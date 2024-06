– Kvifor satsar dei ikkje meir på å rydde plast når det viser seg å vere farleg for oss at det er mykje av det i havet?

Noreg legg betydelege ressursar inn i styrkinga av kunnskapen om farane ved mikroplast. Fokuset på rydding av marin forsøpling er frå statens side framleis stort. Noreg bidreg til betydeleg innsats til opprydding gjennom nordiske og internasjonale samarbeid. Samstundes må vi vere medviten på at Handelens miljøfond har auka satsinga si på opprydding, det skjer i god dialog med Miljødirektoratet.

– Kva gjer dei for å redusere mengda plast som kan bli omdanna til mikroplast?

Ettersom mikroplast blir spreidd over store avstandar med havstraumane, er internasjonalt samarbeid eit av dei viktigaste tiltaka for å redusere problemet med plastforsøpling og mikroplast. Som ein av leiarane for dei globale plastforhandlingane ønskjer Noreg å forby ei rekkje helse- og miljøfarlege kjemikaliar som finst i plast. I tillegg har Noreg inngått samarbeidsavtalar med Kina som er den største produsenten i verda av plast. Dei forbruker også ein femdel av plasten i verda. I 2020 produserte Kina 600 millionar tonn plast, men resirkulerte berre 16 millionar tonn. Derfor speler Kina ei avgjerande rolle viss verda skal løyse problema rundt plastforureining. No inngår Noreg og Kina eit samarbeid for å styrkje innsatsen mot slik forsøpling.

Noreg bidreg aktivt inn i ulike internasjonale samarbeidsarenaer både globalt, i EU-samanheng og regionalt. Noreg leiger saman med Rwanda ein høgambisjonskoalisjon som jobbar for ein ambisiøs og effektiv global avtale mot plastforureining. Vi har set i gang eit omfattande nasjonalt overvakingsprogram for mikroplast, som skal dokumentera omfanget av mikroplastforureininga, og gjennom EU og regionale samarbeid jobbar me med tiltak som skal stansa dei viktigaste kjeldene til plastforureining. Nasjonalt jobbar vi også med oppfølginga av den nasjonale plaststrategien som kom i 2021.

–​​​​​​​ Strandryddarane siger at det no hastar å få rydda strendene, både for å verne fugl og dyr og for å sørgje for at plasten ikkje blæs ut på havet igjen. ​​​​​​​ Kjem dei i år til å styrkje satsinga på søppelrydding som følgje av stormane i vinter?

Ekstremvêrhendingane det siste året har vist at det er behov for å styrkje førebygginga av forsøpling i samband med slike hendingar, og for å sjå på nye tiltak for handtering av forsøpling og forureining i etterkant. Miljødirektoratet jobbar derfor saman med andre styresmakter for å kartleggje roller og ansvar, og komme fram til ei tilråding om nye verkemiddel og tiltak som blir sende over Klima- og miljødepartementet i løpet av sommaren.

​​​​​​​ – Strandryddarane etterlyser og middel til forsking. ​​​​​​​ Kva gjer dei no for å bidra til at det blir forska meir på søppel i havet?

Noreg har sidan 2021 hatt eit nasjonalt overvakingsprogram på mikroplast som kartlegg omfanget av mikroplast i luft, vatn, sediment og i muslingar. I tillegg overvaker vi plastinnhaldet i sjøfuglmagar, og plastavfall på utvalde strender i Noreg inkludert Svalbard. I år blir overvakinga utvida til plastavfall på havbotnen, og avfall vi finn flytande på havoverflata. Talet på strender som blir overvakte for mengd plastavfall vil bli auka. Dei nasjonale forskingsinstitutta forskar mykje på plast og mikroplast i miljøet, og Miljødirektoratet bidreg i referansegrupper for fleire forskingsprosjekt innan dette temaet.

– Finst det løysingar for dette i resten av Noreg?

Det finst løysingar for folk som ryddar marin forsøpling og ønskjer å levere inn søppel.

Dei kan sjekke sortere.no eller ryddenorge.no for å finne ut kvar du gratis kan levere inn marint avfall. Frivillige kan søkje om refusjon for utgifter dei har med å rydde og levere marin forsøpling gjennom Refusjonsordninga.