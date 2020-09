Fortviler over dyrt og dårlig tilbud: – Får en god sydentur for samme pris som en reise i nord

Både på kaféer og på arbeidsplasser diskuteres det.

Sterke ord tas i bruk når flytilbudet til og fra Stokmarknes Lufthavn Skagen skal beskrives.

Når lokalpolitikere skal reise til Oslo for å be om bedre rutetilbud og billigere flybilletter, kan de risikerer å bruke tre dager.

– Det er et demokratisk problem. Vi er avhengige av å reise, sier varaordfører Lena Arntzen (H) i Hadsel kommune.

Mange av flyrutene på kortbanenettet i Norge er subsidiert av staten, såkalte FOT-ruter.

Av de 25 kortbaneflyplasser Widerøe flyr til, er det tre som ikke får økonomisk drahjelp fra staten. Rutene til og fra Stokmarknes og Florø sponses ikke av staten og Ørsta/Volda har kun en rute som får pengestøtte.

Ved disse tre blir det færre avganger og dyrere billetter.

Det skaper fortvilelse blant dem som er avhengige av å fly.

Like dyrt som å fly til Syden

Adm. dir i Vesterålen Systems, Einar Roger Pettersen har sett seg lei på å betale det samme som en «sydentur» for å komme ut til kundene i landsdelen. Foto: Monica White Martinsen / NRK

Melbu Systems på Melbu lager utstyr til fiskeindustrien. Det er Nord-Norge som i all hovedsak er deres arena, og de reiser mye mellom Vesterålen og kundene rundt om i landsdelen.

Men det koster mye for firmaet å sende sine ansatte på reise fra Stokmarknes.

– Med dagens priser må jeg betale mellom 11.000 og 13.000 kroner for en flybillett fra Stokmarknes til for eksempel Båtsfjord, tur-retur. Det er heftige priser. Man får jo en god sydentur for de pengene.

Det sier daglig leder ved Melbu Systems, Einar Roger Pettersen.

For eksempel koster én reise tur/retur Stokmarknes-Båtsfjord 12.033 kroner med «economy» og utreise 30. september, med retur neste dag.

Med utreise i morgen koster det deg 12.000 kroner å reise tur/retur Stokmarknes-Båtsfjord. Bestiller du i noe bedre tid, er prisen noe lavere. Foto: Skjermdump

Et kjapt søk hos Widerøe viser at det onsdag 30. september går to direkteflyvninger fra Skagen til Bodø, som begge har en minstepris på 1900 kroner.

Dersom man skal fly fra Svolvær i nabokommunen Vågan er det fem direkteavganger, hvor den billigste koster 499 kroner og den dyreste 1226 kroner.

Det er ikke bare prisen i kroner og øre som er utfordringa, Pettersen mener også det går ut over driften og blir konkurransevridende. Nå er han lei.

– Vi er for lite flink til å gjøre opprør. Nå er det på tide at vi slår i bordet og gjør opprør, for nå må vi få like priser som naboflyplassene har.

Hareide: – Forstår frustrasjonen

Samferdselsminister Knut Arild Hareide utelukker ikke at de vil vurdere endringer i FOT-tilbudet.

– Vi har ikke gjort det så langt, sier Hareide.

Han understreker imidlertid at regjeringen tidligere i september forlenget kjøpet av flyruter ut året.

Det betyr blant annet at Stokmarknes får større til flere daglige ruter til Bodø og Tromsø.

– Så lenge vi har minimumstilbudet på plass, vil det dekke opp de stedene i landet som kommer spesielt dårlig ut fordi de ikke har et FOT-tilbud i dag, sier han.

Hareide sier han forstår frustrasjonen fra de reisende.

– Tilbudet har naturlig nok blitt svekket av korona. Jeg tror at uten minimumstilbudet, ville det vært svært dårlig. Vi ser at områdene i distriktene er spesielt sårbare, sier han.

Folk kvier seg for å reise

Kombinasjonen av pris og regularitet påvirker også folks reisevalg. Den lokale flyplassen er ikke lenger å foretrekke. Noen velger å kjøre 120 kilometer for å reise fra Evenes.

Lise Halvorsen sier hun heller kjører til Evenes enn å fly fra Stokmarknes. Foto: Monica White Martinsen / NRK

– Jeg synes det er altfor dyrt og velger bort Stokmarknes og kjører heller til Evenes fordi det er billigere å reise derfra, sier Lise Halvorsen.

Sidemannen Knut Hammer er enig:

– Det har blitt dårligere. Fra å ha vært en av de travleste småflyplassene i hele Nord-Norge, blir tilbudet stadig dårligere. Jeg benytter meg ikke av fly fra Stokmarknes fordi det

Medpassasjer Knut Hammer mener det er diskriminerende at de betaler dobbel pris av hva de betaler i Lofoten. Foto: Monica White Martinsen / NRK

er for dyrt. Det er diskriminerende at vi skal betale dobbel pris sammenlignet med f.eks. Lofoten. Når flybilletten nærmer seg en tredjedel av lønninga for å komme seg til Bodø er det diskriminering.