Avhendingslova regulerer rettigheter og plikter mellom kjøper og selger ved avhending av fast eiendom ved frivillig salg.

Ved avhending av fast eiendom skjer det et skifte i eiendomsretten til tingen som avhendes, slik at eiendomsretten går over fra en part til en annen. Sentralt ved avhending er at eiendommen skal bli overført til rett tid og ellers i kontraktsmessig stand.

Tidligere var det mulig å selge boliger eller fritidshus «som det er». Denne klausulen er nå tatt bort og selger plikter til å dokumentere alle feil og mangler i eiendommen. Selger må også dokumentere arbeid som er blitt gjort på eiendommen og hvem som har utført arbeidet, så langt det er mulig.

Ofte vil avtalen mellom partene regulere hele eller deler av overføringen. Dersom avtalen er taus, dvs. ikke sier noe om partenes rettigheter og plikter, er det bestemmelsene i avhendingslova som gjelder.

Om en av partene ikke gjør som avtalt, foreligger det kontraktsbrudd.

Nå er det satt et tak på 10.000 kr for feil ved boligen. Er det feil og mangler ut over dette er det selger som må betale. Det er dette Norsk Hyttelag frykter vil føre til flere rettsaker enn tidligere.

Kilde: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-03-93