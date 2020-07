Fikk kommentar på at hun ikke fortjente å bli hentet ut av fjellhylle etter Tik Tok-video

Det var tirsdag kveld at Hege Davidsen (26) endelig skulle gå opp det populære fjellet Bitihorn, som hun lenge hadde sett seg ut fra onkelens hytte på Beitostølen.

Alene dro bodøværingen opp. Fjelltoppen er 1600 meter over havet.

Både tur- og fjellvant som hun er, skulle turen gå greit, tenkte hun.

Men det gikk veldig galt. Hege havnet på en sti som førte gal vei.

– Mest sannsynlig var dette bare en geitesti, men jeg tenkte ok, det er vel sånn den stien ser ut, sier Hege Davidsen til NRK.

Stien førte til et bratt parti som hun måtte klatre opp, men hun hadde hørt turen var bratt og klatret derfor opp.

HYLLA: Her satt Hege fjellfast. – Jeg har gått såpass mye i fjellet til at jeg vet når jeg ikke kan gå noe mer før jeg skader meg, sier hun. Foto: Privat

Fant trøst i Tik Tok

– På et tidspunkt innså jeg at jeg hadde tatt et feil veivalg. Jeg hadde kommet oppi en fjellskrent hvor det var veldig bratt både opp og ned, og vått i berget og glatt. Og jeg som er fjellvant, skjønte at her kommer jeg meg egentlig ingen vei.

«Åh, herregud, har jeg satt meg sånn i denne situasjonen? Nå er jeg en del av den statistikken,» tenkte Hege.

KART: Her ligger Bitihorn, hvor Hege satte seg fast. Bare dagen før ble åtte personer hentet ned fra et av nabofjellene, populære Besseggen.

Hun sendte en melding til tanta si, som igjen ringte politiet. De kunne se Hege med kikkert oppe i fjellet fra bakken.

– Jeg skjønte at jeg lekte med livet, sier Hege.

Redningshelikopter ble tilkalt. Hun ble bedt om å forholde seg rolig.

Det hele fanget bodøværingen på video og postet på Tik Tok, hvor hun er aktiv:

(MERK: Davidsen sier hun fjerner videoen om natten for å ha kontroll over stygge kommentarer.)

– Tror jeg fant en liten trøst i å snakke til kamera og på en måte snakke til noen.

Hun postet først denne versjonen, som Tik Tok tok ned av en ukjent grunn:

Ubehagelige kommentarer

Hege ble påsatt seler av en redningsmann som firet seg ned fra helikopteret. Først trygt nede på bakken innså hun alvoret. Hun fikk utpekt hvor hun satt fast.

– Da spydde jeg.

HAR LÆRT: – Jeg lærte ganske mye av det der, sier Hege, som ikke vil gå slike nye, ukjente turer alene lenger. Foto: Privat

Tik Tok-videoen som ble postet sent samme kveld, fikk raskt flere tusen visninger.

På videoen opplever hun at noen hetser henne fordi hun smiler på opptaket.

– Det føles ubehagelig når jeg får kommentarer på at jeg er patetisk, at det er dårlig bruk av penger eller at jeg ikke fortjener å bli henta ut.

– Folk vet ikke historien. Folk vet ikke hva som skjedde bak det kameraet.

De fire timene

Nå sitter hun fast Hun tar feil vei og ender opp i en skrent hvor hun innser at hun står fast. Nå har det begynt å småregne.

Politiet får melding Politiet får melding om hendelsen, de drar opp til fjellet og vurderer at redningshelikopter må tilkalles.

Redningsaksjon Redningshelikopter har hentet Hege ned trygt på bakken. Vis mer

Forstår Tik Tok-video

Gunnar Inge Andersen, leder for hjelpekorpset i Bodø, sier det ikke er så underlig at man kanskje trøster seg med Tik Tok mens man venter på å bli berget.

Han sier også at han er imponert over hvordan 26-åringen håndterte situasjonen.

RÅD: – Jeg vil oppfordre alle til å alltid ha med seg en sjokolade på tur eller litt ekstra mat, sier Andersen. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Det er veldig forskjellig hvordan folk reagerer når de kommer i uventede situasjoner. Man kan håndtere det både rasjonelt og irrasjonelt. Om det er Tik Tok eller noe annet man gjør for å roe seg selv ned, det er veldig individuelt, sier den erfarne redningslederen.

Han sier at det viktigste å gjøre mens man venter på hjelp, er å få i seg næring og gjøre seg så liten som mulig for å unngå varmetap.

– Man vet aldri når noe inntreffer. Det kan skje selv den mest fjellvante, sier Andersen.

Ifølge redningsmannskapet som hentet ned Hege, hadde hun riktig utstyr til å gå i fjellet, men ikke til å stå rolig, skriver Avisa Valdres, som omtalte redningsaksjonen.

Ikke så høy aktivitet som ventet

Før sommeren startet, fryktet Hovedredningssentralen at det ville bli en sommer med ekstra høy aktivitet.

Så langt ser antall oppdrag til å holde seg på snittet fra samme tid i fjor, forteller Jarle Øversveen, avdelingsdirektør for HRS Sør-Norge.

– Så langt har det ikke vært en så høy aktivitet som vi hadde fryktet. Fra 2. til 8. juli hadde vi 78 landoppdrag. Det vil jeg si er en normalt høy aktivitet.

Øversveen sier nordmenn gjerne velger seg aktive ferier og at det er bakgrunnen for at de har forventet en økning i antall henvendelser for sommeren.