På grunn av tekniske problemer med direkteoverføringen, er styremøtet i Helse Nord utsatt til klokken 14.00.

Konfliktnivået i sykehusmiljøene på Helgeland har vært svært høyt lenge, men denne uken har det virkelig toppet seg.

Det startet på mandag da sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir i Helgelandssykehuset besluttet å stenge tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen, og flytte alle operasjoner til Mo i Rana.

Bakgrunnen var ​en ekstern revisjon av tarmkreftkirurgien som har vist avvik ved sykehuset i Sandnessjøen, ifølge sykehusdirektøren.

Det var andre gang i løpet av 2020 at Gunnlaugsdottir stanset alle kreftoperasjoner ved Sandnessjøen.

Avgjørelsen ble dårlig mottatt i Sandnessjøen, hvor fagmiljøet lenge ikke har hatt tillit til sykehusledelsen som er plassert i Mo i Rana.

Vil flytte alle kreftoperasjoner til Bodø

Men Gunnlaugsdottirs avgjørelse fikk ikke stå lenge. I går ettermiddag varslet Nord-direktør Cecilie Daae at hun vil stenge all tarmkreftarmkreftkirurgiSandnessjøen og i Rana, og flytte alle operasjoner til Nordlandssykehuset i Bodø.

Helse Nord-direktør Cecilie Daae. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

I sitt forslag til vedtak skriver Daae at hun ser behov for å finne en annen midlertidig løsning som sikrer forutsigbarhet for pasienter og pårørende mens arbeidet med videreutvikling av pasientsikkerhet innenfor tarmkreftkirurgiområdet og arbeidsmiljø pågår

– Regelmessig og stort mediefokus bidrar også til å skape usikkerhet og utrygghet i befolkningen. Helse Nord har fått flere bekymringsmeldinger om dette, skriver Daae.

Se styremøtet i Helse Nord direkte fra klokken 14.00 øverst i saken.

– En ren kollektiv avstraffelse

Men Helse Nord-direktørens forslag ser på ingen måte ut til å skape ro på Helgeland.

Ikke mindre enn 389 ansatte ved sykehuset i Rana har skrevet under på en pressemelding hvor de bruker svært store ord om nyheten som kom onsdag ettermiddag.

– Det administrerende direktør i Helse Nord foreslår øker bare konfliktnivået i Helgelandssykehuset, skriver de ansatte, før de fortsetter:

– Det Helse Nord nå foretar seg er en ren kollektiv avstraffelse av pasienter og ansatte. Her straffes en enhet for feil begått ved en annen enhet, 110 kilometer unna. Et allerede pågående kvalitetsarbeid blir med dette fullstendig havarert, før man har forlatt startgropa. Vi er sjokkert og forbannet, sier fagmiljøet.

De hevder videre at det ikke finnes en faglig begrunnelse for det som nå gjøres.

– Behandlingen som nå pasienter og ansatte tilhørende Helgelandssykehuset Mo i Rana opplever, mangler sidestykke. Dersom Helse NoHelse norddette kan det ikke tolkes som annet enn mistillit til fagmiljøet ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, en mistillit vi kan forsikre Helse NoHelse nord gjensidig.

Helse Nord-direktør Cecilie Daae vil ikke kommentere kritikken fra Rana-miljøet før etter dagens styremøte, som etter planen skal avholdes klokken 14.00.