Konfliktnivået ved Helgelandssykehuset har lenge vært skyhøyt.

Kampen om hvor framtidens sykehus skal ligge, har ført til full splittelse i regionen.

For en uke siden gikk fagsjef Ida Bukholm ved Helgelandssykehuset ut og fortalte at hun under et møte med ledelsen ble bedt om å si opp jobben.

Bakgrunnen skal være en e-post hun sendte til Helsetilsynet 16. september, som handlet om kreftkirurgien og antall utførte operasjoner i Sandnessjøen.

Ifølge Helgelands Blad kom hun også med udokumenterte påstander om kvalifikasjoner til ansatte.

E-posten ble sendt uten at ledelsen ved sykehuset var informert. Helseansatte har derimot ikke plikt til å varsle sine overordnede om meldinger til Helsetilsynet.

Bukholm fortalte til NRK at hun godtok å si opp under én viktig forutsetning, sier hun.

– Ledelsen må si helt tydelig ifra om at det var de som ba meg om det, sa Bukholm til NRK.

Dersom hun ikke fikk svaret hun ba om, ville hun vurdere å trekke oppsigelsen.

– Oppsigelsen ugyldig

Nå har det gått en uke. Tirsdag kveld skrev Rana Blad at Ida Bukholm trekker oppsigelsen tilbake.

Til NRK forteller hun at ledelsen Helgelandssykehuset ikke tatt kontakt om arbeidsforholdet.

Derfor mener Bukholm at oppsigelsen er ugyldig.

– Administrerende direktør burde kunne si at å sende e-post til Helsetilsynet uten å informere ikke er forenlig med at jeg kan jobbe som fagsjef i Helgelandssykehuset. I mitt hode er den en fair sak.

Videre opplyser hun at hun har blitt informert om at ledelsen ikke skal ha godtatt at hun trekker oppsigelsen tilbake.

Helgelandssykehuset har ikke ønsket å kommentere detaljene i oppsigelsen. Se svaret til Helgelandssykehuset nederst i saken.

Derfor har hun nå koblet inn Legeforeningen. Det opplyser hun til NRK fra hjemmekontor i Oslo.

– Dette er en prinsippsak. Nå får jeg juridisk bistand. Så får vi se hvor det ender.

Det skal være to akuttsykehus på Helgeland. Ett akuttsykehus i Mo i Rana (bildet) og ett i Sandnessjøen og omegn, med felles ledelse plassert i Sandnessjøen. Foto: Helgelandssykehuset HF

På hjemmekontor i Oslo

På grunn av økt koronasmitte i Rana kommune, har ikke Bukholm vært fysisk til stede ved sykehuset de to siste ukene.

Hun innrømmer at situasjonen ikke er særlig hyggelig. Men hun jobber inntil det blir sagt noe annet.

– Det er dumt at dette blir en forhandling i media. Men det blir jo sånn når man ikke får noe respons.

Bukholm forteller at planen var at hun skulle reise nordover neste uke. Men nå er det usikkert hva som skjer.

E-posten som Bukholm sendte e-posten i forbindelse med, er Helsetilsynets gjennomgang av kreftkirurgitilbudet i Sandnessjøen. Det er et tilbud det har stormet rundt, helt siden alle tarmkreftoperasjonene ble stanset i januar i år.

Selv føler Bukholm at hun ikke har gått ut over sine fullmakter.

Likevel ser hun at hun kunne gjort ting annerledes.

– Det var dumt at jeg ikke informerte om at jeg hadde sendt en e-post til tilsynsmyndigheten Men at det skal være oppsigelsesgrunn, kan jeg vanskelig se.

– En verdsatt medarbeider

Hovedtillitsvalgt Anders Bjellånes i Legeforeningen i Rana bekrefter at Bukholm får juridisk bistand fra Legeforeningen sentralt.

Han beskriver situasjonen som har oppstått vanskelig og uheldig.

– Det er alltids to sider av en sak, men ingen av partene synes nok dette er særlig hyggelig. Men Legeforeningen i Mo i Rana støtter Bukholms versjon om at hun er blitt urettmessig behandlet. Så får vi håpe at man klarer å finne ei løsning.

Bjellånes forteller at mange i Helgelandssykehuset i Rana reagerer på at Bukholm opplever å bli presset ut av jobben.

– Hun er en verdsatt medarbeider. Det er mange som opplever hun har jobbet bra for sykehuset og faget. Det hadde vært best om hun kunne fortsatt i stillingen sin. Det er det hun ønsker selv, sier Anders Bjellånes.

Helgelandssykehuset: – Vil ikke kommentere påstanden

Helgelandssykehuset, som har bekreftet at Bukholm har sagt opp til flere medier, sier følgende til NRK tirsdag kveld:

– Ut over det som er sagt, ønsker vi ikke å kommentere saken ytterligere. Dette er en personalsak, og de kommenterer vi ikke i media, opplyser medievakt Jan-Eirik Vestnes.

Helgelandssykehuset ville heller ikke kommentere påstanden fra Bukholm om forutsetningene for at hun sa opp, eller at hun nå har trukket oppsigelsen tilbake.