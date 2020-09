– Jeg oppfatter dette som et tonedøvt forslag. Det er helt feil medisin. Jeg er veldig overrasket, og tok det nesten for gitt at de ville videreføre fritaket gjennom vinteren, sier Torbjørn Lothe.

Han er administrerende direktør i NHO Luftfart, og reagerer kraftig på at regjeringen mandag bekreftet at de vil gjeninnføre flypassasjeravgiften og normale momssatser fra 1. november.

– Det å legge på avgifter nå er fullstendig feil hvis man ønsker å bygge opp igjen samfunnet. Dette er helt forfeilet i mine øyne.

Ifølge Lothe forventer Avinor cirka 1,2 millioner flypassasjerer i november og desember. Å gjeninnføre flypassasjeravgiften får store konsekvenser, mener han.

– Bare for innenriksflyvninger vil dette bety nesten 100 millioner kroner i økte kostnader for flyselskapene og gjøre verden enda vanskeligere enn den allerede er med alle reiserestriksjonene.

Hvis man legger til økt moms og utenriksflyvninger vil avgiftene økte med til sammen 200 millioner kroner i november og desember alene, ifølge Lothe.

Men regjeringen argumenterer med at tiltakene skulle hjelpe flyselskapene gjennom koronakrisen, og aldri skulle bli permanente.

Regjeringen: – Lite målrettet

– Å oppheve avgiften i ytterligere en periode vil være et lite målrettet tiltak for å avhjelpe flyselskapenes vanskeligheter. Avgiften betales per passasjer som flyr, skriver regjeringen.

Så enkelt er det ikke, mener Lothe.

– Dette er uansett et beløp som må betales inn til skatteetaten. Det er ikke bare å gå ut i markedet å hente inn ytterligere inntjening fra passasjerene. Det blir en ekstra belastning uansett hvordan du snur og vender på det.

Når det gjelder kuttet i den lave merverdisatsen, skriver regjeringen at også den er lite målrettet for å støtte virksomheter med økonomiske problemer på grunn av koronapandemien. Den lave satsen gjelder for persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement.

I forbindelse med koronakrisen har Stortinget vedtatt flere avgiftslettelser. Blant annet har flypassasjeravgiften vært opphevet mellom 1. januar og 31. oktober, og den lave avgiftssatsen for moms, som vanligvis er på 12 prosent, er satt ned til 6 prosent i perioden mellom 1. april og 31. oktober.

Mandag bekreftet regjeringen at de ikke vil forlenge disse tiltakene.

Det er ikke bare NHO som er skuffet. SAS mener avgiftsfritaket må opprettholdes ut 2021.

John Eckhoff er pressesjef for SAS i Norge. Foto: Posten

– Hele luftfarten er i en veldig presset økonomisk situasjon. Det er ikke dette vi trenger nå. Vi håper at Stortinget ser alvoret, sier pressesjef John Eckhoff i SAS Norge.

Å dytte avgiftsøkningen over på passasjerene, er ikke helt enkelt det heller.

– Vi kan ikke øke prisene på billetter vi allerede er solgt. Det er allerede mange som har bestilt billetter i november og desember, sier Eckhoff.

Billettene allerede solgt

Frps finanspolitiker og stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad reagerer, og varsler avgiftskamp i Stortinget.

– Bransjen ligger nå med nær brukket rygg – alt som kan være med på å avhjelpe situasjonen ville vært klokt, og en gjeninnføring av flypassasjeravgiften avhjelper ikke, sier han til NTB.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener dette er en uholdbar prioritering som vil ramme flytilbudet i Norge hardt.

– Flybransjen i Norge har blitt rammet av det ene avgiftssjokket etter det andre med Høyre og Frp i regjering. Solberg som statsminister og Jensen som finans- og avgiftsminister har økt momsen på flyreiser med 50 prosent og innført flypassasjeravgift, forteller Vedum.