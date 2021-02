Lørdag ble flere medlemmer i Nordland Fremskrittsparti varslet om at organisasjonsutvalget i moderpartiet har åpnet sak mot fylkesleder Dagfinn Olsen.

Nyheten skal ha slått ned som en bombe dagen etter at Dagfinn Olsen vant kampvoteringen om førsteplassen på stortingslista til Nordland Frp.

Det var fredag at organisasjonsutvalgets leder Alf Erik Andersen sendte brev til fylkesstyret i Nordland Frp.

Fikk varsler fra medlemmer og tillitsvalgte

I brevet kommer det fram at utvalget har åpnet en sak, etter å ha mottatt flere skriftlige henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte i partiet.

Det er også gjennomført samtaler med disse personene.

Det står ingenting i brevet om hva det er medlemmene og tillitsvalgte har varslet om.

Men ifølge Alf Erik Andersen gir varslene grunnlag for å opprette sak mot Olsen.

– Dette fordi det kan være flere forhold som kan stride mot Frps etiske og organisatoriske retningslinjer, skriver Andersen i brevet.

VANT NOMINASJONSKAMP: Dagfinn Olsen var innstilt som nummer to av nominasjonskomiteen til Nordland Frps stortingsliste. Fredag kveld vant han kampvoteringen mot Kjell-Børge Freiberg. Foto: Frp

Etter det NRK kjenner til ble verken nominasjonskomiteen eller nominasjonsmøtet gjort kjent med verken brevet eller innholdet.

Kampvotering etter nominasjonsstrid

Dermed kunne valget gå sin gang uten at de som skulle stemme fram sin nye listetopp var informert.

Det var Kjell-Børge Freiberg (49) fra Hadsel som var innstilt på førsteplass av nominasjonskomiteen, mens Dagfinn Olsen var innstilt som nummer to.

FORLATER Frp: Kjell-Børge Freiberg gir seg på Stortinget etter høstens valg. Fredag tapte han kampvoteringen om førsteplassen på Nordland Frps stortingsliste. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Olsen ble foreslått av sitt lokale partilag Lødingen Frp og Bjørn Larsen i Vefsn Frp.

Dagfinn Olsen vant kampvoteringen med 45 av stemmer, mens Freiberg måtte se seg slått med 29.

Dagfinn Olsen er ingen hvemsomhelst i Nordland Fremskrittsparti.

Den markante 54-åringen fra Lødingen er leder i fylkespartiet og er gruppeleder for Frp i fylkestinget i Nordland.

Han var første vararepresentant for Nordland på Stortinget i perioden 2013–2017, og er det samme i perioden 2017–2021.

Fra 31. august 2018 til 18. desember 2019 var han fast møtende vara for olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

– Et lyskespark

Organisasjonsutvalget bekrefter overfor NRK at de har sendt brevet til fylkesstyret i Nordland Frp.

– Jeg kan bekrefte at det er sendt et brev fra organisasjonsutvalget til fylkesstyret i Nordland frp, sier leder Alf Erik Andersen til NRK. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Utvalget har nå hatt en første behandling av saken, og avventer et svar fra fylkesleder Dagfinn Olsen selv og fylkesstyret i Nordland.

Selv sier Dagfinn Olsen til NRK at han ikke kjenner til hvem i partiet som har meldt bekymring til organisasjonsutvalget.

Han hevder også at han ikke vet hvilke forhold saken mot han gjelder.

Men at det er gjort for å skade nominasjonsprosessen er han sikker på.

– Nominasjon er nominasjon, hvor det skal være tap og vinn med samme sinn. Dette er ikke det. Det er et lyskespark, sier han.

Han reagerer også på at brevet blir lekket i media.

– Det er veldig uheldig. Men det er tydeligvis gjort hensikt, konstaterer han.

Han er også tydelig på at han ikke har noe å skjule.

– Jeg skal stå rakrygget i dette, sier han til NRK lørdag kveld.

Frp-nestor: – Burde varslet

Frp-nestor og mangeårig stortingsrepresentant Kenneth Svendsen sier til NRK at han ikke har sett brevet eller kjenner til innholdet.

– Men hvis det er snakk om alvorlige forhold er det helt åpenbart at fylkesstyret burde informert nominasjonsmøtet om saken før nominasjonsmøtet og årsmøtet på forhånd. Det er en plikt.

I en nominasjonsprosess intervjues alle kandidatene for å kartlegge om det er noe som kan skade partiet.

– Da er det ikke god organisasjonskultur å holde et slikt brev hemmelig. Spesielt ikke hvis det kan ha betydning for utfallet, sier Svendsen.

Kenneth Svendsen var Stortingets andre visepresident fra 2013 til 2017. Foto: METTE VOLLAN / NRK

Trakk seg

Nordland Frp har i dag to av de ni stortingsrepresentantene fra Nordland, men står i fare for miste det andre mandatet ved valget til høsten.

Etter at han tapte kampvoteringen varslet Kjell-Børge Freiberg at han gir seg på Stortinget etter høstens valg.

Han ikke vil fortsette så lenge Nordland Frp ikke vil ha han på Stortinget.

– Jeg tapte nominasjonen og må bare konstatere at Nordland Frp ikke vil at jeg skal representere partiet på Stortinget etter høstens valg. Det betyr at mitt politiske engasjement i Frp er kommet til veis ende, skriver Freiberg på sin Facebook-side.

Freiberg har siden 2017 vært stortingsrepresentant for Nordland Frp, og har også vært innom posten som olje- og energiminister i et drøyt år.

Siden Olsen utkonkurrerte Freiberg på førsteplassen, sto kampen om andreplassen mellom Christina Skarheim Kristoffersen som utfordret sittende stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar. Sistnevnte vant med 42 mot 32 stemmer.