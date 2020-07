En 19 år gammel mann fra Helgeland er dømt til 36 dagers fengsel og er fradømt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på tre år og seks måneder.

Det var i en laserkontroll ved nedlagte Eiterstraum stasjon sør i Vefsn i Nordland råkjøreren ble stanset. Utrykningspolitiet skrev ut seks fartsbøter i samme kontroll.

Brønnøysunds Avis omtalte saken først.

Fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen. UP-laseren målte mannens bil til en fart på 202 kilometer i timen.

Politiet i Nordland sparte ikke på utropstegnene da de meldte om utfallet av kontrollen i juni:

I dommen skriver retten at den unge sjåføren avga en uforbeholden tilståelse under rettsmøtet.

– Heldigvis ikke hverdagskost

Han pålegges å avlegge full ny førerprøve. 202 km/t er ikke hverdagskost for utrykningspolitiet.

– Nei, heldigvis, og det er vi glade for. Det er en hastighet som ikke har noe på vegen å gjøre, sier UP-sjef Geir Marthinsen i Nord-Norge til NRK.

Geir Marthinsen, distriktsleder i utrykningspolitiet i Nord-Norge. Foto: TOR FARSTAD

– Det er få tilfeller av hendelser med slik fart, men de få tilfellene er for mange. Skulle det gå galt så er det bare ett utfall ved en slik hendelse, og det er det ingen av oss som ønsker å tenke på. Vi kan jo prise oss lykkelige over at kjøreturen endte bra i den forstand at ikke noen ble skadet.

UP-sjefen sier ferske sjåfører og unge menn er de mest risikovillige i trafikken.

– Akkurat det har vi mange eksempler på. Men så er det jo en gang slik at det er like galt om du er 18 eller 50 år.

– Altfor mange kjører for fort

Marthinsen i UP sier de har hatt 50 prosent økning i fartsreaksjoner på nordnorske veier i juni og juli i år sammenlignet med i fjor.

– Det skyldes i stor grad at vi har fått gjennomført flere kontroller, men det sier også litt om hastighetene som er på norske veier. Den er for høy, det er altfor mange som kjører for fort – uansett sone.