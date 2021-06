Disse tiltakene skal roe ned brennhete budrunder

– Bolighandler dreier seg om store verdier, både for den enkelte og i sum for samfunnet. Trygg og enkel eiendomsmegling er derfor avgjørende både for å beskytte forbrukeren og for å kunne utnytte boligressursene på en god måte, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Fredag fikk Sanner overlevert utredningen fra Eiendomsmeglingsutvalget, som har sett på hvilke tiltak som kan gi forbrukere et sterkere vern under bolighandelen.

Bakgrunnen er tendenser til brennhet kamp om boliger hvor kjøperne går kreativt til verks. Utvalget kommer med flere forslag til hvordan lovverket kan endres for å roe ned salgsprosessen:

Tregere budrunder: Utvalget anbefaler at akseptfristen må settes på minst en halvtime i budrunder. I tillegg mener utvalget at eiendomsmegler ikke får formidle «hemmelige bud», altså bud som andre i budrunden ikke får vite om.

Mindre kupping: Når markedet er hett, velger enkelte boligkjøpere å gå direkte til selger for å få kjøpt boligen før visning og budrunder. Utvalget mener at det må vurderes å endre loven for å dempe kuppe-trenden.

Vil ha mer profesjonelle meglere: Utvalget vil at alle som jobber med eiendomsmegling må jobbe i foretak med tillatelse, og foreslår også at det må stilles formelle krav om kompetansen til megleren som er fagansvarlig.

Får støtte fra meglerorganisasjon

Regjeringen oppnevnte Eiendomsmeglingsutvalget fordi Stortinget ville ha tiltak. Nå skal anbefalingene på høring.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving er fornøyd med tiltakene som anbefales, og mener medieoppmerksomheten om budrunder med korte frister, kupping og hemmelig bud, viser at forbrukerne er opptatt av tiltakene.

– I Norge selges bolig gjennom auksjonsprinsippet, hvor alt skal være åpent og transparent, og alle skal kunne delta. Kupping er uheldig fordi det avskjærer interessenter fra å delta i budrunden. Man kortslutter hele prosessen, som gjør at man heller ikke får en kontroll av finansielle og juridiske forhold, sier han til NRK.