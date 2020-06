Flere går på tur: Røde Kors har hatt like mange oppdrag til nå som i hele fjor

15. mai ble det klart: Sommer 2020 skal nordmenn feriere i eget land. Regjeringen fraråder utenlandsreiser frem til 20. august.

I fredagens pressekonferanse kom det frem at vi kan reise til andre nordiske land med regioner hvor det er lite smitte. Men i Sverige er det kun Gotland som oppfyller disse kravene.

De aller fleste skal være hjemme i år

94 prosent av alle nordmenn skal tilbringe sommerferien i Norge i år.

Det kommer frem av en ny undersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av Norges Automobil-Forbund (NAF) og Den Norske Turistforening (DNT).

Det har allerede vist seg i form av oppdrag for Bodø Røde Kors. De forbereder seg på flere oppdrag enn normalt – noe som allerede er et faktum.

– Når godværet kommer, går folk ut. Vi tror mange kommer til å dra på turer i områder de ikke er så kjente ifra før.

Det sier korpsleder i Bodø Røde Kors, Gunnar Andersen.

Korpsleder Gunnar Andersen i Bodø Røde Kors. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Så langt i år har den frivillige organisasjonen nesten hatt like mange aksjoner som totalt i 2019.

I fjor hadde de totalt 20 oppdrag. Hittil i år har de hatt 17. Og fjoråret var et aktivt år.

– Vi ser også at det selges mye sportsutstyr. Vi håper folk kommer seg ut, det er det vi ønsker. Så konsentrerer vi oss om de som er uheldige og skader seg eller går seg bort, sier Andersen.

Pandemien har ført til permitteringer og hjemmekontor som igjen har ført til økt uteaktivitet. Derfor har tallene for aksjonene allerede økt – før sommerferien har startet.

Bodø Røde Kors i aksjon tidligere i juni. Foto: Bodø Røde Kors

Likevel øker ikke Bodø Røde Kors antall medlemmer før sommeren. De har nå 60 medlemmer.

– Det er et omfattende opplæringskurs som pågår fra september til jul. Vi har ikke kjørt i gang en ny runde nå før sommeren, men har et godt opplært team til de aksjonene som trengs, sier han.

Forbereder seg på en spesielt aktiv sommer

Det har vært en stor økning i salg av båter og bobiler i år.

– Vi forbereder oss derfor på en sommer med mye aktivitet både på sjøen og på land. Da kan behovet for søk og redning bli større enn tidligere år.

Det sier Sara Kornberg, seniorrådgiver i kommunikasjon for Norges Røde Kors.

Hun oppfordrer nordmenn til å lære seg fjell-, sjøvett- og smittevernreglene. Og at de kommer seg ut i sommer – men da er i stand til å ta vare på seg selv.

Fjellvettreglene Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / privat Ekspandér faktaboks 1. Planlegg turen og meld fra hvor du går 2. Tilpass turen etter evne og forhold 3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel 4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer 5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre 6. Ta trygge veivalg, gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is 7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er 8. Vend i tide – det er ingen skam å snu 9. Spar på kreftene, og søk ly om nødvendig Kilde: Ut.no/DNT

Antall nordmenn erstatter ikke antall internasjonale turister

Mette Øinæs Habberstad i DNT sier også de har merket at folk vil ut og gå mer enn før.

– Vi har hatt en økning på 70 prosent på nettsiden vår Ut.no sammenlignet med fjoråret. Der har vi kart, turplanlegger, oversikt over hytter og lignende.

Hun sier folk er på tur i nærområdene sine i større grad.

– Det er flere biler på parkeringsplassene og søppelbøttene er fullere, sier hun.

Mette Øinæs Habberstad er kommunikasjonssjef i DNT. Foto: Den Norske Turistforening

Hun tror det like fullt blir en fantastisk sommer.

– Alle nordmenn kan ikke fylle opp for de internasjonale turistene. Ja, det kommer til å være mange mennesker på de mest populære stedene. Men vi kommer til å ha god plass, sier hun.

Hun har to oppfordringer. Husk å ta vare på naturen vi ferdes i, og:

– Husk at i år må du bestille plass på forhånd på DNTs hytter. I tillegg bør folk planlegge turen ekstra godt i år.

Hengekøya har blitt veldig populært og er ett av flere sportsutstyr som har gått særdeles godt i butikkene i år. Foto: @fr_hagefryd

Pakkelista

At flere går på tur, er gledelig for både Røde Kors og DNT. Men de minner om at folk helst skal klare å ta vare på seg selv.

– Jeg har alltid med en tynn jakke, førstehjelpsutstyr, en lue, hansker og en hals. Det er også lurt med en vanntett sekk slik at ikke innholdet blir vått hvis det regner, sier Andersen Røde Kors.

I tillegg er det viktig med gode sko som sitter godt og støtter ankelen. Vanlige joggesko holder ikke alltid.

