Kolstad, som ifølge Kapital har en formue på 1,45 milliarder, sier til Avisa Nordland at han flytter til Luzern umiddelbart.

– Det er ikke tvil om at den norske formuesskatten – og særlig den økningen det har vært på arbeidende kapital spiller inn, sier han til avisen.

I går ble det kjent at også Kjell Inge Røkke flytter til Sveits. Tidligere har Bjørn Dæhlie gjort det samme.

Ifølge Avisa Nordland har Kolstad skattet 21 millioner kroner til Bodø siden 2017.

– Jeg synes det er veldig dumt at vi har et beskatningssystem i Norge som gjør at de som investerer all sin kapital i næringsutvikling, blir så hardt beskattet at de må flytte ut, sier Kolstad til avisen.

– Jeg er veldig glad i Bodø og jeg synes det er kjempedumt vi har et slikt beskatningssystem.

– Beklagelig

Høyres ordførerkandidat i Bodø, Odd-Emil Ingebrigtsen synes det er beklagelig at Kolstad flytter.

– Jeg syns det er veldig trasig at han har funnet ut at det er det beste for ham, familien og bedriften, sier han til NRK.

– Er det noen måter man fra politisk hold kan motvirke dette, bortsett fra å senke skattene?

– Det er en realitet at dagens regjering har fordoblet skattebyrden på norsk eierskap. Hvis man hadde tatt inntekten som man i dag har fra skatt på arbeidende kapital og lagt det på selskapsskatten, ville det vært en mye bedre løsning. Da betaler selskapet man eier den skatten.

– Noen vil mene at det er velferdssamfunnet som har gjort at de har kunne bygd seg opp en slik formue, og at de løper fra fellesskapet ved å flytte til skatteparadis. Skjønner du den?

– Ja, jeg skjønner det. Jeg tror løsningen er å finne et skattesystem som belønner de som står på og samtidig skaffer nok inntekter til storsamfunnet for å ta vare på de som av ulike årsaker får det til selv.

– Frykter du flere vil følge etter?

– Ja, det er ting som kan tyde på det. Det som er beklagelig er at det er en hang til at folk som starter bedrifter og gjør det godt blir hengt ut. Spesielt fra venstresiden i politikken.

– Flere hundre på tur ut av landet

Sture Pedersen er kanskje Norges mest kjente skattekutter. Bø-ordføreren kuttet den lokale formuesskatten for å lokke til seg rikinger.

Også han er redd for at dette er starten på en større utflytting av rikinger, forteller han til NRK.

– Jeg er redd for at dette er starten på et eller annet.

– Vi har en skattepolitikk som gjør sånn at folk forlater landet. Det er veldig synd. Noen må sette seg ned å prate om dette.

Gjennom sitt kontaktnett hører Pedersen stadig prat om rikinger som har pakket kofferten for godt.

– Folk jeg snakker med sier at det er flere hundre på tur ut av landet. Det tror jeg noen bør ta innover seg.