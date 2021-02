«Kjerring» anses som banneord og bryter med retningslinjene våre om grammatikk og banneord.

Denne beskjeden har innbyggerne på halvøya i Bodø kommune fått igjen og igjen når de har forsøkt å annonsere på Facebook.

Det har selvfølgelig vært et problem, for hvordan skal man ellers få gitt potensielle turister beskjed om at man finnes?

Tale Bryn Teigene er markedsansvarlig for Kjerringøy Rorbusenter. Hun oppdaget problemet for første gang i fjor sommer.

– Vi lo først da vi oppdaget det. At vi bannet når vi skrev Kjerringøy liksom. Men etter hvert begynte det å bli et problem, vi ønsket jo å bruke Facebook som et verktøy for å nå ut til flere, sier hun til NRK.

Det hendte det gikk an å annonsere, men da var det først en runddans med forskjellige manuelle godkjenninger. Og det ble Tale Bryn Teigene lei av.

Tale Bryn Teigene. Foto: Stig og Stein

– Særlig nå i januar når vi skulle begynne å planlegge markedsføring mot sommersesongen og åpningen ved påske, tenkte vi at vi måtte få gjort noe med det.

Da begynte også forsøkene på å få tak i Facebook, en av verdens største sosiale nettverk. Og det er ikke alltid like lett, erfarte de på Kjerringøy.

Dermed gikk flere aktører i turistnæringen sammen og gikk til en slags «aksjon».

– Vi sendte et brev til Facebook gjennom et sosiale medier-byrå. De visste hvordan man gjorde dette og hjalp oss gratis.

Gjennom flere år har vi opplevd problemer med å annonsere på Facebook på grunn av innholdet av ordet «kjerring» i Kjerringøy. Utdrag fra brev til Facebook

Luftfoto over Kjerringøy FOTO: Ola Helness / NRK / Skjermdump Facebook

– Vi tenkte egentlig: Hvorfor skal store Facebook hjelpe oss? Vi er en bitte liten aktør, som bruker noen tusenlapper på annonsering, det er ingenting for dem.

Facebook beklager

Men brevet nådde frem og folket på Kjerringøy fikk positivt svar:

«Takk for brevet som beskriver utfordringene dere har opplevd, vi beklager de problemene som har oppstått. Vi har gjennomgått våre systemer og har funnet en løsning for at virksomheter med Kjerringøy i sitt navn nå skal kunne annonsere som vanlig».

– Vi har justert i våre systemer sånn at bedrifter og virksomheter som har Kjerringøy i sitt navn ikke lenger skal stoppes. De har dessverre feilaktig blitt stoppet av vårt automatiske system, forteller Lukasz Lindell, som er bedriftskommunikasjonssjef for Facebook i Norden.

«Dårlige» ord

Lindell forteller at «Kjerringøy» havnet i en kategori av «dårlige» ord.

– Vi har regler som fastslår hva man får si og hva man ikke får si. Det finnes en del ord man ikke får bruke, særlig når det gjelder annonsering. Man får ikke bruke «dårlige» ord. Dessverre havnet Kjerringøy i denne kategorien.

– Det er litt vanskelig noen ganger å forutse alle hendelser som kan skje. Her har vi for eksempel et sted som heter Kjerringøy og som inneholder ordet «kjerring». Vi har jobbet for å løse dette i en norsk kontekst og forklart at det er en plass som heter dette og da skal det være tillatt.

Selv om folket på Kjerringøy har opplevd det annerledes, mener Lindell at Facebook har mange muligheter for å komme i kontakt med dem.

– Vi har veldig mange ulike kontaktveier. Det kommer an på hva man søker kontakt for. For annonsører har vi ulike veier. På våre business-sider finnes det hjelpeguider og automatisert hjelp. Vi har også vårt velutbygde hjelpesenter hvor alle spørsmål besvares og der finnes det også guider og verktøy for å løse sine problemer selv. Vi har over 3 milliarder brukere og da må vi ha et velutbygd onlinesystem.

For Tale Bryn Teigene og de andre er beskjeden fra Facebook en etterlengtet avklaring.

– Nå kan vi bruke navnet som vi er veldig stolt av, og nå håper vi at fjorårets sommer har gjort at flere har fått øynene opp for Nord-Norge.