Sist helg dukket en 23-åring fra Kongsvinger-området opp på fest. Mannen hadde vært på utenlandsreise og skulle dermed ha sittet to uker i karantene.

– Noen av festdeltakerne visste dette og varslet politiet, sier påtaleansvarlig i Innlandet politidistrikt, Johan Martin Welhaven.

To bøtelagt

Nå har politiet ilagt mannen en bot på 20 000 kroner, for brudd på smittevernsloven § 4.3.

23-åringen har ifølge politiet erkjent å ha brutt karantenebestemmelsene.

Hvis ikke mannen betaler boten, så kan det gi fengsel i 15 dager.

Det er den andre personen som bøtelegges i Innlandet for brudd på smittevernloven.

Sist uke måtte en mann i 40-årene betale 10 000 kroner i bot etter å ha hostet og harket mot en ansatt på et legekontor i Stange i Hedmark.

Mannen kom inn på legekontoret med munnbind på seg. Dette tok han av seg, før han fortalte at han var korona-smittet og bare hostet i veg.

Politiet har tidligere opplyst at de prioriterer brudd på smittevernlova i denne ekstraordinære situasjonen i forbindelse med koronautbruddet.

Hostet på vekter

I tillegg er to andre saker under etterforskning i Innlandet.

En vekter på et kjøpesenter i Kongsvinger var på jobb den 17. mars. Han opplevde at en mann kom mot ham og med vilje hostet ham rett i ansiktet.

Vekteren meldte fra til politiet, men da politiet kom til stedet, var mannen forsvunnet.

– Vi jobber for å finne vedkommende, sier Johan Martin Welhaven i politiet i Innlandet.

Politiet i Innlandet etterforsker også to personer, som ble stoppet i en bil på en sideveg ved grenseovergangen på Magnormoen i Eidskog i Innlandet sist uke. Tollere stoppet de to og politiet ble varslet.

STOPPET PÅ GRENSA: Tollvesenet stoppet en bil med to personer på en sideveg ved grenseovergangen på Magnormoen. De to i bilen skal først ha kjørt inn i Norge på Svinesund - så tilbake til Sverige og så prøvde de å kjøre inn igjen på nytt. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Politiets etterforskning viste at de tidligere hadde kjørt inn i Norge ved Svinesund og skulle dermed ha vært i to ukers karantene.

De hadde kjørt tilbake til Sverige og var på veg inn igjen i Norge på nytt, da de ble stanset.

Føreren av bilen etterforskes for å ha oppgitt falsk identitet og for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand.

– Begge etterforskes for brudd på karantenebestemmelsene, sier påtaleleder i Innlandet politidistrikt, Johan Martin Welhaven.

Trenger straffereaksjoner

– Hendelsene viser at det dessverre er nødvendig med straffebestemmelser for brudd på smitteverntiltak eller skremmende/hensynsløs atferd, sier Welhaven.

Han sier videre at det er alvorlig at personer ikke forholder seg til de smitteverntiltakene vi alle blir underlagt i kampen for å verne befolkningen mot korona-pandemien.

– Rask og effektiv håndheving er nødvendig for å understreke alvoret, sier Welhaven.

I Politidirektoratet får NRK opplyst at det foreløpig ikke finnes noen oversikt over hvor mange som er bøtelagt av politiet, for å ha brutt de forskjellige bestemmelsene om karantene i kampen mot koronaviruset.

En slik oversikt vil trolig være klar mot slutten av uka.

