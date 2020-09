Samferdselsdepartementet har fornyet avtalene med Widerøe, SAS og Norwegian, som først ble inngått 25. mars.

Den nye avtalen har varighet til 31. desember 2020 og vil koste 12,5 millioner kroner per uke.

– Det har helt siden mars vært viktig for regjeringen å sikre et godt flytilbud over hele landet. Det er lange avstander i Norge og for mange er fly som kollektiv å regne, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

– Gjennom at vi nå forlenger kjøpet av minimumstilbudet sikrer vi at folk kommer seg til sykehus og jobb der hvor fly er eneste mulighet, fortsetter han.

NHO skuffet

NHO Luftfart sier at de hadde ønsket at regjeringen var tydelige på at de kom til å videreføre avvgiftsfritakene, ikke bare ut året men godt inn i 2021.

Administrerende direktør i NHO Luftfart Torbjørn Lothe er ikke helt fornøyd. Foto: NHO

–Vi vet at regjeringen planlegger å gjeninnføre noen avgifter fra november og de vil gjøre sittuasjonen vanskeligere. Avviksfritak er veldig viktig for å stimulere til mer trafikk, ny aktivitet og å få hjula i gang igjen, sier administrende direktør Torbjørn Lothe I NHO Luftfart.

I tillegg hadde NHO Luftfart ønsket at flere ruter ble betalt.

– Vi hadde sett at ordningen ble opprettholdt på et noe høyere nivå med flere strekninger og ruter, og med bedre betaling enn det som som er lagt opp til nå, sier Lothe.

Flere ruter

Norwegian og SAS får støtte til en rekke ruter primært fra Oslo og til Nord-Norge og Vestlandet.

For Widerøe sin del gjelder det ni ruter. Fem av dem mellom Tromsø og Stokmarknes, Vadsø, Hammerfest, Alta og Kirkenes.

Departementet gir også støtte til Stokmarknes – Bodø og til Bergen – Florø og mellom Oslo og Florø og Ørsta/Volda.

Fem ruter kuttes fra flyrutekjøpet, det gjelder Tromsø-Oslo, Bodø-Oslo, Harstad/Narvik-Oslo, Ålesund-Oslo og Kristiansand-Oslo.

– For å gi flyselskapene og de reisende forutsigbarhet har vi inngått en avtale for tre måneder frem i tid. Det statlig støttede minstetilbudet er viktig for næringslivet og for personer som utfører samfunnskritiske funksjoner rundt om i vårt langstrakte land, sier Hareide.

Widerøe får støtte til følgende ruter: Oslo – Florø 2 6 12 Bergen – Florø 2 6 12 Oslo – Ørsta/Volda 2 6 12 Stokmarknes – Bodø 3 6 18 Stokmarknes – Tromsø 2 6 12 Tromsø – Vadsø 2 6 12 Tromsø – Hammerfest 2 6 12 Tromsø – Alta 2 6 12 Tromsø – Kirkenes 2 6 12