Ung mann innrømmet råkjøring – filmet seg selv i 270 km/t

– Vi har sikret videosnutter fra siktedes telefon som er sentral i saken, og som vi mener viser at siktede har kjørt langt over det som er lovlig hastighet.

Det sier politiadvokat Joachim Nymann om mannen som 5. februar i år ble pågrepet av politiet. Grunnlaget var at han hadde filmet mens han kjørte i hastigheter som skal være bortimot 270 kilometer i timen.

Nå er det klart at mannen har innrømmet alt for politiet, og etterforskningen av saken nærmer seg slutten.

– Han ble konfrontert med videoene i avhør med politiet. Der har han erkjent at det er han som er sjåfør på de filmene som er sikret, og at han har kjørt fortere enn det som er lovlig hastighet, sier Nymann.

Dette meldte NRK i formiddag. Råkjøringen skal ha funnet sted i områdene rundt Mo i Rana.

Flere hendelser

I saken har det hele tiden vært et spørsmål om hvordan videoene vil bli tolket. Hastigheten i seg selv er én ting, men mannen som er under 20 år kan risikere å bli tiltalt for flere straffbare overtredelser.

Politiadvokat Nymann sier at det nå ser ut til å gå mot nettopp det.

– Den foreløpige vurderingen som er gjort viser at det er snakk om flere overtredelser som har skjedd med stor avstand på både tid og sted. Dette gjør at det er naturlig å vurdere det som flere straffbare overtredelser.

Nymann forklarer at det nå gjenstår noen få undersøkelser før en tiltale kan tas ut.

– Det som gjenstår nå er å få tatt noen ytterligere avhør og gjøre undersøkelser av en mer teknisk art. Til slutt skal vi ha et avsluttende avhør med siktede.

– Går det an å si noe om straffeutmåling?

– Nei, det er det litt for tidlig å si noe om på dette tidspunktet, avslutter politiadvokaten.

– Hastigheten er «galskap»

Da saken først ble kjent, ble UP-sjef for Nord-Norge Geir Marthinsen konfrontert med hastigheten som kom fram fra videoen. Han var ikke i tvil om hva han mente den gang.

Geir Marthinsen, Sjef for Utrykningspolitiet Nord-Norge Foto: Petter Strøm / NRK

– Det er ikke nok å bare si at denne hendelsen er uforsvarlig. Vi snakker om en hastighet som er tredobbelt av det som er fartsgrensen. Skjer det en punktering eller lignende, så er det nesten bare å innse utfallet.

– Har du opplevd at noen har blitt tatt i så høy fart?

– Vi har ikke registrert så høye hastigheter så vidt jeg kjenner til. Nå skal det sies at selv om speedometeret viser 270, så betyr ikke det nødvendigvis at hastigheten er nøyaktig det. Likevel vil alt i nærheten av det tallet fremdeles være galskap.