Pulsen har nok roet seg litt for familien som nå er på vei tilbake til Tromsø etter å ha feriert i Lofoten.

Ikke så lang unna Sløverfjordtunnelen i Lofoten ble nemlig bilturen litt mer spennende enn det familien hadde sett fore seg.

– Vi la merke til bilen da den kjørte forbi oss. Jeg skjønner ikke hva denne sjåføren tenker med. Da vi kom ut av en mindre tunnel, ser jeg at bilen foran oss begynner å bremse, forteller Stenvold.

Med campingvogn og to barn i baksetet er han selv opptatt av å avpasse farten. Bilen som er et par plasser foran familien forsøker å kjøre forbi en lastebil i en høyresving like før tunnelen.

Noen titallsmeter lenger bort kommer en annen bil i møtende kjørefelt.

– Man blir jo forbanna. Vi har to barn med oss, man vet jo aldri hva man møter. Det er bare jævlig unødvendig. Det verste er at samboeren like før dette leste en nettartikkel om at det var mye trafikk og at folk ble rådet til å kjøre forsiktig.

Etter hendelsen skal både lastebilsjåføren og bilen som forsøkte seg på forbikjøring ha kjørt inn til siden.

– Om de var borti hverandre vet jeg ikke, men det så ut som det ble delt noen saftige gloser, forteller Stenvold.

Politiet: – Får slike meldinger daglig

UP-sjef Geir Marthinsen i Utrykningspolitiet region nord har selv sett videoen og kommenterer den slik:

– Det er en risikovillig person som tar ei forbikjøring på et sted han helt klart ikke bør foreta en forbikjøring på. Han rekker ikke å passere lastebilen før han nærmer seg en sving. Det er dessverre meldinger vi får nesten daglig.

Politiet sier at de flere ganger opplever at det er andre bilister som ofte er våkne og er med på å unngå alvorlige ulykker.

UP-sjef Geir Marthinsen er ikke videre imponert over typen forbikjøringer som vises i videoen. Foto: TOR FARSTAD

– Det er faktisk ofte andre veifarende som er med på å redde situasjonen og unngå stygge ulykker.

– Har dere noe oppfordring til feriebilistene?

– Vi er på veiene for å luke ut de verste trafikksynderne. Ser vi på juni/juli så langt i Nord-Norge har vi ei økning på litt over 60 prosent på avdekte fartsovertredelser sammenlignet med fjoråret.

Politiet ser en uønsket tendens

Marthinsen sier tallene viser en tendens på veiene som de ikke ønsker.

– Det er tydelig at mange har det for travelt. Spør du meg, har de satt av for lite tid til bilturen. Man må regne med at man blir heftet og må bruke lengre tid på sommeren enn man gjør ellers i året.

De fleste som bøtelegges er turister ifølge politiet. Og den siste perioden har det i all hovedsak vært personer fra Norge eller Finland som er tatt.

– Sommeren i år har vært litt spesiell. Inntil nylig har det stort sett vært nordmenn og finlendere, men nå åpnes det jo også for flere nasjonaliteter.