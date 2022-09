Flere sier ja til kjernekraft hvis det betyr billigere strøm

Norstat har på vegne av Klimavenner for kjernekraft spurt nordmenn:

«Vi bør bygge ut moderne kjernekraft dersom det reduserer strømprisen i Sør-Norge?»

25 prosent svarer veldig enig. 18 prosent svarer at de er enig.

– Dette er veldig positivt. Folk har innsett at kjernekraft er et nødvendig verktøy i debatten rundt hvordan vi skal avvikle bruken av fossilt brennstoff, sier Tore Kanstad, styreleder i Klimavenner for kjernekraft.

Frode Pleym i Greenpeace er kritisk.

Han sier kjernekraft på kort sikt ikke kan påvirke prisene – og at det på lang sikt er en dårlig løsning for miljøet.

– Politikerne må satse for fullt på det som vi vet funker i Norge, og kan frigjøre mye kraft raskt. Atomkraft er en blindvei.

«Vil du at Norge skal bygge moderne kjernekraft hvis det medfører at strømprisen blir redusert?» Ja Nei Vet ikke Vis resultat

Flere og flere er positive

De høye strømprisene i deler av Norge gjør at mange sliter med å betale dyre regninger.

På motsatt side av landet taper kraftkommunene i Nord-Norge penger på de lave prisene.

Eksperter har også advart om at prisene i Nord-Norge i fremtiden vil øke til sammen nivå som i Sør-Norge.

Hvordan skal vi løse energikrisa samtidig som vi tar vare på miljøet?

I spørreundersøkelsen ble også følgende spørsmål stilt:

«Norge bør selv satse på kjernekraft for å bidra til å løse klimakrisen?»

I fjor viste samme undersøkelse at 31 prosent var positive.

I år har tallet steget til 38 prosent.

– En tydelig endring. Det har vært en dragning fra uenig mot enig, sier Kanstad i Klimavenner for kjernekraft.

Norstat gjennomførte i mars en lignende undersøkelse for NRK. Der svarte i overkant av 33 prosent av de spurte at Norge bør satse på kjernekraft for å løse klimakrisa. Denne undersøkelsen ble gjort før sommerens strømprisrekorder.

Kanstad påpeker at kjernekraftverk ikke er avhengig av vær og vind – noe han tror folk er opptatt av med tanke på dagens strømpriser.

Styreleder i Klimavenner for kjernekraft, Tore Kanstad, tror strømprisene påvirker hvordan folk forholder seg til spørsmålet om kjernekraft. Foto: Privat

– Det handler nok delvis om strømprisene gjør at folk endrer mening. Folk ser at den situasjonen vi har i Europa viser hvor avhengig vi er av været i dagens energisystem.

– Vi bør ha noe som er uavhengig av været.

– Vi er ikke en atomkraftnasjon

Men at flere og flere er positive til kjernekraft betyr ikke at Norge plutselig setter opp kjernekraftverk.

Og på langt nær alle er enig i at det er noe vi bør vurdere.

Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, sier det ikke er overraskende at vi ser en marginal trend oppover i takt med høyere strømpriser.

KRITISK: Frode Pleym i Greenpeace Norge er kritisk til at Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

– Vi er ikke overraskende ikke like positive til dette som Klimavenner for kjernekraft.

Han peker på to grunner:

Energibehovet kan dekkes ved strømsparing og kraftig utbygging av fornybare energikilder. Atomkraftverk, moderne eller ei, er ikke en fornybar og trygg energikilde. Det er risiko for ulykker og avfall som vi overlater til fremtiden.

Finland har i motsetning til Norge satset på atomkraft gjennom byggingen av Olkiluoto kjernekraftverk. Foto: Creative commons

Pleym mener også at forskningsmiljøet i Norge ikke er bredt nok.

– Vi er ikke en atomkraftnasjon. Reaktoren på Kjeller ble lagt ned på grunn av omfattende korrosjonsproblemer. Norges siste reaktorsjef har sagt at det er urealistisk med atomkraft i Norge.

– I tillegg vil det ta veldig mange år før dette eventuelt blir bygd. Atomkraft, i motsetning til strømsparing og fornybart, er ikke en løsning som vil påvirke folks strømregninger.

Lite politisk vilje for kjernekraft i Norge

Per nå er det lite politisk vilje for kjernekraftverk i Norge. MDG fikk kritikk av Frode Pleym da de i fjor vedtok at de vil støtte moderne kjernekraft.

Nestleder i MDG, Arild Hermstad, var imidlertid klar på at de ikke ønsker det i egen bakgård.

– Vi ser ikke for oss at dette er en teknologi som skal tas i bruk i Norge, sa han.

Kjernekraftverk kan ifølge FN bli en viktig del av det grønne skiftet. Grafikk: Egil Ursin

Til tross for lite politisk vilje og annen motstand tror Kanstad at Norge vil bygge kjernekraftverk på sikt.

– Det er jeg ganske sikker på. Hovedsakelig fordi vi fortsatt har et stort energibehov som må avkarboniseres. Vi har allerede for lite kraft.

– Hva tenker du om kritikken mot kjernekraft?

– Utfordringene rundt avfall kan løses som de gjør i Finland, og som Sverige vurderer. De graver det ned i fjellet, svarer Kanstad og legger til at avfall også kan bli en ressurs i fremtiden.

Ingen vet hva fremtiden bringer, men Kanstad har stor tro på at Norge vil satse på det. Illustrasjon: MIDJOURNEY

– Angående fare for stråling og ulykker så vil jeg nevne statistikk som viser at kjernekraft er det tryggeste alternativet med tanke på dødsfall. Hvis vi skal snakke om sikkerhet så kan det like godt være et argument for kjernekraft.

– Det finnes alternativer til kjernekraft, som energilagring. Bør vi ikke heller se mot mindre omstridte løsninger?

– Selvfølgelig er energilagring også bra. Men det er en kostnad som kommer i tillegg når man har væravhengig energi. Det trengs ikke hvis man bruker kjernekraft.

Fikk du med deg disse sakene?