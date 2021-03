MDGs vedtak om støtte til atomkraft skaper reaksjoner

Spørsmålet om atomkraft skapte diskusjon på det digitale landsmøtet fredag.

Til slutt gikk et knapt flertall på 103 mot 97 delegater inn for å ta inn et nytt punkt om kjernekraft i MDGs partiprogram. Tre delegater stemte avholdende.

– Sjokkvedtak

Det har skapt reaksjoner i etterkant av vedtaket. Truls Gulowsen, sentralstyremedlem i partiets og tidligere leder i Greenpeace Norge, skrev følgende på sin Facebook-side lørdag:

– MDG-landsmøtet opprettholdt i dag gårsdagens knappe sjokkvedtak om kjernekraft, og blir dermed eneste europeiske grønne parti med denne ukritiske holdningen.

– Det er et overraskende, trist og historieløst vedtak, selv om det neppe får konkrete konsekvenser nå. Heldigvis kan det også snus over tid. Jeg angrer sterkt på at jeg ikke brukte energi og taletid på å snakke mot forslaget i debatten, men hadde ingen tro på at en sånn kursendring ville bli vedtatt. Tror det gjaldt svært mange.

MDGs digitale landsmøte pågår nå. Partiets nestleder Arild Hermstad (t.v.) forsvarer kjernekraftvedtaket. Foto: Christian Ziegler Remme

Forsvarer vedtaket

Nestleder Arild Hermstad forsvarer vedtaket overfor NTB.

– MDG har ikke gått inn for å ha atomkraft i Norge. Vedtaket er en referanse til FNs klimapanel, som slår fast at vi ikke kan nå 1,5 graders-målet uten kjernekraft, sier han.

– Essensens i landsmøtevedtaket er at MDG vil «opprettholde og videreutvikle Norges miljøer innenfor utdanning og forskning på moderne atomreaktorteknologi». Vi støtter altså norsk forskning på kjernekraft, legger Hermstad til.

Nestleder i MDG, Arild Hermstad. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vil endre ordlyden

Gulowsen sier til NRK at han ikke er imot forskning på kjernekraft i Norge. Han mener likevel at vedtaket har en for positiv holdning til kjernekraft som energikilde.

– Det hadde en innledning som skrev veldig positivt og ensidig om kjernekraft generelt sett. At det er noe som er eksepsjonelt bra. Det er ikke tilfellet, sier Gulowsen.

Han forteller at det er brudd med det som har vært miljøbevegelsen grunnholdning i lang tid.

Olkiluoto kjernekraftverk ligger på øya Olkiluoto utenfor vestkysten av Finland. Foto: Creative Commons

Nestleder Hermstad sier han forstår noe av denne kritikken.

– Og så er det grunn til å avdramatisere at dette er en hyllest av atomkraft. Vi ser ikke for oss at dette er en teknologi som skal tas i bruk i Norge, sier han.

Hermstad forteller at partiet har blitt enige om å gå igjennom ordlyden i vedtaket, og tilpasse den til resten av partiprogrammet.

Han understreker likevel at FNs signaler om 1,5 graders-målet er viktig.

– Jeg tror vi også skal ta innover oss at det å legge ned atomkraftverk en del steder, vil bety økte utslipp. Mange steder vil man erstatte det med gass og kull, sier han.