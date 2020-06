Rettelse: NRK skrev fredags morgen at rapporten er offentliggjort. Det medfører ikke riktighet. Rapporten skal etter planen overleveres Finansdepartementet 15. juni.

Bodø jobber med å realisere en av norgeshistoriens største byutviklingsprosjekter – «Ny by - ny flyplass».

Da Stortinget besluttet at kampflybasen i Bodø skulle legges ned, bestemte byen seg for å satse på smarte byløsninger. Prosjektet omtales som den viktigste strategiske saken i Bodø på 100 år.

Sentralt står flyttingen av flyplassen en kilometer mot sørvest for å gi plass til en helt ny bydel, som skal bli både grønn og «smart.»

Prislappen på å bygge den nye flyplassen er på 5,7 milliarder kroner. Flyttingen vil frigjøre et areal på 2900 dekar, omtrent like stort som Bodø sentrum i dag.

Her planlegges det å bygge 15.000 boliger, næringsbygg og grøntområder over en 50-årsperiode.

Avinor fikk klarsignal

Dette er et forslagene til hvordan området ved moloen i sentrum av byen kan bli. Foto: Illustrasjon: Mad arkitekter

Planen er at flyplassen skal stå ferdig mellom 2024 og 2026. I august i fjor fikk Avinor klarsignal fra regjeringen om å gå videre med flytteplanene av flyplassen i Bodø.

– Nå er all tvil lagt til side. Flyplassen skal bygges. Avinor kan gå videre og følge tidsplanen, sa daværende statssekretær Allan Ellingsen (Frp) i Samferdselsdepartementet.

Samtidig varslet departementet en ekstern kvalitetssikring av utbyggingsalternativene for den nye flyplassen i Bodø.

Sammen med Finansdepartementet engasjerte Samferdselsdepartementet konsulentselskapet Holte Consulting til å kvalitetssikre alternativene for flytting av flyplassen.

Nå foreligger rapporten. Her kommer det fram at Holte er kritisk til flyplassprosjektet i Bodø:

Holte slår fast at ingen av de ulike alternativene for flytting av Bodø lufthavn vil være i nærheten av å være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Konsulentselskapet er også skeptisk til den positive befolkningsutviklingen som Bodø kommune og andre legger til grunn, og mener det ikke er behov for ny bydel før om minst 30 år.

Holte vil dele opp utbyggingen i flere faser der rullebanen flyttes først, og terminaler og annet i en senere fase.

I og med at prosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt, bør det vurderes å skyve på beslutningen om å bygge ny rullebane til det blir mer lønnsomt.

Konsulentselskapet er også bekymret for at storflyplassprosjekt i Mo i Rana og på Leknes i Lofoten kan påvirke passasjertall og lønnsomhet for Bodø lufthavn.

Rapporten viser også til et helt nytt premiss, nemlig et Avinor-notat fra 27. mars, som viser at det er mulig å rehabilitere dagens rullebane til en lavere kostnad enn å bygge ny rullebane.

– Utdatert og lite troverdig

Slik ser Bodø for seg at den nye bydelen kan se ut når byens sentrum skal dobles. Foto: Illustrasjon: Mad arkitekter

Rapporten blir ikke offisielt overlevert til departementene før 15. juni, men Bodø-politikerne er kjent med innholdet. Både Arbeiderpartiet og Høyre reagerer på innholdet.

– Min første reaksjon er at rapporten framstår som utdatert. Den tar ikke inn over seg at beslutningen om å flytte rullebanen er tatt. Bestillingen var å vurdere alternativene som Avinor har foreslått, sier Lars Vestnes, som er Høyres gruppeleder.

Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) er uenig i konklusjonene fra Holte-rapporten.

– Ny by, Ny flyplass er et omfattende samfunnsprosjekt, og vi er klar over at det må stilles kritiske spørsmål, sier ordfører Ida Pinnerød om rapporten. Foto: Barbro Andersen / NRK

– Vi mener vi har saklige og gode argumenter for vårt syn.

Begge er trygge på at det den politiske tilslutningen til flytting av flyplassen for å realisere ny by, er sterk både på Stortinget og i regjeringen.

Mest av alt er Vestnes skuffet over At Holte-rapporten omtaler opprustning av eksisterende rullebane.

– Det er det som undergraver troverdigheten til hele rapporten. Det er ikke en del av oppdraget. Et slikt alternativ er lagt til side for lenge siden, både av Avinor, Bodø kommune, Stortinget og regjeringen.

– Jeg er trygg på at entusiasmen i regjering og Stortinget veier mye tyngre enn denne rapporten, sier Høyres Lars Vestnes. Foto: Bodø kommune

Å skulle dele opp byggingen i flere faser er lite bærekraftig, er Pinnerød sterkt imot.

– Det vil være lite bærekraftig, og vil bryte med krav til klimautslipp. Det fordyrer prosjektet og gir en dårlige løsning med store avstander mellom taksing fra terminal til rullebane

I dag har et enstemmig bystyre vedtattå flytte rullebanen til Hernesskagen ytterst på Bodø-halvøya. Det vil si lufthavnbygninger, terminaler og ny flystripe med nytt rullebanesystem flyttes dit.

Nå skal kommunen og Avinor lage en innstilling som skal oversendes til regjeringen i slutten av 2020.

Deretter skal Avinor starte detaljplanleggingen i tråd med de politiske signalene om at flyplassen skal flyttes.

Når det foreligger en ekstern kvalitetssikring, en såkalt KS2, vil det tas en endelig beslutning i Stortinget om å bevilge penger og starte byggeprosjektet.

For få bodøværinger

Bodø har store visjoner for byen. Arealene som frigjøres etter flyttingen av flyplassen, skal brukes til å lage en miljøvennlig og fortettet sentrum. Foto: Skisse: Avinor

NRK har tidligere pekt på at en flytting ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, med mindre befolkningsveksten i Bodø øker med 1,15 prosent i året, noe SSB ikke er overbevist om at det vil.

I løpet av de tre siste månedene i 2019 mista Nordland 702 innbyggere, som tilsvarer åtte personer daglig. Det var ny rekord.

Trenden fortsetter i 2020 med 184 færre nordlendinger i løpet av første kvartal. Bodø gikk så vidt i pluss med 31 flere innbyggere.

Prosjektsjef Irene Skiri for «Ny by, ny flyplass» avviser likevel konklusjonen fra Holte om at Bodø ikke trenger den ny bydel før om 30 år.

– Det er i strid med alle lokale vedtak og nasjonale føringer for arealplanlegging, klima og miljø, sier Skiri.

NRK har torsdag kveld vært i kontakt med konsulentselskapet Holte Consulting. Seniorrådgiver Morten Hagen henviser til Holtes oppdragsgivere Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet for eventuelle kommentarer til rapporten.

Rapporten skal etter planen overleveres Finansdepartementet i neste uke. NRK har sendt en rekke spørsmål til departementet, som svarer følgende i en epost:

– Vi vil vurdere saken grundig når vi mottar den endelige rapporten 15. juni. Når rapporten foreligger vil vi ha behov for noe tid til å vurdere om den inneholder konkurransesensitiv informasjon.

De henviser videre til Samferdselsdepartementet for ytterligere kommentarer.