Cecilie Daae i Helse Nord svare dette på kritikken fra Mo:

«Vedtaket fra Helse Nord er ikke mistillit til noen. Det er heller ikke avstraffing. Jeg kan forstå at det kan oppleves sånn, men målet med beslutningen er å skape grunnlag for å få til raskere prosesser mellom ett samlet fagmiljø samtidig som Helse Nord må sikre at vi ivaretar sørge-for-ansvaret vårt. Beslutningen i Helgelandssykehuset om å samle operasjonene i Mo i Rana skapte ikke ro og svarte ikke på mange spørsmål pasienter, pårørende og befolkningen for øvrig på Helgeland har. Helse Nord måtte sørge for å ta bort denne usikkerheten og sikre nødvendig forutsigbarhet, det har vi gjort ved midlertidig å flytte tarmkreftkirurgien til Nordlandssykehuset Bodø, sammen med øvrige tiltak som styret i Helse Nord RHF vedtok. Jeg har sagt til Helgelandssykehusets administrerende direktør at jeg kan møte fagmiljøet når som helst for å lytte til deres synspunkter, og nyansere noe av det som framstilles som "underliggende motiver" og "det som egentlig ligger i vedtaket fra RHF-et". Slikt skjer best gjennom dialog.»

«Helse Nord skal følge opp beslutningen om ett sykehus på Helgeland på to lokalisasjoner. Både sykehuset i Mo i Rana og sykehuset i Sandnessjøen og omegn skal være akuttsykehus. I foretaksmøtet mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord 27. januar, vedtakspunkt 5 står det: «RHF Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF skal drives som ett sykehus på tvers av geografiske lokalisasjoner. Befolkningen skal møte en kunnskapsbasert praksis, og det skal være en lik tilnærming til arbeidet med kvalitet.» I tillegg gis det i foretaksmøtet føringer på hvilke funksjoner som skal være på sykehusene i Mo i Rana og Sandnessjøen og at sykehuset i Sandnessjøen skal være hovedsykehus med hovedkontor og ledelse. Endelige avklaringer skal gjøres i konseptfasen. Vi imøteser et godt samarbeid med Rana kommune knyttet til arbeidet med det nye Helglandssykehuset som er en stor og viktig satsning for Helse Nord RHF»

«Dette handler om en faglig beslutning knyttet til et spesifikt fagområde med fokus på pasientsikkerhet og Helse Nords overordnete ansvar for å sørge for forutsigbare tjenester. Jeg forstår at beslutninger f.eks. omkring sykehusstruktur, lokalisering, innhold i de ulike elementene som skal behandles i konseptfasen har både regional og lokal politisk betydning og interesse. Men i akkurat denne situasjonen er det Helse Nords overordnede ansvar for å sørge for ro og forutsigbarhet for en spesiell pasientgruppe som er årsak til at saken ble løftet inn til vårt styre og som førte til en midlertidig løsning. Dette i en krevende situasjon med uro og en rekke ulike og uforutsette hendelser som også påvirker arbeidsmiljøet innenfor tarmkreftkirurgiområdet på Helgeland.»