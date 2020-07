Tenåring mistet lappen etter å ha kjørt over 115 km/t – morens reaksjon ble politi-tweet

Torsdag kveld publiserte Utrykningspolitiet (UP) Nord et innlegg på Twitter:

«Tenåring fikk sitt førerkort beslaglagt etter hastighetsovertredelse i 80-sone. Moren kom til stedet og hadde klar beskjed til sønnen: «Jeg har jo sagt at du ikke må kjøre fortere enn 115km/t.» #forbilde #åretsmor»

Det var UP-sjef i Nord-Norge, Geir Marthinsen som selv la ut tweeten. Tanken bak er å vise hvordan holdninger kan gå i arv.

– Det er jo en litt spesiell kommentar, som sikker kom fra ei litt frustrert mor der og da. Men dette handler om holdninger til fart, sier han.

Det var patruljen på stedet som gjenfortalte hva som ble sagt da moren kom for å møte sønnen sin.

Mange foreldre ringer

– Hvis dette er det verste en sønn eller datter gjør her i livet, så kommer det til å gå veldig bra, sier UP-sjef Geir Martinsen. Foto: TOR FARSTAD

Det er ikke uvanlig at foreldre ringer til UP-sjefen når barna deres har mistet førerkortet.

– De er fortvilte og lurer på hva de skal gjøre. De unnskylder oppførselen til sønnen eller datteren, og nærmest spør om det er mulig å ordne dette på et vis, sier Geir Marthinsen.

Men da har han en klar beskjed tilbake til foreldrene.

– Jeg sier til alle at de skal prise seg lykkelig for at han eller hun kun mista førerkortet. Hadde vi ikke stoppet vedkommende vet man ikke hva som hadde skjedd. I verste fall kunne de mistet livet.

– Hva svarer foreldrene da?

– De får som regel en litt annen tone.

– Ikke imponert

Selv om det hele kan virke en smule komisk, er ikke seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Ole Rath imponert over morens uttalelse.

Seniorrådgiver Ole Rath i Trygg Trafikk. Foto: Tryggtrafikk.no

– Hun får neppe tittelen årets mor med den uttalelsen. Selvfølgelig kan hun være en fantastisk mor på alle andre områder!

Rath blir skuffet og overrasket når han ser og hører om foreldre som sier at det er greit å bryte fartsgrensen.

– Det er veldig uheldig. Det liker jeg dårlig, sier han.

Over grensa

Grunnen til at moren nevner akkurat 115 km/t, er nok fordi dersom man kjører over det i en 80-sone, mister man førerkortet.

– Men det er ikke det som er viktig. Man har ansvar ikke bare for sitt eget, men for andres liv også. Man har et større ansvar som bilfører enn å bare beholde sertifikatet, sier Rath.

Grenser for å miste førerkortet i Norge Ekspandér faktaboks 30 kilometer i timen: Du mister lappen om du er over 56 km/t.

40 kilometer i timen: Du mister lappen om du er over 66 km/t.

50 kilometer i timen: Du mister lappen om du er over 76 km/t.

60 kilometer i timen: Du mister lappen om du er over 86 km/t.

70 kilometer i timen: Du mister lappen om du er over 106 km/t.

80 kilometer i timen: Du mister lappen om du er over 116 km/t.

90 kilometer i timen: Du mister lappen om du er over 131 km/t.

100 kilometer i timen: Du mister lappen om du er over 141 km/t. Promillekjøring eller fyllekjøring er å kjøre når du har mer enn 0,2 promille alkohol i blodet. Promillekjøring fører vanligvis til at du mister førerkortet ditt for en periode. Kilde: Politiet

Han tror politiet la ut tweeten nettopp for å vise at det er ikke slik man ønsker å ha det.

Trafikken nordpå har siden fellesferien vært svært utfordrende på mange måter.

Rath oppfordrer alle til å vise hensyn selv om køene på veiene er lange.

– Jeg forstår at man har lyst til å reise til vakre nord. Og bil er en fin måte å reise på. Men vi må huske at selve reisen er en like stor del av ferien som det å komme fram.

Det er ingenting å tjene på forbikjøringer, mener han.

– Du vil bare møte nok en bil rundt neste sving. Det er unødvendig og farlig. Ro heller ned og nyt selve reisen.