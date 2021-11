Kjell Børge Freiberg ekskludert fra Frp

Det bekrefter Freiberg selv i et innlegg på en lukket Facebook-side for tillitsvalgte i Frp i Nordland med over 160 medlemmer.

«Fylkesstyret i Nordland Frp har ekskludert meg til evig tid. Angivelig skal jeg ha lekket et internt dokument til Dagens Næringsliv».

Han skriver videre at han stiller seg undrende til begrunnelsen som ligger bak vedtaket.

Ifølge VGs opplysninger, dreier det seg om et dokument om at organisasjonsutvalget i partiet hadde opprettet en sak mot fylkeslederen, Dagfinn Olsen.

Bakgrunnen var påstander om oppførsel som var i strid med Frps etiske retningslinjer.

NRK har skrevet flere saker om varslene mot fylkesleder Dagfinn Olsen. Det vakte oppsikt at varslene ble holdt hemmelig for nominasjonsmøtet, som endte opp med å velge Olsen som førstekandidat til stortingslisten.

Varlsersaken ble imidlertid lagt bort i mars i år.

NRK har i dag snakket med fylkesleder Dagfinn Olsen, som opplyser at han ikke uttaler seg om interne saker.

– Dette dreier seg om folk, og det skal man ha respekt for. Vi vil ikke gå inn i en debatt om det, sier Dagfinn Olsen til NRK.

Utsatt for en «drittpakke»

Tidligere har Olsen uttalt til NRK at han ble utsatt for en «drittpakke" fra politiske motstandere.

– Jeg har vært med i nominasjoner i mange år i Fremskrittspartiet i Nordland, og vet hvordan det fungerer. Dette er et forsøk på å stanse meg fra å ta førsteplassen. Men jeg har god samvittighet, og står med rak rygg.

Ute av politikken

Freiberg er mangeårig ordfører i hjemkommunen Hadsel, men ble valgt inn på Stortinget fra Nordland i 2017, men tapte kampen om førsteplassen mot Dagfinn Olsen tidligere i år.

Mens han satt på Stortinget var Freiberg også innom posten som olje- og energiminister: Han ble tildelt ministerposten i august 2018, og satt som minister frem til desember 2019.

I dag jobber Freiberg som samfunnskontakt for Holmøy Martime i Vesterålen.