– Vi har solgt ut det lille vi har av jodtabletter, og det har vært problemer med å få tak i nok til alle. Nå venter vi ny forsyning i løpet av uken.

Dag Stokke er provisorfarmasøyt hos Apotek 1 Tordenskjold i Bodø.

Som hos mange apotek over hele landet er de tom for jodtabletter. Etter at Russland angrep Ukraina har salget mangedoblet seg, i tilfelle det skulle skje en atomulykke.

Slike tabletter vil ikke gi deg beskyttelse mot eksempelvis atomnedfall. Foto: Apotek 1

Men det noen ikke vet, er at de kan ha kjøpt feil type jodtabletter på apoteket.

Hos Apotek 1 i Bodø er de nemlig tom for Nycoplus sitt kosttilskudd med jod, noe som ikke er hverdagskost.

– Vi vet at folk har tatt feil, og tenker at å ha noen type jodtabletter er bedre enn ingenting. Men du må spise flere hundre av de tablettene for å få den samme effekten, sier Stokke.

Apotek 1 var helt utsolgt for Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Måtte spist 600 tabletter

Det er ikke bare i Bodø at dette fenomenet har vist seg.

Kjersti Solberg Ofstad, kommunikasjonssjef i Apotek 1, sier at de ser tendenser over hele landet.

– Vi opplever at kunder rundt om i hele landet kommer inn i våre apotek og ikke vet forskjellen på jod i beredskap og jodtilskudd. Det folk skal ha etter en atomulykke er høykonsentrert jod, og ikke kosttilskuddet.

Faktisk er forskjellen så stor at hvis du skulle få i deg like mye jod som i den høykonsentrerte versjonen, må du spise 5–600 tabletter med Nycoplus sin versjon.

Yemi Awojemi, farmasøyt og apoteker i Apotek 1, viser fram produktet som folk faktisk bør kjøpe for å ha i beredskap hvis det skulle skje en atomulykke eller lignende. Foto: Knut Are Tornås / NRK

I Jodix finner du 130 milligram per tablett. I jodtilskuddet er det rundt 200 mikrogram.

Apotek 1 har kontaktet kunder direkte, som har bestilt jodtilskudd i deres nettbutikk, for å forsikre seg om at de faktisk skal ha det.

– Når folk kommer og spør oss, så får de den informasjonen de trenger. Våre medarbeidere kjenner til situasjonen og legemidler, så om noen har bestilt feil, så prøver vi å ta kontakt med kunden for å dobbeltsjekke.

Ikke alle trenger Jodix

Apotek 1 i Bodø opplever stor pågang for å få tak i høykonsentrert jodtabletter.

– Det er flere titalls personer som kommer innom hver dag, pluss at mange ringer på telefon, sier farmasøyt Stokke.

– Hvorfor er det så få jodtabletter å oppdrive?

– Det er vanskelig å si hvorfor lagrene ikke er større akkurat nå. Men det er jo sånn med legemidler, at hvis alle skal ha det samtidig, så blir de leveringsproblemer. Nå kom denne konflikten kanskje litt brått på, og da er ikke kapasiteten stor nok.

Stokke understreker at hvis du er over 40, så må du ikke nødvendigvis ha Jodix.

– Vi prøver å få frem at det kun er folk fra 3 til 40 år som trenger å ta Jodix ved ankomst av atomnedfall. Hos voksne over 40 år er risikoen for kreft i skjoldbruskkjertelen såpass liten at man ikke trenger det, så jeg anbefaler folk over den alderen å ikke kjøpe Jodix.