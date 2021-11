At tidligere olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg har blitt ekskludert av fylkesstyret i Nordland Frp har sjokkert mange i partiet.

Blant annet Kenneth Svendsen. En mann som kjenner Frp i Nordland og Frp sentralt veldig godt.

Svendsen er ingen hvem som helst i Frp. Han har vært medlem av sentralstyret og har ledet Nordland Fremskrittsparti. Han har også vært andre visepresident på Stortinget.

Når NRK spør hva han tenker om at Freiberg er kastet ut av partiet, så svarer Svendsen:

– Jeg er rystet, rett og slett.

– Jeg har kjent Kjell-Børge i veldig mange år. Jeg har sett hans måte å være på. Han er en veldig inkluderende person. Han har vært ordfører i Hadsel i åtte år og han har gjort en formidabel innsats for Frp i mange år.

– At det skal ende sånn, det synes jeg er forferdelig trist.

Kjell-Børge Freiberg ble valgt inn på Stortinget fra Nordland i 2017, men tapte kampen om førsteplassen mot Dagfinn Olsen tidligere i år. Fra august 2018 til desember 2019 var han olje- og energiminister.

NRK har i dag snakket med fylkesleder Dagfinn Olsen, som opplyser at han ikke uttaler seg om interne saker.

– Dette dreier seg om folk, og det skal man ha respekt for. Vi vil ikke gå inn i en debatt om det, sier han til NRK.

Freiberg: – Stiller meg uforstående

Ifølge VG ble Freiberg ekskludert fordi han skulle ha lekket et internt dokument til Dagens Næringsliv.

I en tekstmelding til NRK, skriver Freiberg:

«Jeg kan bekrefte at jeg er ekskludert og har ingen kommentarer utover at jeg stiller meg uforstående til vedtaket om eksklusjon og begrunnelsen for dette».

Kenneth Svendsen reagerer på begrunnelse for eksklusjonen.

– Slik jeg kjenner Kjell-Børge er det meget forunderlig.

Partileder Sylvi Listhaug kommenterer eksklusjonen slik:

– Det er trist at det ender sånn.

Hun viser til fylkespartiet på øvrige spørsmål.

– Dette er en sak som er initiert av Nordland Frp. Så vidt jeg vet har han ikke anket avgjørelsen til sentralstyret.

Listhaug om Freiberg: - Trist at det ender slik Du trenger javascript for å se video.

Fikk skriftlig advarsel

Men Kenneth Svendsen selv ser også ut til å ha falt i unåde hos fylkesstyret i Nordland.

I det samme møtet som eksklusjonen av Freiberg ble vedtatt, skal det også ha blitt avgjort at Svendsen skulle få en advarsel.

– Jeg har fått en skriftlig advarsel med bakgrunn i et oppslag i Rana Blad. Det er selvfølgelig noe jeg ikke aksepterer, sier Svendsen.

– Hva sto det i advarselen?

– Det gikk på at jeg hadde prøvd å skade partiet i valgkampen. Det var sånne ting det gikk på.

I artikkelen i Rana Blad forsvarer Svendsen seg etter at fylkesstyret sendte et brev til partiets stortingsgruppe hvor de klaget over hans engasjement for den planlagte storflyplassen i Rana.

– Selektiv takhøyde

Men det stoppet ikke der. Også Asle Lyngøy i Lurøy Frp fikk en advarsel på fylkesstyremøtet.

Bakgrunnen for hans advarsel var et intervju Lyngøy ga til NRK i forbindelse med en dårlig meningsmåling for Frp i Nordland.

– I brevet viser de til brudd på noen etiske regler, sier Lyngøy.

I forlengelsen av at han mottok advarselen har Lyngøy gjort en samlet vurdering og sendt et brev til organisasjonsutvalget sentralt, hvor han skriver at han frafaller både ledervervet og styrevervet i lokallaget.

Også Lyngøy mener det er vanskelig å forstå hvorfor Freiberg ble ekskludert.

Han stiller også spørsmål til hvordan ting håndteres i Nordland Frp. Han mener samarbeidsklimaet er dårlig.

– Jeg føler det er en ekstremt selektiv takhøyde i et parti som er kjent for både å ha takhøyde og for å kalle en spade for en spade.

– Enkelte i partiet blir slått ned på, mens enkelte andre kan si akkurat hva de vil.

NRK har bedt om en kommentar fra fylkesleder og stortingsrepresentant Dagfinn Olsen når det gjelder de skriftlige advarslene. Han vil ikke kommentere saken.