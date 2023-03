Tirsdag ble avtalene mellom Forsvarsbygg, Avinor og Bodø kommune om overføring av areal fra staten til ny lufthavn og ny bydel signert.

Senere samme dag tok Avinor første spadetak på den nye lufthavnen. Fra regjeringen var samferdselsminister Jon-Ivar Nygård representert.

– Dette er en gledens dag etter mange år med tett og godt samarbeid mellom partene, og dette er den siste og viktigste milepælen som sikrer realisering av den nye bydelen Hernes, sier ordfører i Bodø kommune, Ida Pinnerød.

Nå skal flyplassen flyttes en liten kilometer for å frigjøre plass på bodøhalvøya.

Men det har vært en turbulent tur for å komme hit.

Prosjektet har vært utsatt flere ganger, blant annet på grunn av økonomi. Og konsulentselskapet som fikk i oppgave å kvalitetssikre alternativene for flytting av flyplassen, skrev i rapporten at prosjektet ikke var samfunnsøkonomisk lønnsomt.

På samme tid har det også blitt omtalt som den viktigste strategiske saken i Bodø på 100 år.

Prislappen for moroa er i underkant av 7 milliarder kroner.

De siste årene har det vært ulike meninger om prosjektet. Og det er ikke alltid lett å forstå for- og motargumentene.

Under kan du lese om tre grunner til hvorfor flyttingen av flyplassen er en god ide, og tre grunner til hvorfor ikke:

Prosjektet «Ny by, ny flyplass» i Bodø har en prislapp på rundt 7 milliarder kroner. Foto: Bodø kommune

– Hvis man ser litt fremover i tid så vil dette prosjektet legge beslag på et utrolig verdifullt område for absolutt all framtid, sier arkitekt Erling Søyland.

Han jobber i Gnist Arkitekter i Bodø, og er en av dem som har engasjert seg i debatten. Han har blant annet skrevet flere kommentarer i Avisa Nordland der han mener det er et problematisk prosjekt.

Videre legger han til at man i dag har en lang kyststripe på bodøhalvøya med flotte strender, holmer og svaberg. Dette skal sprenges bort og man skal fylle inn store arealer i sjøen for å bygge den nye flystripa.

– Dette vil gjøre uopprettelig skade på dette området. Jeg tror innen 100 år så vil man uansett bygge en helt ny flyplass i Bodø som ikke ligger i byen.

To flyfoto som sammenligner inngrepene ved å bygge ny flyplass, sammenlignet med å pusse opp eksisterende samt føre opp ny bebyggelse på sørsiden av flystripen. Foto: Erling Søyland / Bodø kommune

– Klimagevinsten har vært ett av hovedargumentene i prosjektet, men de fleste begynner vel å se at dette ikke er noe miljøprosjekt, sier Søyland.

Ifølge han vil en oppussing av dagens flyplass ha et mye mindre miljøavtrykk enn å bygge ny.

– I tillegg vil den nye bebyggelsen også bli liggende nærme flystripen, så støyproblemene vil bare flytte på seg.

Prosjektet koster i underkant av 7 milliarder kroner. Finansieringen er delt mellom staten, Avinor og Bodø kommune. Staten tar en betydelig del av regningen, og stiller med totalt 3,1 milliarder kroner.

Søyland sier at det blir en del utfordringer når fylket ikke vil ta så stor del av kaken og kommunen sliter med budsjettene. Han mener å pusse opp flyplassen vil koste 15 prosent av summen det koster å bygge en ny flyplass.

– I tillegg er inntrykket mitt at behovet for areal ikke er like stor som man trodde for 10–15 år siden. Da spådde man 90.000 innbyggere i Bodø innen 2067, mens nå tror man tallet er nærmere 60.000 innbyggere. Da syns jeg det virker som galskap å gjennomføre dette prosjektet med bakgrunn i å få tak i nytt areal.

Arkitekt Erling Søyland mener prosjektet er problematisk. Foto: PRIVAT

På den andre siden har vi Daniel Bjarmann Simonsen. Han er regiondirektør i NHO Nordland og har blant annet vært prosjektleder i «Ny by, ny flyplass». Og straks går han over i rollen som nærings- og samfunnsdirektør i Bodø kommune.

– Vi har et tidsvindu nå hvor vi må gjøre noe med flyplassen uansett. Og nå har man muligheten til å rette opp en feil man gjorde på 50-tallet på grunn av tidsnød, da flyplassen ble bygget og man delte halvøyen i to, sier Simonsen og legger til:

– Nå kan man velge den beste løsningen for utviklingen av byen, arbeidsplasser og verdier for flere generasjoner fremover.

Flyttingen frigjør et areal på 2900 dekar, omtrent like stort som Bodø sentrum i dag.

Der planlegges det å bygge flere tusen nye boliger, næringsbygg og en helt ny og miljøvennlig smartby.

– En effekt av å flytte flyplassen er at man får frigitt enorme arealer som kan stoppe utstrekningen av byen. Da kan man få en mer kompakt og bærekraftig byutvikling, hvor vi kutter utslipp og tar vare på den beste matjorda vår, sier Simonsen.

– Vi har i dag en uakseptabel flystøy for oss som bor her, hvor innflyvningen går over bebygde områder, sier Simonsen.

Videre forteller han at F16-flyene er riktignok borte, og støyen har blitt redusert betraktelig, men Bodø skal fortsatt være en base for allierte og trening.

– Flytter vi flystripen blir det problemet borte, og vi får innflyvning over sjø begge veier.

Daniel Bjarmann-Simonsen mener prosjektet er den beste løsningen for utviklingen av byen. Foto: ØYSTEIN NYGÅRD / NRK

I tillegg nevner han at prosjektet utløser nye arbeidsplasser. Som eksempel sier han at Kongsberg Aviation Maintenance Services har valgt å etablere seg i Bodø for å drive vedlikehold av F16.

– Det gjør de blant annet fordi vi vil få ledig infrastruktur på grunn av den nye flyplassen.