Aldri har vel så mange nordmenn valgt å legge sommerferien til fjell og natur. Det merker de som jobber med søk og redning. Både Hovedredningssentralen og 330 skvadron melder om en svært travel sommer så langt.

Nå deler 330 skvadron en video som viser hvor kjapt en idyllisk fjelltur kan endre seg til et mareritt på få sekunder – selv for de mest fjellvante av oss.

Videoen viser hva som skjedde da Jostein (23) i fjor sommer skulle vise fram de flotte Bodø-fjellene for studiekamerat Jordy.

Men på vei ned fra toppen tok turen en brå vending.

Jostein snublet plutselig etter å ha gjort et lite hopp, og ramlet nedover fjellsiden.

Etter å rullet flere meter og blitt forslått og skadet et kne, stoppet han bare noen få meter fra stupet.

Her snubler Jostein utenfor kanten på Børtinden i fjor sommer. Han kom fra det med noen skrammer. Foto: Privat

NRK har vært i kontakt med Jostein, som henviser til Luftforsvarets 330 skvadron for kommentar.

Til dem beskriver han hendelsen slik:

«Da jeg traff bakken ble jeg først flau fordi jeg hadde ramlet, men så kjente jeg vektløsheten og skjønte at fallet ikke var slutt. Jeg kjente et nytt slag mot kroppen, så vektløshet. Farten akselererte.

Den fjerde gangen jeg treffer bakken stopper jeg. Kroppen er blodig og vond. T-skjorta er revet i stykker og jeg ligger bare noen få meter fra ei fjellside som forsvinner ned i intet.

Min venn Jordy var modig og klatret forsiktig ned til skadestedet for å hjelpe meg. Sammen ringte vi etter hjelp.»

Jostein skal være vant med å gå i fjellet, og kjenner området godt.

Han kom fra det hele med en vond rygg, forslått kropp, og et skadet kne.

Kompisene Jordy og Jostein (i bakgrunnen) på Børtinden i Bodø. Foto: Privat

Fant ham på kanten av stupet

Én av dem som hentet Jostein ned fra fjellet, var redningsmann Torgeir Kjus i 330 Skvadron i Bodø.

De filmer ofte redningsaksjoner med kamera festet til hjelmene sine for å evaluere operasjonen i ettertid.

Redningsmann i 330 skvadron, Torgeir Kjus. Foto: Privat

– Da vi kom inn på fjellet, så det veldig dramatisk ut. Han lå jo på kanten av fjellet på en liten hylle, kun et par meter fra stupet, forteller Kjus til NRK.

Selve redningsoppdraget var ikke spesielt dramatisk. Det var et godt gjennomført og vellykket oppdrag.

– Men det var ekkelt å se filmen av fallet i ettertid, sier han.

Kjus omtaler det hele som hell i uhell.

– Han er veldig heldig som stopper på fjellhylla, dog med noen skader. Det gikk jo veldig bra. Det var ikke langt fra å bli langt mer dramatisk, sier han.

De ønsket å dele videoen for å vise hvor lite som skal til for at det kan gå fryktelig galt i fjellet.

– At folk snubler i fjellet, er jo helt vanlig. Men videoen viser hvor uheldig man kan være og hvor galt det kan gå. Selv om man er fokusert, kan man trå feil, sier han.

Her reddes Jostein og Jordy ned fra Børtinden. Foto: 330-skvadron

Rekordmange fjellgåere

Kompisene var ikke alene om å gå på tur i fjor. Hele 150.000 flere gikk i fjellet da enn for 15 år siden.

Og interessen for å gå på toppturer fortsetter å stige. I år har tur-entusiasmen til nordmenn eksplodert.

Det spås rekorder over hele landet, og forklaringen ligger kanskje i hjemmekontor og at de fleste av oss ferierer i Norge i sommer.

Børvasstindan er et veldig populært turområde i Salten. Det er ikke kjent for å være spesielt farlig hvis man er forsiktig. Foto: Jenny Isaksen

– Ikke gå i fjellet med joggesko

Redningsmann Kjus har hovedsakelig to oppfordringer i kjølvannet av denne ulykken:

– Vær veldig oppmerksom når du går i områder hvor litt uflaks kan bli veldig dramatisk. Og ikke gå i bratte fjell med joggesko. Bruk gode fjellsko, sier han.

Det samme er anbefalingen til Bodø Røde Kors.

Gunnar Andersen er korpsleder, og nevner også skotøy som essensielt for slike turer.

Begge påpeker likevel at de ikke ønsker å rette pekefinger mot Jostein.

– Han har hatt maksimal uflaks. Samtidig som han var veldig heldig. På et generelt grunnlag, synes jeg folk er flinke til å gå i fjellet, sier korpsleder Andersen.

Fjellvettreglene Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / privat Ekspandér faktaboks 1. Planlegg turen og meld fra hvor du går 2. Tilpass turen etter evne og forhold 3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel 4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer 5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre 6. Ta trygge veivalg, gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is 7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er 8. Vend i tide – det er ingen skam å snu 9. Spar på kreftene, og søk ly om nødvendig Kilde: Ut.no/DNT

Godt over fjoråret

Selv om de utenlandske turistene først nå kommer til Norge, har ikke redningsetatene kunne hvile i sommer.

Hovedredningssentralen forteller om en travel sommer så langt.

Tallet på antall redningsaksjoner i juli blir ikke offentliggjort før i slutten av måneden, men redningsinspektør Ståle Jamtli sier at antall redningsoppdrag i juli ligger godt over fjoråret.

Redningsmann Torgeir Kjus i 330 skvadron sier det er like mange redningsoppdrag i år som i fjor for Bodø-skvadronen.

– Det er ingen stor topp i år, men heller ingen nedgang. Det til tross for tilnærmet ingen utenlandske fjellturister. Det viser at selv om vi nordmenn liker å tro at vi er flinke til å gå i fjellet, trenger vi hjelp, vi også.