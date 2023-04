Skjæran i spill – flere fylkeslag vil ha Helga Pedersen

SISTE: Tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen får også støtte fra Vestfold og Telemark for å bli ny partisekretær i Arbeiderpartiet, etter det NRK erfarer. Dermed åpner fylkespartiet for å bytte ut sittende partisekretær Kjersti Stenseng, som ønsker gjenvalg.

Diskusjonene går høyt i valgkomiteen i Arbeiderpartiet. En ny partiledelse skal velges på landsmøtet i mai, og flere ulike versjoner eller skisser er til vurdering.

NRK kjenner til at en mulighet som valgkomiteen diskuterer, er å erstatte sittende nestleder Bjørnar Skjæran med næringsminister Jan Christian Vestre. Men i går sa fylkeslederne i Nordland og Finnmark at det ville være «helt utenkelig» med en partiledelse uten representasjon fra kysten eller Norge nord for Dovre.

– Det vil partiorganisasjonen bare ikke akseptere, sa fylkesleder Mona Nilsen i Nordland til NRK.

Også Finnmark Ap uttrykte støtte til Bjørnar Skjæran, men etter et styremøte i går ser støtten ut til å henge en tynn tråd. For ifølge Vadsø-ordfører Wenche Pedersen vil fylkeslaget nå heller ha inn tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen som partisekretær enn å kjempe for Skjæran.

FORESLÅTT: Tana-ordfører Helga Pedersen var nestleder i Ap fra 2007 til 2015. Nå vil hun tilbake i ledelsen som partisekretær. Her fra årsmøtet i Finnmark Ap i 2018. Foto: Vidar Ruud / NTB

Arbeiderpartiets valgkomité Foto: William Jobling / NRK Ekspandér faktaboks En egen valgkomité i Arbeiderpartiet jobber med å finne navn til den nye partiledelsen som skal velges under landsmøtet i Folkets hus på Youngstorget første uka i mai.

Det er avklart at Jonas Gahr Støre vil bli innstilt som leder for en ny periode og at den øverste partiledelsen skal utvides med en nestleder til.

vil bli innstilt som leder for en ny periode og at den øverste partiledelsen skal utvides med en nestleder til. Tonje Brenna har bred støtte i partiet og ventes å bli innstilt som ny nestleder.

har bred støtte i partiet og ventes å bli innstilt som ny nestleder. Sittende nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng ønsker begge gjenvalg, men valgkomiteen har også fått en lang rekke andre innspill til disse vervene. Blant dem er Hadia Tajik , som var nestleder inntil hun trakk seg i fjor.

og partisekretær ønsker begge gjenvalg, men valgkomiteen har også fått en lang rekke andre innspill til disse vervene. Blant dem er , som var nestleder inntil hun trakk seg i fjor. Foruten den øverste ledelsen på fire, skal et nytt sentralstyre settes sammen. I dag teller sentralstyret i alt 18 medlemmer i tillegg til den øverste ledelsen, som også møter der.

Aps vedtekter slår fast at det skal være 50 prosent kjønnsbalanse blant de faste medlemmene i sentralstyret.

Valgkomiteen ledes av LO-leder Peggy Hessen Følsvik (bildet) og består i tillegg av: Astrid Hoem (AUF), Frode Jacobsen (Oslo), Rigmor Aasrud (Innlandet), Even Røed (Buskerud), Sigurd Rafaelsen (Finnmark), Elin Weggesrud (Vestfold og Telemark), Marianne Bjorøy (Vestland), Åsmund Aukrust (Akershus), Amund Hellesø (Trøndelag) og Frode Fjeldsbø (Rogaland).

Vil ha Helga

Tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen har vært nevnt som en mulig kandidat som ny partisekretær, men ifølge flere kilder NRK har snakket med, skal hun være et stykke unna full støtte i valgkomiteen.

Nå intensiveres kampen for å få henne tilbake til Oslo og rikspolitikken fra hjemkommunen Tana, der hun nå er ordfører.

– Finnmark Ap ønsker å uttrykke sin fulle støtte til Helga Pedersen som ny partisekretær i Arbeiderpartiet, sier Vadsø-ordfører Wenche Pedersen til NRK.

Hun sier saken ble behandlet på et styremøte i Finnmark Ap i går og hevder fylkeslagets representant i valgkomiteen, Sigurd Rafaelsen, har fått beskjed om å ta dette med seg i det videre arbeidet.

I utgangspunktet hadde Finnmark Ap uttrykt støtte til Bjørnar Skjæran som nestleder, men når Helga Pedersen selv sier at hun er villig til å tre inn i Ap-ledelsen igjen som partisekretær, så endrer bildet seg, ifølge Vadsø-ordføreren.

– Det blir en helt ny situasjon. Vi skjønner at Nord-Norge ikke kan ha to i ledelsen, men hvis det er en sjanse for å få Helga Pedersen som partisekretær, så er det vår første prioritet, sier Wenche Pedersen.

Fylkesleder Kristina Hansen avviser at signalene fra Finnmark innebærer en vraking av Bjørnar Skjæran:

– Det medfører ikke riktighet at Finnmark Arbeiderparti har vraket Bjørnar Skjæran. Utover det har jeg ingen kommentarer, sier hun til NRK.

Kjersti Stenseng vil ha gjenvalg som Ap-topp

Skjæran i spill

En av skissene som de siste dagene har versert i valgkomiteen innebærer at Bjørnar Skjæran må tre til side som nestleder til fordel for Jan Christian Vestre. Jonas Gahr Støre er ikke i spill som partileder, og det virker også avklart at kunnskapsminister Tonje Brenna vil bli foreslått som ny nestleder i en partiledelse som i så fall utvides fra tre til fire.

Partisekretær Kjersti Stenseng ønsker i likhet med Skjæran gjenvalg, og det virker fortsatt å være det mest sannsynlige, ifølge kilder med innsikt i valgkomiteens arbeid. Men ingenting er avgjort, får NRK bekreftet.

Blant kabalene som nå legges, er altså Vestre inn for Skjæran. Men da reiser følgende spørsmål seg:

Kan Arbeiderpartiet velge en ledelse som består av fire østlendinger, hvorav tre er fra Oslo og Akershus?

Enkelte i Ap mener dette er utelukket, som fylkeslagene i Nordland og Finnmark. Men det kan hende at de nordligste fylkeslagene kan «smøres» med andre verv i sentralstyret.

For eksempel skal det foreligge et forslag om å erstatte Anette Trettebergstuen fra Innlandet med Cecilie Myrseth fra Troms som kvinnepolitisk leder. I tillegg skal Bjørnar Skjæran ha fått tilbud om å fortsette i sentralstyret som menig medlem samt at Finnmark skal få inn en representant, noe fylket ikke har i dag.

Vadsø-ordfører Wenche Pedersen som også er kvinnepolitisk leder i Finnmark Ap, advarer på det sterkeste mot å vrake Anette Trettebergstuen.

– Arbeiderpartiet kan ikke vrake sin egen likestillingsminister. Anette har gjort en fantastisk jobb og har bred støtte i Aps kvinnenettverk, sier Pedersen.

Trettebergstuen overtok vervet, som også gir plass i Aps sentralstyre, i 2021. Hun har dermed kun hatt vervet i én landsmøteperiode.

Jobber videre

Bjørnar Skjæran skal selv ha gitt uttrykk for at han ønsker å fortsette som nestleder, og nå er valgkomiteens fremste jobb å samle seg om en enstemmig innstilling.

Dette er fortsatt det klare målet, for bestillingen fra partileder Jonas Gahr Støre var tydelig til valgkomiteen og lederen Peggy Hessen Følsvik:

– Vi er et parti som trenger at vi samler oss nå. Det tror jeg velgerne forventer når vi alle må bidra for å komme igjennom en vanskelig tid, sa han til NRK tidligere i år.

Valgkomiteen er i innspurten med arbeidet sitt, og det er mulig at en avklaring vil komme før helgen. Men det er minst like sannsynlig at dette skjer først neste uke. Ambisjonen har vært å legge fram en innstilling i god tid før landsmøtet, som starter 4. mai.

Samtidig er det ingenting formelt i veien for at innstillingen først blir presentert under landsmøtet heller, selv om dette ikke har vært planen på forhånd.

Taus Vestre: Ingen kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre vil ikke svare på om han kunne tenke seg å bli del av ledelsen i Arbeiderpartiet.

Vestre deltok på åpningen av Barne- og ungdomstinget i Oslo torsdag, men trass gjentatte forsøk fra NRK var svaret hans det samme på spørsmålet om han stiller seg til disposisjon som nestleder:

– Jeg har ikke noen kommentarer til det. Det må du snakke med valgkomiteen om.

TAUS: Næringsminister Jan Christian Vestre snakket gjerne om politikk under åpningen av Barne- og ungdomstinget. Men spørsmål om lederkabalen i Ap ble stående ubesvart. Foto: Annika Byrde / NTB

Også statsminister Jonas Gahr Støre var til stede under åpningen, men han var ikke der samtidig med Vestre. Dermed fikk ikke fotografene bilder av de to sammen i dag.

DIALOG: Jonas Gahr Støre bekrefter at det er direkte dialog mellom ham og valgkomiteens leder, men vil ikke si om Vestres navn er nevnt. Her er han under åpningen av Barne- og ungdomstinget. Foto: Lisbeth Skei / NRK

– Vi har en valgkomite, som jeg har veldig stor tillit til. Komiteen skal få gjøre jobben sin i fred og ro, sa Støre til NRK.

– Har du gitt innspill til valgkomiteen om at Vestre kan være en aktuell kandidat som ny nestleder?

– Jeg har ikke nevnt navn i mine møter med valgkomiteen. Jeg har sagt at partiledelse og alle må vurderes når vi er på valg. Det gjelder også meg.

– Har lederen i valgkomiteen tatt kontakt med deg for å høre ditt syn på blant andre Vestre?

– Jeg har kontakt med lederen i valgkomiteen. Det er helt naturlig når vi går inn i den fasen vi er i nå.

– Har dere diskutert Vestre spesielt?

– Jeg har ingen kommentar til det.