engebakken.

Etter utbruddet av korona har flere barnehager valgt å redusere åpningstidene. Også for barn av samfunnskritisk personell.

I en kartlegging barnehage.no har gjennomført svarer 32 kommuner at de har redusert åpningstiden på grunn av koronapandemien.

147 kommuner svarer at de har normal åpningstid. Til sammen 188 av landets kommuner har svart på spørsmålet.

Rana kommune: – Har gjort justeringer

Barnehagesjef Anita Vonstad i Rana kommune skriver i en e-post til NRK at de har fokus på smittevern, og at de følger anbefalingene som veilederen legger opp til.

– Dersom vi skulle ha opprettholdt vanlig åpningstid med de smitteverntiltak som er for gult nivå, måtte vi økt bemanningen vesentlig. Dette berører også tilbudet til foreldre i samfunnskritiske stillinger.

Kommunen sier selv at de har gjort noen justeringer for å imøtekomme noen av utfordringene som er meldt inn.

Ifølge Engebakken skal justeringene bestå i at åpningstiden er redusert med 2,5 timer i stedet for tre timer. Det mener han ikke er godt nok.

– Min kritikk har hele tiden vært at de med samfunnskritiske funksjoner skal ha et tilbud. Der har det ikke kommet noe imøtekommelse fra kommunen.

I flere barnehager har det vært mindre lyd enn vanlig i år. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Forskriften er krystallklar

Stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar (Frp) har engasjert seg i saken.

Stortingspolitiker Hanne Dyveke Søttar (Frp) mener reglene er soleklare for samfunnskritisk personell med barn i barnehage. Foto: PETER MYDSKE

Hun ber kunnskapsministeren påse at samfunnskritisk personell får fulltidsplass.

– Vi har fått henvendelser fra hele landet om dette. Barnepass for samfunnskritisk personell går foran reduserte åpningstider, sier hun.

Selv om smittevernveilederen ikke eksplisitt sier noe om unntak for foreldre i samfunnskritiske jobber, gjør covid-forskriften nettopp dét:

Ekspandér faktaboks «Retten til plass og formålet om å sikre tilbud til barn med særlige behov og barnepass for foreldre i samfunnskritiske funksjoner vil gå foran beslutninger om redusert åpningstid.»

– Den er krystallklar på området. Kommunene har bare med å gi samfunnskritisk personell full barnehageåpning.

– Strekker seg langt

En fersk rapport fra Utdanningsdirektoratet viser at åpningstiden i norske barnehager nærmet seg normalen i begynnelsen av juni.

Ordinær åpningstid er 9,5 timer, men var i slutten av april nede i 7,5 timer i gjennomsnitt. Fra uke 24 var den gjennomsnittlige åpningstiden økt til 9,1 timer.

I kommunenes egen organisasjon ber de foreldrene være tålmodige.

– Vi har kommuner uten koronasmitte med tilnærmet normalt tilbud, og kommuner med smitteutbrudd der barnehager er stengt i kortere perioder, sier avdelingsdirektør for utdanning Kristin Holm Jensen i KS.

– Vi må leve med behovet for tilpasninger i tilbudet så lenge pandemien pågår, men kommunene og alle ansatte strekker seg langt for å gi et best mulig tilbud til barn og foreldre.

Hun mener kommunene har gjort svært mye for å gi et tilbud til barn av foreldre som er samfunnskritisk personell.

– Kommuner som fortsatt ser seg nødt til å ha noe redusert åpningstid sørger, etter det vi vet, for å ha tilbud til barn av samfunnskritisk personell med behov for ordinær åpningstid.

– Bekymret for fremtiden

Tilbake i Rana er småbarnsfar og prest Bjørn Engebakken bekymret for tiden fremover.

– Hittil har det gått bra. Men jeg er bekymret for fremtiden

Han forventer nå at tilbudet utvides. Ikke minst for de i samfunnskritiske stillinger.

– Det ideelle hadde vært fulle åpningstider. Om det ikke skjer, må de i det minste gjøre det mulig å oppfylle samfunnskritiske funksjoner.