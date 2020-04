Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Personen, som er bekreftet smittet av koronaviruset, skal overtrådt bestemmelsen om at personer som er bekreftet smittet skal oppholde seg i isolert.

Boten er på 20.000 kroner.

– Vedkommende som er bøtelagt har forlatt sin egen bolig og blant annet oppholdt seg i bil sammen med en annen person under isolasjonstiden, sier påtaleleder Stig Morten Løkkebakken i Nordland politidistrikt.

Stig Morten Løkkebakken. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Han forteller til NRK at den bøtelagte ved flere anledninger beveget seg utenfor sitt eget hjem. Politiet ble oppmerksom på saken etter tips fra publikum.

– Vedkommende har ikke erkjent forholdet i avhør og har foreløpig ikke vedtatt forelegget. Dersom forelegget ikke blir vedtatt vil det bli oversendt tingretten for behandling, sier Løkkebakken.

– Veldig alvorlig

Han sier at politiet håper å unngå flere tilfelle hvor personer bryter isolasjonsbestemmelsene.

– Det som for den enkelte kan virke ufarlig, vil ved smitteoverføring gi samfunnsmessige negative konsekvenser som er svært uheldige og man skaper potensiell fare for sårbare personer.

Politiet ønsker ikke å opplyse hvor i Nordland personen bor.

– Vi ser veldig alvorlig på dette forholdet. Hele samfunnet er nedstengt for å unngå smitte, og da påligger det et veldig stort ansvar på den enkelte smittede å forholde seg til reglene som gjelder. Hvis man ikke gjør det, så eksponerer man den øvrige befolkningen for smitte, sier Løkkebakken til NRK.

Ikke første bot

Boten er den første politiet i Nordland skriver ut for brudd på isolasjonsbestemmelsene. Men det er ikke den første i landet.

I Vest politidistrikt ble en ung koronasmittet helsearbeider bøtelagt etter å ha dratt på fest. Mens en mann fra Kongsvinger-området fikk bot etter at han dro på fest etter et utenlandsopphold.

Politiet har tidligere opplyst at de prioriterer brudd på smittevernlova i denne ekstraordinære situasjonen i forbindelse med koronautbruddet.