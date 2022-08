Uhyre sjelden kjempe fotografert: – Blir kanskje sett hvert tiende år

Hannaleena Väisänen er utdannet dyrebiolog og jobber for turistselskapet Arctic Whale Tours.

Opprinnelig kommer hun fra Finland, men i 2018 endte hun opp i Norge på grunn av jobb.

Tidligere denne uken fikk både hun og de heldige turistene oppleve noe veldig sjeldent.

– Først trodde jeg det var en hval, men jeg så ikke noen tegn til pust. Da tenkte jeg at det måtte være en brugde, forteller Väisänen.

Men det var hverken hval eller hai:

Det var verdens største skilpadde – en havlærskilpadde.

Ifølge Dag Dolmen ved NTNU blir den ikke sett i Norge oftere enn en gang i tiåret.

Havlærskilpadden er en truet art. Den vandrer langt i løpet av et år og kan svømme svært fort. Foto: Hannaleena Väisänen / Arctic Whale Tours

Minnes gode gamle Oddrunn

Etter en lang dag på sjøen la Väisänen ut en rekke bilder av skilpadden på selskapets facebookside.

Vesterålen Online har også omtalt saken.

Havlærskilpaddene kan ifølge Dag Dolmen bli enorme.

– Opp mot 750 kilo. Muligens helt opp mot et tonn. Da konkurrerer den med de største krokodillene om å være verdens største reptil, forteller NTNU-forskeren.

Dag Dolmen ved NTNU fikk selv se en levende havlærskilpadde i 1992. Foto: Privat

Svært få er så heldige at de får se den digre skilpadden.

– Den blir observert i Norge omtrent hvert tiende år, forteller Dolmen.

Likevel ble det obsertvert havlærskilpadde på Stad av et forskerteam i fjor.

Men i Nordland er det et veldig sjeldent syn.

I 1992 ble en skilpadde av samme art tatt i land på Træna i Nordland. Den ble kalt Oddrunn etter daværende fiskeriminister Oddrunn Kristine Helene Pettersen.

Oddrunn Kristine Helene Pettersen var Europas første kvinnelige fiskeriminister fra 1990 til 1992. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Dolmen besøkte da Træna for å se Oddrunn før hun ble satt tilbake i havet. Han husker hendelsen godt.

– Det var jo nesten en sensasjon, og litt av en godbit. Den ble holdt levende på Træna før den ble satt tilbake i havet.

Han minnes at det ble plassert en sender designet for hvalrosser på Oddrunn, men at signalet raskt ble borte.

– Vi fikk ikke mange minuttene med data. Sannsynligvis dukket Oddrunn så dypt at senderen ble ødelagt.

Her kan du se et innslag NRK lagde om Oddrunn i 1992:

Skilpadden Oddrunn ble en nasjonal nyhet på 1990-tallet. Du trenger javascript for å se video. Skilpadden Oddrunn ble en nasjonal nyhet på 1990-tallet.

Ropte noen ord på finsk

Da dyrebiologen Hannaleena Väisänen forsto hva hun bevitnet ble det nærmest vanskelig å gjøre jobben som guide.

– Jeg tror jeg hylte noen ord på finsk først, også stoppet nok hjernen min å fungere en liten stund, sier hun til NRK og ler.

– Av alle ting jeg trodde det kunne være var ikke skilpadde på lista.

Väisänen trodde først det kunne være en grindhval, noe de vanligvis ser mye av når de reiser ut på havet. Foto: Hannaleena Väisänen / Arctic Whale Tours

Hun forteller videre at skilpadden var helt rolig og en drøy meter lang. Totalt observerte de skilpadden på trygg avstand i omtrent et kvarter.

Til tross for at den svært sjeldent blir observert i Norge er det trolig noen få individer som svømmer forbi hvert år forklarer Dolmen.

– De svømmer svært raskt, antageligvis nesten like raskt som Usain Bolt løper. Mye muskelmasse gjør derfor at de kan holde mye høyere temperatur enn det kalde vannet i nord.

Spekkhoggere er et relativt vanlig syn i farvannet der skilpadden ble observert. Foto: Hannaleena Väisänen / Arctic Whale Tours

På menyen står hovedsakelig maneter. Det observerte også Väisänen mye av i forkant av observasjonen.

– Vi så mye maneter. Jeg påpekte det til turistene like før vi så skilpadden. Det kan være grunnen til at vi fikk se den.

I forkant hadde hun imidlertid lagt merke til et annet havfenomen.

Om Arctic Whale Tours nå må bytte navn til Arctic Turtle Tours er imidlertid tvilsomt.

– Jeg tror nok fortsatt vi skal fokusere på hval, sier Väisänen og ler.

Om denne havlærskilpadden blir oppkalt etter dagens fiskeri- og havminister, Bjørnar Skjæran, gjenstår fortsatt å se.