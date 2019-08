Det unike flytteprosjektet i Bodø, er et steg nærmere realisering.

Flyplass-prosjektet, som skal resultere i både en ny flyplass og en helt ny, grønn bydel vil koste i underkant av fem milliarder kroner.

Det kan gjøre det til det dyreste landbaserte utbyggingen i Nord-Norge, noensinne.

Onsdag kunngjorde Samferdselsdepartementet og Avinor at de går videre med planene.

– Nå er all tvil lagt til side. Flyplassen skal bygges. Nå kan Avinor gå videre og følge tidsplanen om at en ny flyplass skal stå ferdig mellom 2024-2026, sier Allan Ellingsen (Frp), statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Avinor sto klare med skissene for en ny flyplass tidligere i år og har trippet etter å kunne gå videre. Det har de nå fått klarsignal om at de kan gjøre. Foto: Avinor

Løste pengefloke

Det er den gamle og ustabile flyplasstripa like ved sentrum, som er en del av motivet for å flytte flyplassen 900 meter. Da kampflybasen ble vedtatt flyttet fra Bodø til Ørlandet i Trøndelag, ble også behovet for det enorme, militære området nær sentrum svekket.

Flyttingen vil frigjøre et areal på 3400 dekar, omtrent like stort som Bodø sentrum i dag.

Der skal det bygges flere tusen nye boliger, næringsbygg og en helt ny og miljøvennlig smartby.

Statssekretær Allan Ellingsen, sier all tvil er lagt til side og at det nå skal bygges den flyplassen Avinor sårt lengter etter. Foto: Therese Bergersen / NRK

Samtidig får man lagt flyplassen lengre vekk fra sentrum og en ny og bedre flystripe kan etableres.

Samferdselsdepartementet skal nå kvalitetssikre utbyggingsalternativene for den nye flyplassen i Bodø.

– Vi går kun for de alternativene som skal sørge for at det blir bygd en ny flyplass i Bodø, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Hvor alle pengene skulle komme fra, var lenge den store utfordringen. Staten skal gi fire milliarder. Salget av tomta skal kunne finansiere 1,85 milliarder kroner over flere tiår.

Det som manglet i potten, var én milliard fra kommunen selv i en mellomfinansieringsfase.

Et så høyt beløp er ikke noe en kommune har lov til å låne, men etter flere møter med ulike statsråder, ble det klart at dette ikke skal stå i veien for prosjektet.

Kommunen løser pengedelen med et lån som staten har forsikret om at ikke er nødvendig å betale tilbake, før de overtar tomta der byen skal reise seg og salget kan starte.

NRK har tidligere pekt på at en flytting ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, med mindre befolkningsveksten i Bodø øker med 1.15 prosent i året, noe SSB ikke er overbevist om at det vil.

Rullebanen i Bodø fikk et midlertidig dekke for noen år siden, men Avinor mener en mer permanent løsning må på plass for å kunne trygge flytrafikken. Foto: Sigurd Steinum / NRK

Avinor-sjef: – Viktig avklaring

Avinor har utredet fem alternative måter å bygge flyplassen på og skisseprosjektet er nå ferdigstilt med anbefalinger.

– På bakgrunn av denne viktige avklaringen har vi startet den innledende fase i forprosjektet for å sikre videre fremdrift frem mot konsesjonssøknad og investeringsbeslutning, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Han mener nullalternativet, som innebærer en utbygging av Rønvikjordene istedet, har vært en bekymring og er glad han nå står igjen med fem alternativer som betyr flytting.

Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød (Ap) sier rullebanen i dag er i kritisk dårlig stand og at det er helt nødvendig å holde fremdriften oppe.

– Det at regjeringen sørger for noen kjappe prosesser, er selvfølgelig vi glad for. Dessuten er det nå veldig hyggelig å nå gå fra tegnebordet og til ordentlig arbeid. Da er det fint at man legger alle andre tanker til sides og er tydelig på at flyplassen skal realiseres.