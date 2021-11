Torsdag ble det kjent at tidligere olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg fra Hadsel er blitt ekskludert fra Frp.

Årsaken er, som VG skrev torsdag, at Freiberg ifølge fylkesstyret i Nordland Frp har lekket et internt dokument til Dagens Næringsliv.

Freiberg selv mener dette ikke stemmer. Og NRK har nå snakket med en kilde med tilknytning til Nordland Frp som kaster nytt lys over saken.

– Det er jeg som sendte dokumentet til Dagens Næringsliv, sier kilden til NRK.

– Bekrefter det jeg har sagt

NRK har sett en skjermdump av mailen som ble sendt til en journalist i DN i september. NRK har også fått tilsendt dokumentet.

Kjell-Børge Freiberg selv sier til NRK at dette bekrefter det han har sagt hele tiden.

Kjell-Børge Freiberg er ikke lenger medlem av Fremskrittspartiet. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Jeg har ikke sendt noen dokument til Dagens Næringsliv, ei heller snakket med dem om interne forhold i Frp. I den grad Dagens Næringsliv sitter på noen dokumenter så kommer de ikke fra meg og jeg har overhodet ingen rolle i noe som helst av dette. Dette har jeg sagt hele tiden, også til Nordland Frp, sier Freiberg til NRK.

– Hvis du er uskyldig, hvorfor har du ikke anket eksklusjonen?

– Jeg har en meningsfull hverdag utenfor politikken, så hvorfor skulle jeg bruke tid på å få tilbake et medlemskap i Nordland Frp, som etter min mening opptrer useriøst.

– Jeg vet at sentralstyret ville behandlet en klage både grundig og skikkelig. Og med en opphevelse av eksklusjonen gjort av Nordland Frps fylkesstyre, ville jeg bli en del av et fylkeslag som jeg rett og slett ikke ønsker å være en del av, slik forholdene i Nordland er i dag. Derfor har jeg ikke anket.

Kjell-Børge Freiberg har lang fartstid bak seg i Frp. Han har vært ordfører i Hadsel i åtte år, stortingsrepresentant og olje- og energiminister.

I dag er han samfunnskontakt i trålerederiet Holmøy Marine og han hadde ingen verv i Frp da han ble ekskludert.

Mener å ha bevis

NRK har spurt fylkesleder Dagfinn Olsen om hvilke beviser de sitter på, som gjør at de mener det er Freiberg som har lekket dokumentet. Det vil ikke Olsen uttale seg om.

Fylkesleder Dagfinn Olsen sier han helst hadde sett at saken fikk et annet utfall, men han understreker alvoret i situasjonen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Men ut fra informasjon som NRK sitter på skal alle fylkesstyremedlemmene i Nordland Frp angivelig ha fått ett dokument – og at ingen av dokumentene var like.

Dette skal angivelig være en praksis som har kommet til på grunn av tidligere tilfeller av interne dokumenter som har havnet på avveie.

Og på den måten mener fylkesstyret å kunne bevise at dokumentet må ha kommet fra Freiberg.

På spørsmål om han er delt dokumentet med andre enn DN, svarer Freiberg:

– Jeg har ikke delt noen dokumenter med noen som omhandler interne forhold i partiet.

Fylkesleder Dagfinn Olsen vil ikke kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt. Men i en pressemelding fra torsdag skriver han:

– Først og fremst vil fylkesstyret i Nordland Frp ved fylkesleder understreke alvoret i saken, og at fylkeslaget helst hadde sett et annet utfall.

Han understreker at vedtaket ble fattet av et enstemmig fylkesstyre og at Freiberg har hatt mulighet til å anke til sentralstyret.

– Det at Freiberg selv ikke ønsket å anke avgjørelsen, forsterker bare alvoret i saken, sier Olsen.

Dette er sentralstyret i Frp: Ekspandér faktaboks Dette er de faste medlemmene i sentralstyret i Frp:



Truls Gihlemoen

Anni Skogman

Hayley Anita Henriksen

Christian Tybring-Gjedde Vararepresentanter er:



Morten Stordalen

Lone Kjølsrud

Tom Staahle

Torbjørn Klungeland

Freiberg tapte nominasjonskamp

Kjell-Børge Freiberg ble tidligere i år vraket som førstekandidat på stortingslisten til Nordland Frp. Det var Dagfinn Olsen som vant nominasjonskampen.

Dagen etter nominasjonsvalget ble det kjent at det var åpnet varslersak mot Dagfinn Olsen.

Nyheten skal ha slått ned som en bombe i Nordland Frp ettersom ingen visste om dette før kampvoteringen.

Dagfinn Olsen sa selv at varslersaken ikke ble gjort kjent i frykt for at det kunne ha endt opp med å påvirke kampvoteringen.

25. mars opplyste Dagfinn Olsen at saken mot ham var lagt bort.

NRK har spurt kilden om hvorfor vedkommende lekket dokumentet til DN:

– Slik jeg ser det foregår det kritikkverdige forhold i Nordland Frp som det bør settes søkelys på.