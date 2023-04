Diskusjonene går høyt i valgkomiteen i Arbeiderpartiet. En ny partiledelse skal velges på landsmøtet i mai, og flere ulike versjoner eller skisser er til vurdering.

NRK kjenner til at en mulighet som valgkomiteen diskuterer, er å erstatte sittende nestleder Bjørnar Skjæran med næringsminister Jan Christian Vestre.

At Skjæran ligger dårlig an, skriver også flere andre medier, deriblant Dagbladet og TV 2.

Ordførerkandidat Ann-Kristin Moldjord i Bodø er ikke spesielt fornøyd med at det nå kan brygge opp til kamp om nestledervervet.

– Det er jævlig unødvendig at vi nå er nødt til å begynne med en opprivende personstrid, sier hun til NRK.

Hun ser ingen grunn til å bytte ut Bjørnar Skjæran fra Lurøy på helgelandskysten.

– Vi har en nestleder som fungerer helt utmerket, som har lang erfaring fra kommunepolitikken. Vi har en nestleder som har vært bonde, som kan kystkulturen og Nord-Norge.

– Opplever du at det er prosess på gang for å få fjernet Skjæran?

– Nei, jeg opplever ikke det. Men det som kommer frem i media er unødvendig. Det som er viktig for Arbeiderpartiet er å fokusere på all den gode politikken vi har. Å operere med personstrider, som det legges opp til media, er helt unødvendig.

Misfornøyd med Finnmark

Moldjord er spesielt oppgitt over styret i Finnmark Ap, som tidligere i dag lanserte Helga Pedersen som kandidat som ny partisekretær.

I utgangspunktet hadde Finnmark Ap uttrykt støtte til Bjørnar Skjæran som nestleder, men når finnmarkingen Helga Pedersen selv sier at hun er villig til å tre inn i Ap-ledelsen igjen som partisekretær, så endrer bildet seg, ifølge Vadsø-ordfører Wenche Pedersen.

– Det blir en helt ny situasjon. Vi skjønner at Nord-Norge ikke kan ha to i ledelsen, men hvis det er en sjanse for å få Helga Pedersen som partisekretær, så er det vår første prioritet, sier Pedersen til NRK.

Dette sier Moldjord om den saken:

– Jeg må si jeg er overrasket over Finnmark som nå lanserer en ny kandidat fra Nord-Norge. Vi vet at vi ikke får to kandidater fra Nord-Norge inn i ledelsen. Det er jævlig unødvendig at vi begynner med sånne personkonflikter. Vi trenger å fokusere på politikk og å vinne valg.

– Men hvis de nå ønsker Helga Pedersen; er det ikke bra at de offentliggjør det?

– Vi har hatt tradisjon for å backe hverandre i Nord-Norge, og stå skulder ved skulder – og det hadde jeg trodd vi ville gjøre også denne gangen. Men vi får se hva valgkomiteen kommer med, det er det ingen som vet akkurat nå.

Også ordførerkandidaten i Dønna kommune på helgelandskysten, John-Erik Skjellnes Johansen, forventer at Finnmark støtter Skjæran.

– Helga Pedersen er en utmerket politiker, men hun har vært i ledelsen. Å bytte ut Helga med Bjørnar er helt uaktuelt. Finnmark har også spilt inn Bjørnar som nestleder og jeg forventer at de stiller seg bak det.

Kritikken fra Nordland preller av

Kritikken fra Nordland preller av på Wenche Pedersen i styret i Finnmark Ap.

– Til det har jeg lyst til å si at da Finnmark Arbeiderparti diskuterte dette første gangen så var ikke Helga Pedersen en aktuell kandidat. Nå er det noen som har spurt om hun er aktuell, og da har hun sagt ja. Da skulle det bare mangle, og det er klart at Finnmark er opptatt av å selge inn sine kandidater, sier hun til NRK.

Vadsø-ordfører Wenche Pedersen avviser at hun og Finnmark Ap bidrar til personkonflikt i partiet. Foto: Sidsel Vik / NRK

– Men dere støtter fortsatt Skjæran – ville det ikke lønnet seg for Nord-Norge å ha en forent front?

– La meg si sånn. Nord-Norge bør selvfølgelig stå sammen i de tilfellene hvor vi kan stå sammen. Men det finnes noen situasjoner der også vi har ulikt syn på hvem som er de beste kandidatene. Og jeg er helt sikker på at hvis situasjonen hadde vært motsatt, så hadde Nordland hadde gjort det samme som oss.

– Og hvis dere får velge, så velger dere Helga?

– Ja, det er det overtydelige signalet som er sendt til vår mann i valgkomiteen. Vi har ikke vraket Bjørnar Skjæran, for vi er fullstendig klar over at her er det mange kabaler som skal legges.

– Men i en prioritering mellom de to, så har vi sagt at vi støtter Helga.

– Hva hvis begge taper?

– Jeg vil se valgkomiteen i øynene hvis de har tenkt å gjøre den på den måten. Men vi må ikke gjøre det til en mystisk affære at vi diskuterer kandidater før et valg. Det må jo være mye bedre at vi diskuterer kandidater i full åpenhet enn at alt bare skjer i kriker og kroker?

– Så du kjøper ikke kritikken om at dere bidrar til personstrid i en tid hvor Arbeiderpartiet ro om politikk?

– Hvis Arbeiderpartiet snakker om personstrid når vi driver og velger et nytt sentralstyre så er det en merkelig sak.

For mange fra Oslo?

Dersom resultatet blir at Vestre erstatter Skjæran, vil partiledelsen se slik ut:

Statsminister Jonas Gahr Støre: Er oppvokst på Ris på beste vestkant i hovedstaden. Siden 2009 har han vært innvalgt på Stortinget fra Oslo.

Næringsminister Jan Christian Vestre: Er født i Haugesund. Men bor i Oslo, og sitter i styret i Oslo Arbeiderparti.

Kunnskapsminister Tonje Brenna: Vokste opp på Holmlia og Jessheim. Har vært fylkesrådsleder i Viken og nestleder i Akershus Ap.

En ledelse som neppe vil vekke begeistring blant de som er opptatt av geografisk spredning.

John-Erik Skjellnes Johansen er en bonde fra Dønna og tidligere ordfører i samme kommune. Også han ønsker å ha med Bjørnar Skjæran i partiledelsen. Foto: Rune Nordgård Andreassen

En av dem er John-Erik Skjellnes Johansen. Han er tidligere ordfører i Dønna kommune på helgelandskysten – nå ordførerkandidat i samme kommune – og også delegat på det kommende landsmøtet.

– Å bytte ut den eneste mannen fra distriktet med Jan Christian Vestre, er for min del helt uforståelig. Vi kan ikke ha tre ledere i partiet fra Oslo-regionen. I tillegg er det tre stykker som aldri har hatt på seg skitne arbeidsklær. De har ikke engang vært skitne på nevene, tordner han.

Han innrømmer at han synes Vestre er en utmerket kandidat, men:

– Nå har vi en mann som representerer vanlige folk – som representerer arbeidsfolk, kyst, næring og distrikt – og som kan snakke sånn at folk forstår det.

– Vi er partiet for folk flest. Å ta ut Nord-Norges kandidat med enda en kandidat fra Oslo, blir for meg en gåte. Jeg tror ikke de har tenkt seg så godt om, de som har foreslått dette, sier Skjellnes Johansen.

Jobber videre

Bjørnar Skjæran skal selv ha gitt uttrykk for at han ønsker å fortsette som nestleder, og nå er valgkomiteens fremste jobb å samle seg om en enstemmig innstilling.

Dette er fortsatt det klare målet, for bestillingen fra partileder Jonas Gahr Støre var tydelig til valgkomiteen og lederen Peggy Hessen Følsvik:

– Vi er et parti som trenger at vi samler oss nå. Det tror jeg velgerne forventer når vi alle må bidra for å komme igjennom en vanskelig tid, sa han til NRK tidligere i år.

Valgkomiteen er i innspurten med arbeidet sitt, og det er mulig at en avklaring vil komme før helgen. Men det er minst like sannsynlig at dette skjer først neste uke. Ambisjonen har vært å legge fram en innstilling i god tid før landsmøtet, som starter 4. mai.

Samtidig er det ingenting formelt i veien for at innstillingen først blir presentert under landsmøtet heller, selv om dette ikke har vært planen på forhånd.